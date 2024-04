VietinBank giữ lại lợi nhuận để tăng vốn thông qua chia cổ tức bằng cổ phiếu

Ngày 27/4 tại Hà Nội, Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam (VietinBank) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 và nhiệm kỳ 2024-2029. Tại Đại hội, ban lãnh đạo VietinBank tiếp tục trình tới các cổ đông phương án sử dụng toàn bộ lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ của năm 2023 để chia cổ tức, tăng vốn điều lệ.

"Ngân hàng kỳ vọng là sẽ được chia cổ tức bằng cổ phiếu nhưng phương án cuối cùng vẫn theo việc phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước," ông Trần Minh Bình Chủ tịch Hội đồng quản trị VietinBank chia sẻ.

Năm 2023, lợi nhuận sau thuế riêng lẻ của VietinBank đạt 19.457 tỷ đồng, sau khi trích lập các quỹ, lợi nhuận còn lại là 13.927 tỷ đồng.

Chủ tịch Trần Minh Bình cho biết hiện tại VietinBank đã nhận được ý kiến của Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tài chính cho phép giữ lại toàn bộ lợi nhuận năm 2022 (11.678 tỷ đồng) để tăng vốn thông qua chia cổ tức bằng cổ phiếu.

VietinBank cũng đã đề xuất các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt chủ trương cho phép ngân hàng được giữ lại toàn bộ lợi nhuận hàng năm của giai đoạn 2024-2028 để tăng vốn, nâng cao năng lực tài chính, mở rộng dư địa tăng trưởng tín dụng.

"Hiện tại mức tăng trưởng tín dụng mà ngân hàng được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt năm 2024 là 14%. Cơ bản là chúng ta có thể đạt và vượt con số này," Chủ tịch VietinBank cho hay.

Chủ tịch ngân hàng cũng cho biết năm 2024 ngân hàng sẽ tập trung vào 5 chủ điểm trọng tâm gồm tăng trưởng tín dụng vào các ngành lĩnh vực tiềm năng, tăng quy mô tiền gửi không kỳ hạn (CASA), đẩy mạnh hoạt động ngoài lãi, thúc đẩy thu hồi nợ xấu và thúc đẩy khai thác hiệu quả hệ sinh thái.

Ông Trần Minh Bình cho biết hạn mức tăng trưởng tín dụng VietinBank được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt năm nay là 14% và ngân hàng có thể đạt được con số này.

Mức tăng trưởng tín dụng 4,1% của VietinBank là cao vượt trội so với toàn hệ thống (chỉ hơn 1%), thậm chí nhiều ngân hàng lớn còn tăng trưởng âm.

Về công tác nhân sự, với sự nhất trí cao, Đại hội đồng cổ đông VietinBank đã thông qua nhân sự trúng cử Hội đồng quản trị VietinBank nhiệm kỳ 2024-2029 gồm các ông, bà: Ông Trần Minh Bình, ông Trần Văn Tần, ông Lê Thanh Tùng, ông Nguyễn Đức Thành, ông Nguyễn Thế Huân, bà Phạm Thị Thanh Hoài, ông Cát Quang Dương, ông Koji Iriguchi, và ông Takeo Shimotsu.

Thành viên Ban Kiểm soát VietinBank nhiệm kỳ 2024-2029 gồm 3 thành viên là: Bà Lê Anh Hà, bà Nguyễn Thị Anh Thư và bà Phạm Thị Thơm.

Theo công bố báo cáo tài chính quý 1/2024, tổng tài sản hợp nhất của VietinBank tăng 2,2% so với đầu năm. Cho vay khách hàng tăng 2,8% so với đầu năm, phù hợp với diễn biến chung toàn ngành và nền kinh tế. Tiền gửi của khách hàng tăng 1,2% so với đầu năm phù hợp định hướng cân đối vốn, đáp ứng thanh khoản và tuân thủ các tỷ lệ an toàn hoạt động của VietinBank. Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức 1,3%, tỷ lệ bao phủ nợ xấu cho vay là 151%.