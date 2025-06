Cao Bằng: Công bố chuẩn y 2 Phó Bí thư Tỉnh ủy, bầu Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh mới

Sáng 9/6, Tỉnh ủy Cao Bằng tổ chức Hội nghị công bố và trao Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng, chuẩn y hai đồng chí tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng nhiệm kỳ 2020-2025.

Trên cơ sở đề nghị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Ban Tổ chức Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã quyết định chuẩn y giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy đối với Thiếu tướng Vũ Hồng Quang, Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng và đồng chí Lê Hải Hòa, Bí thư Thành ủy Cao Bằng.

Đồng chí Vũ Hồng Quang sinh năm 1968; quê quán tại huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Luật học, Đại học chuyên ngành Trinh sát phản gián.

Tháng 7/2020, từ vị trí Phó Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn, đồng chí được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng. Sau đó, đồng chí Vũ Hồng Quang được phân công giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy.

Đồng chí Lê Hải Hòa, sinh năm 1980, quê quán tại huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Kinh tế. Đồng chí Lê Hải Hòa từng kinh qua các chức vụ: Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Bí thư Thành ủy Cao Bằng... Đồng chí được giới thiệu để Hội đồng Nhân dân tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng Quản Minh Cường chúc mừng các đồng chí được Đảng tin tưởng giao trọng trách mới, nhất là đối với 2 đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy mới. Đây là sự ghi nhận xứng đáng đối với năng lực, phẩm chất, uy tín và quá trình rèn luyện, cống hiến của các đồng chí; đồng thời, cũng là sự tin tưởng, kỳ vọng của Trung ương và toàn thể Đảng bộ, nhân dân tỉnh với vai trò lãnh đạo của hai đồng chí trên chặng đường phát triển tiếp theo của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng mong muốn các đồng chí phát huy những kinh nghiệm trong thực tiễn công tác, tiếp tục không ngừng phấn đấu, tu dưỡng và rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, nâng cao bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng; sớm bắt tay, nắm bắt công việc nhanh, sâu sát với cơ sở, tận tâm, tận lực, phát huy tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, bản lĩnh, đoàn kết, thống nhất, cùng tập thể Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo tỉnh Cao Bằng hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra.

Ngoài hai Phó Bí thư Tỉnh ủy mới, Ban Bí thư Trung ương Đảng cũng chuẩn y tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với hai đồng chí Lê Hải Yến, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Vũ Đình Quang, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Cao Bằng.

Cũng trong sáng 9/6, Hội đồng Nhân dân tỉnh Cao Bằng, khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ 31 (chuyên đề) thông qua nghị quyết bầu Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Bế Thanh Tịnh (sinh năm 1970, quê quán tại huyện Hạ Lang, Cao Bằng; trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh); bầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Lê Hải Hòa.

Với số phiếu đồng thuận 39/42, đồng chí Lê Hải Hòa đã được Hội đồng Nhân dân tỉnh bầu làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng. Với số phiếu đồng thuận 41/42, đồng chí Bế Thanh Tịnh, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh.

Ông Quản Minh Cường (giữa), Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng trao Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng cho 2 đồng chí tân Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. (Ảnh: Quốc Đạt/TTXVN)

Kỳ họp cũng tiến hành miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Triệu Đình Lê (nghỉ hưu trước tuổi theo chế độ); miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Hoàng Xuân Ánh (nghỉ hưu trước tuổi).

Kỳ họp thông qua Nghị quyết cho thôi nhiệm vụ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với các đồng chí Triệu Đình Lê (nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh), Hoàng Xuân Ánh (nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh), Tô Vũ Lập (nguyên Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy) do nghỉ hưu trước tuổi theo chế độ.

Kỳ họp cũng miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2021-2026 đối với các đồng chí Vũ Hồng Quang (nguyên Giám đốc Công an tỉnh), Đàm Minh Tuân (nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh), Sầm Việt An (nguyên Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) do chuyển công tác khác và nhận nhiệm vụ mới; Bế Văn Hùng (nguyên Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo) do nghỉ hưu theo chế độ.

Tại Kỳ họp, các đại biểu đã bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Văn Khắc Thành, Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cao Bằng./.

