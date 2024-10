Tây Ninh: Rà soát các đối tượng 'canh đường' cho phương tiện chở quá tải

Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tây Ninh ra hiệu lệnh dừng xe, kiểm tra giấy tờ, phương tiện của tài xế trên tuyến Quốc lộ 22B địa phận huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. (Ảnh: Minh Phú/TTXVN)

Thời gian qua, các loại xe công nông, xe tải, xe container chở nông sản, gỗ, cát, đất… lưu thông trên tỉnh lộ, huyện lộ chưa đảm bảo trật tự an toàn giao thông, làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

Phòng Cảnh sát giao thông đã tham mưu Công an tỉnh Tây Ninh, triển khai kế hoạch phối hợp với lực lượng công an trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố, tăng cường tuần tra, kiểm soát, kiên quyết xử lý đối với các hành vi vi phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên toàn tỉnh, giảm tai nạn và đảm bảo trật tự an toàn giao thông đối với hoạt động kinh doanh vận tải đường bộ, không để tình hình xe quá tải, quá khổ diễn biến phức tạp.

Trung tá Đỗ Minh Hòa, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông đường bộ, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết tình trạng các đối tượng “canh đường” ngày càng nhiều. Các đối tượng bám theo lực lượng tuần tra, kiểm soát để báo tin cho lái xe, chủ xe biết đoạn đường mà lực lượng chức năng đang đi kiểm tra để né tránh.

Thời gian tới, Phòng Cảnh sát giao thông sẽ tham mưu cho Ban Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh rà soát, lập danh sách đối với các đối tượng có dấu hiệu "canh đường" cho phương tiện chở hàng quá tải; kết hợp với tuyên truyền, giáo dục, răn đe và áp dụng biện pháp nghiệp vụ để xử lý các đối tượng này.

Trong năm 2023, Phòng Cảnh sát giao thông đã tiến hành xử lý 2 đối tượng, phạt hành chính mỗi người 2,5 triệu đồng về hành vi môi giới cho cá nhân, tổ chức vi phạm trốn tránh việc thanh tra, kiểm tra, kiểm soát của người thi hành công vụ, theo khoản 1, điều 21 Nghị định 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ.

Cũng theo Trung tá Đỗ Minh Hòa, ở tỉnh đang trong mùa mưa. Các phương tiện chở nông sản, gỗ, cát, đất… từ hầm mỏ hoặc dưới đồng ruộng dễ mang theo đất, cát ra đường cũng là nguyên nhân làm ảnh hưởng đến người dân sinh sống gần mặt đường.

Cảnh sát giao thông Công an huyện Tân Biên lập biên bản lái xe vi phạm trật tự an toàn giao thông. (Ảnh: Minh Phú/TTXVN)

Phòng phối hợp với lực lượng chức năng tuyên truyền, nhắc nhở lái xe, doanh nghiệp không chạy quá tốc độ, không gây ô nhiễm môi trường khi tham gia giao thông.

Anh Nguyễn Văn Nghĩa (34 tuổi, ngụ xã Thanh Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh) - lái xe chở đất tại huyện Tân Biên - cho biết hằng năm, lực lượng cảnh sát giao thông các cấp vận động chủ phương tiện, lái xe và người dân thực hiện nghiêm quy định về an toàn giao thông, giúp bản thân và nhiều người an toàn khi tham gia giao thông, góp phần bảo vệ hệ thống đường giao thông.

Để không gây ảnh hưởng đến người dân sinh sống gần mặt đường, anh Nghĩa sẽ tuân thủ quy định phủ bạt, không để vật liệu rơi vãi, vệ sinh bánh xe để không gây ô nhiễm môi trường.

Ông Phạm Văn Tấn (55 tuổi, ngụ khu phố 2, thị trấn Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương) - chủ khai thác 5ha gỗ cao su tại huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh - cho biết đã cam kết vệ sinh, cào dọn bùn đất trên mặt đường gần khu vực khai thác để không gây ảnh hưởng đến người dân.

Thượng tá Trương Thành Lập, Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết từ nay đến cuối năm 2024, Cảnh sát giao thông toàn tỉnh tiếp tục huy động lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, phối hợp thực hiện nhiều nhiệm vụ, trong đó có đảm bảo trật tự an toàn giao thông đối với hoạt động kinh doanh vận tải đường bộ trong tình hình mới, không để tình hình xe quá tải, quá khổ diễn biến phức tạp.

Trước đó, ngày 22/10, phóng viên Cơ quan thường trú TTXVN tại Tây Ninh có bài viết “Người dân bức xúc vì xe tải 'hoành hành' trên quốc lộ." Mỗi ngày, có hàng trăm lượt phương tiện chở hàng hóa, nông sản, gỗ, cát, đất… hoạt động trên tuyến đường ở 2 huyện Châu Thành và Tân Biên, không che chắn hoặc che chắn sơ sài làm rơi vãi hàng hóa xuống mặt đường, có dấu hiệu quá tải lưu thông với tốc độ cao, làm hư hỏng mặt đường, gây mất trật tự an toàn giao thông, ô nhiễm môi trường…

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an Tây Ninh đã phối hợp với Công an giao thông các huyện, thị xã, thành phố đồng loạt ra quân xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Từ đầu năm 2024 đến nay, Cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã phát hiện và lập biên bản trên 20.200 trường hợp vi phạm về an toàn giao thông, ra quyết định xử phạt gần 19.000 trường hợp, với số tiền hơn 49 tỷ đồng.

Lực lượng chức năng lập biên bản hành vi chở hàng hóa quá tải, cơi nới thành thùng xe 622 trường hợp, ra quyết định xử phạt 449 trường hợp với số tiền gần 5 tỷ đồng./.

