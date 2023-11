Cần Thơ: Điều trị thành công cho hai thai phụ mang đa thai dọa sinh non

Các bà mẹ xúc động chia sẻ về hành trình cùng các bác sỹ giành giật sự sống cho đứa con sinh non của mình. (Ảnh minh họa: Ánh Tuyết/TTXVN)

Thông tin từ Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ, các bác sỹ tại Đơn nguyên điều trị sinh non, Khoa Sinh đã dưỡng thai, kéo dài tuổi thai thành công cho hai thai phụ mang đa thai dọa sinh non.

Trường hợp đầu tiên là chị N.H.T (28 tuổi, ngụ tại Cần Thơ) mang tam thai, có dấu hiệu dọa sinh non khi ở tuần 14 của thai kỳ. Sau khi thăm khám và thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng, bác sỹ phát hiện thai phụ bị hở eo tử, đồng nghĩa với việc thai phụ đối diện với nguy cơ sảy thai bất cứ lúc nào, gây nguy hiểm đến tính mạng cả mẹ và con.

Do đó, các bác sỹ đã tiến hành can thiệp bằng phương pháp khâu vòng cổ tử cung dự phòng và áp dụng quy trình chăm sóc, kéo dài tuổi thai.

Đến tuần thai 25, chị T lại có dấu hiệu xuất hiện các cơn gò tử cung. Do đã được dự phòng và theo dõi bằng quy trình chăm sóc đặc biệt, các bác sĩ đã tiếp tục kéo dài được tuổi thai phát triển đến 35 tuần tuổi. Ngày 21/11, sản phụ chuyển dạ, sinh một bé trai và hai bé gái khỏe mạnh với cân nặng lần lượt là 2360 gram, 1840 gram và 1880 gram.

Trường hợp thứ hai là chị V.T.P.T (27 tuổi, ngụ tại tỉnh Vĩnh Long). Thai phụ nhập viện trong tình trạng mang song thai ở tuần 22 tuần, hở eo tử cung, dọa sinh non. Lập tức, các bác sỹ tiến hành khâu cổ tử cung dự phòng sinh non và áp dụng quy trình chăm sóc kéo dài tuổi thai. Ở tuần thai thứ 28, thai phụ xuất hiện các cơn gò tử cung, có dấu hiệu sinh non.

Các bác sỹ đã truyền thuốc cắt cơn co tử cung liên tục trong 2 ngày, giúp kéo dài thai kỳ thêm 2 tuần, thực hiện đầy đủ các thuốc kích thích trưởng thành phổi, thuốc bảo vệ hệ thần kinh thai. Ngày 21/11, thai phụ chuyển dạ và sinh con an toàn ở tuần thai 30, đón 2 bé gái chào đời với cân nặng lần lượt là 1520 gram và 1380 gram.

Bác sỹ chuyên khoa II Huỳnh Thanh Liêm-Trưởng Đơn nguyên điều trị sinh non, Khoa Sinh, Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ cho biết: Thai phụ mang đa thai luôn nằm trong diện nguy cơ cao. Người mẹ dễ bị cao huyết áp, tiểu đường thai kỳ, tiền sản giật; tăng nguy cơ tai biến do diện nhau bám rộng làm đờ tử cung, băng huyết… Đa thai thường dẫn đến sinh non.

Nguy cơ đối với trẻ non tháng là ngạt sau sinh, hạ thân nhiệt, suy hô hấp, hạ đường huyết, vàng da sơ sinh, nhiễm trùng, bệnh lý võng mạc, chậm tăng trưởng thể chất, trí tuệ… Do đó, thai phụ, đặc biệt là thai phụ nằm trong diện nguy cơ cao cần được tầm soát, điều trị dự phòng sớm tại các cơ sở chuyên khoa uy tín để có một thai kỳ khỏe mạnh.

Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ-với vai trò là bệnh viện chuyên khoa phụ sản tuyến cuối của vùng Đồng bằng sông Cửu Long đã có những bước tiến vượt bậc trong chăm sóc sức khỏe mẹ và bé.

Đơn vị đã điều trị thành công một số trường hợp trẻ sinh non nguy cơ tử vong rất cao. Bệnh viện đã nuôi sống thành công trẻ sơ sinh tuổi thai nhỏ nhất là 24 tuần 6 ngày, với cân nặng 600 gram./.