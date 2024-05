Cần Thơ xảy ra 4 vụ sạt lở bờ sông liên tiếp trong hai ngày

Hiện trường vụ sạt lở bờ sông Cái Sắn đoạn qua phường Thới Thuận xảy ra ngày 29/4, ảnh hưởng nhà của 2 hộ dân. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 2/5, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự-Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Cần Thơ, cho biết trong hai ngày 29-30/4 đã liên tiếp xảy ra 4 vụ sạt lở, sụt lún tại quận Thốt Nốt và huyện Phong Điền, ảnh hưởng 6 căn nhà của người dân.

Cụ thể, vào lúc 2 giờ 30 phút ngày 29/4, trên sông Cái Sắn (đoạn qua phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt) xảy ra sạt lở ảnh hưởng đến 2 căn nhà của người dân. Trong đó, hộ ông Bùi Văn Ngân bị sụp hoàn toàn căn nhà phía sau, thiệt hại tài sản hơn 700 triệu đồng.

Đến 6 giờ 30 phút ngày 30/4, trên tuyến sông Thốt Nốt (đoạn qua phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt) bị sạt lở một đoạn dài 100m, làm 3 căn nhà tiền chế của người dân bị sụp xuống sông, thiệt hại hơn 80 triệu đồng.

Tại huyện Phong Điền, vào ngày 29/4 vừa qua cũng xảy ra 2 vụ sạt lở trên kênh Xáng Xà No ở ấp Tân Thuận, xã Nhơn Nghĩa và rạch So Đũa ở ấp Nhơn Thuận, xã Nhơn Nghĩa, làm sạt hoàn toàn một đoạn kè, ảnh hưởng đến tuyến đường giao thông ven kênh. Trong đó, vị trí sạt lở ở kênh Xáng Xà No có chiều dài 30m, ăn sâu vào bờ 4m, ảnh hưởng đến nhà của một hộ dân với diện tích 28m2 và làm sạt hoàn toàn đoạn kè chống sạt lở được thi công trước đó.

Hiện, điểm sạt lở này còn diễn biến phức tạp, xuất hiện vết rạn nứt có nguy cơ sạt thêm khoảng 20m. Tại rạch So Đũa, đoạn sạt lở dài khoảng 36m, lấn sâu vào bờ 5m, làm sụp mái bờ kênh và một phần tuyến đường giao thông nông thôn, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự-Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Cần Thơ, các vụ sạt lở không gây thiệt hại về người. Sau khi xảy ra sạt lở, thực hiện phương châm “4 tại chỗ,” Ủy ban Nhân dân và Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự-Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn quận Thốt Nốt và huyện Phong Điền đã huy động lực lượng giúp người dân bị ảnh hưởng tháo dỡ, di dời khẩn cấp các vật dụng, đồ dùng đến nơi an toàn.

Đồng thời, địa phương đã lắp đặt biển báo, cảnh báo, thông báo rộng rãi cho người dân quanh khu vực để phối hợp, chủ động phòng, chống; đồng thời báo cáo về Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự-Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố để có phương án hỗ trợ, khắc phục.

Quận Thốt Nốt đề nghị thành phố hỗ trợ 30 triệu đồng cho hai hộ dân có nhà bị ảnh hưởng trong vụ sạt lở trên sông Cái Sắn để di dời tài sản, sớm ổn định cuộc sống.

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn thành phố Cần Thơ xảy ra 9 vụ sạt lở, sụt lún bờ sông, kênh rạch. Trong tháng Tư vừa qua, trên địa bàn đã xảy ra 8 vụ, làm ảnh hưởng hơn 20 căn nhà và một kho gạo, thiệt hại tài sản gần 12 tỷ đồng.

Trước diễn biến sạt lở ngày càng phức tạp, có chiều hướng gia tăng, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự-Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Cần Thơ tiếp tục có nhiều biện pháp ứng phó; trong đó chú trọng phương châm "4 tại chỗ," thực hiện hiệu quả các chính sách xã hội trong cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai./.

