Cảng Hải Phòng tưng bừng đón mã hàng đầu tiên của Năm mới 2024

Ban Lãnh đạo Cảng Hải Phòng tặng quà các tổ, đội sản xuất. (Ảnh: Hoàng Ngọc/TTXVN)

Lúc 0h ngày 1/1, cán bộ công nhân viên Cảng Hải Phòng, đại diện các hãng tàu, khách hàng, các sỹ quan, thuyền viên các tàu đang làm hàng cùng quan khách, tưng bừng chứng kiến Lễ đón mã hàng đầu năm 2024 tại 3 đơn vị: Chi nhánh Cảng Tân Vũ, Chi nhánh Cảng Chùa Vẽ và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Cảng Hoàng Diệu.

Sự kiện này được Cảng Hải Phòng tổ chức đúng thời khắc chuyển giao năm cũ và mới hàng năm nhằm tổng kết các kết quả đạt được của năm đã qua và tạo khí thế bước vào một năm sản xuất mới.

Tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ, tàu Maersk Victoria cập cầu lúc 7h30 ngày 31/12/2023 nhập 623 container xuất 267 container, chiều dài 175,49m, rộng 27,4m.

Tại Cảng Hoàng Diệu, tàu LIN HAI 6 chở khoảng 49,478.636 tấn sắt thép đến khu neo Hạ Long để giảm tải một phần hàng cho đủ mớn rồi cập cầu 5 Hoàng Diệu…

Phát biểu tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng Ngô Trung Hiếu cho biết đóng góp vào thành tích chung của toàn Công ty, Cảng Tân Vũ luôn là đơn vị đầu tàu trong lao động, sản xuất kinh doanh.

Ban lãnh đạo Công ty ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, quyết tâm của cán bộ nhân viên Chi nhánh Cảng Tân Vũ, thấu hiểu và chia sẻ với những vất vả của đội ngũ cán bộ nhân viên chi nhánh khi phải đối mặt với những khó khăn khách quan.

Mã hàng đầu tiên được bốc dỡ. (Ảnh: Hoàng Ngọc/TTXVN)

Tuy nhiên, với đội ngũ lãnh đạo tận tâm, cống hiến và các cán bộ nhân viên dày dạn kinh nghiệm, nhiệt huyết, Cảng Tân Vũ một lần nữa khẳng định năng lực và ý chí vượt qua mọi thử thách, là đơn vị chủ lực, nòng cốt của Cảng Hải Phòng.

Theo Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng Ngô Trung Hiếu, với truyền thống Đoàn kết Kiên cường-Sáng tạo của cán bộ công nhân Cảng Hải Phòng, sự đồng tâm nhất trí cao của ban lãnh đạo, sự phối hợp của các tổ chức đoàn thể cũng như sự ủng hộ giúp đỡ, tạo điều kiện của lãnh đạo chính quyền các cấp, các cơ quan quản lý Nhà nước tại địa phương, các khách hàng, Cảng Hải Phòng đã khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu được giao.

Kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất Cảng Hải Phòng cả năm 2023: sản lượng thông qua cảng dự kiến thực hiện 37,581 triệu tấn, bằng 99,1% so với năm trước đó (37,92 triệu tấn), bằng 90,8% so với kế hoạch năm (41,4 triệu tấn). Doanh thu dự kiến thực hiện trên 2.503 tỷ đồng, bằng 97,7% so với năm trước đó (trên 2.562 tỷ đồng), giảm 1,4% kế hoạch năm (2.540 tỷ đồng). Lợi nhuận trước thuế dự kiến thực hiện 898,13 tỷ đồng, bằng 100,8% so với năm trước đó (891,323 tỷ đồng), tăng 0,9% so với kế hoạch năm (890 tỷ dồng).

Năm 2024, các biến động tiêu cực vẫn tiếp tục ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế nói chung và tăng trưởng của ngành hàng hải, cảng biển nói riêng. Đặc biệt trong tình trạng cạnh tranh chia sẻ thị phần diễn ra gay gắt, Cảng Hải Phòng vẫn sẽ tiếp tục đối mặt những khó khăn, thách thức... Theo đó, cán bộ công nhân Cảng Hải Phòng tiếp tục bám sát các mục tiêu, kế hoạch của công ty, chủ động đưa ra các giải pháp linh hoạt hợp lý trong tổ chức khai thác và quản lý để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Trong tháng 1/2024, qua điều tra thị trường hàng hóa đến khu vực Hải Phòng và Cảng Hải Phòng, trên cơ sở kết quả làm việc với các hãng tàu, chủ hàng và đại lý tàu, dự báo lượng hàng hoá xuất nhập qua cảng, Cảng dự kiến xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất Cảng Hải Phòng: sản lượng thông qua cảng là 3.139.000 tấn, trong đó hàng container 155.000 teu; doanh thu đạt 180,7 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 55 tỷ đồng.

Cảng Hải Phòng phấn đấu trong năm 2024, sản lượng thông qua đạt trên 36,6 triệu tấn./.

