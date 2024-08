CapitaLand Development ra mắt phân khu Orchard Hill thuộc dự án Sycamore

Hai tòa tháp cao tầng với 774 căn hộ thuộc phân khu Orchard Hill.

Tiếp nối thành công phân khu The Orchard (phân khu thấp tầng đầu tiên của dự án Sycamore, với hơn 70% số căn hộ đã được đặt chỗ), ngày 1/8/2024, CapitaLand Development (CLD) đã chính thức ra mắt giai đoạn hai của dự án là hai tòa tháp cao tầng với 774 căn hộ thuộc phân khu Orchard Hill.

Sycamore là dự án nhà ở quy mô lớn của Tập đoàn CapitaLand tại thành phố mới Bình Dương, cách Thành phố Hồ Chí Minh khoảng 30 km.

Nâng tầm chuẩn sống và sức khỏe

Tọa lạc trên diện tích đất 18,9 hécta do CLD cùng phối hợp với Tập đoàn UOA phát triển qua nhiều giai đoạn, dự án Sycamore cung cấp 3.500 căn hộ sở hữu lâu dài thuộc các phân khu thấp, trung và cao tầng. Dự án này hứa hẹn mang đến không gian sống chất lượng cho khoảng 13.000 cư dân.

Với tổng giá trị phát triển dự án Sycamore ước đạt khoảng 1 triệu USD Singapore (18.000 tỷ đồng), toàn dự án dự kiến hoàn thành vào năm 2028. The Orchard và Orchard Hill là hai phân khu đầu tiên của dự án Sycamore.

Sở hữu diện tích 9,1 hécta, The Orchard là dự án cộng đồng khép kín đầu tiên của Sycamore. Các loại hình nhà ở của phân khu thấp tầng này bao gồm nhà phố liền kề, biệt thự song lập và biệt thự đơn lập, với diện tích từ 90-370m2.

Các căn được đặt chỗ tại The Orchard có giá bình quân khoảng 100 triệu đồng/m2. The Orchard dự kiến hoàn thành vào quý 3/2025. Ở vị trí trung tâm của The Orchard là nhà câu lạc bộ 4 tầng The Canopy mang đến 26 tiện ích độc bản phù hợp với nhu cầu đa dạng của cư dân. Tầng hầm được thiết kế phục vụ cho nhu cầu tập luyện sức khỏe với phòng gym, phòng xông hơi và vườn thiền định, bên cạnh đó tầng một tích hợp hồ bơi, trạm sạc xe điện…

Ở vị trí trung tâm của The Orchard là nhà câu lạc bộ 4 tầng The Canopy.



Cư dân The Orchard có thể tận hưởng các tiện ích giải trí tại tầng hai như sảnh rượu và cigar, sảnh tiệc và khu BBQ, cũng như không gian làm việc chung năng động và không gian làm việc riêng tư cùng với các phòng họp tọa lạc trên tầng ba. Mỗi tiện ích tại nhà câu lạc bộ The Canopy được thiết kế tỉ mỉ nhằm nâng cao trải nghiệm làm việc, sống và vui chơi của cư dân The Orchard.

Orchard Hill là phân khu cao tầng đầu tiên của dự án Sycamore. Với hai tháp căn hộ 24 tầng tọa lạc trên khu đất rộng 1,1 hécta, Orchard Hill được thiết kế nhằm đáp ứng nhu cầu an cư của các gia đình hạt nhân, vợ chồng trẻ và chuyên gia nước ngoài làm việc tại Bình Dương. Dự án cung cấp tổng cộng 774 căn hộ với nhiều loại diện tích đa dạng, từ căn một phòng ngủ 56 m2 đến căn ba phòng ngủ 112 m2. Orchard Hill dự kiến mở bán vào quý 4/2024 và hoàn thành vào quý 4/2026.

Ông Ronald Tay - Tổng Giám đốc CapitaLand Development (Việt Nam), cho hay Sycamore là dự án nhà ở quy mô lớn và đóng vai trò quan trọng trên hành trình đạt mục tiêu 27.000 căn hộ tại Việt Nam vào năm 2028 của CLD.

Với 30 năm kinh nghiệm hoạt động tại Việt Nam, Sycamore được thiết kế trở thành tiêu chuẩn mới cho cuộc sống toàn diện, bền vững với những tiện ích hàng đầu và các tính năng bền vững nhằm nâng tầm chuẩn sống của cư dân.

“Chúng tôi vui mừng khi nhận được phản hồi tích cực từ sự kiện giới thiệu The Orchard. Điều này minh chứng cho niềm tin của thị trường dành cho CLD với tư cách là nhà phát triển bất động sản được tin chọn tại Việt Nam. CLD sẽ tiếp tục giữ vững cam kết của mình thông qua việc phát triển những dự án nhà ở chất lượng cao như việc ra mắt phân khu Orchard Hill, nhằm đáp ứng nhu cầu của những người mua nhà thời thượng,” ông Ronald Tay chia sẻ.

Chốn an cư toàn diện mang phong cách nghỉ dưỡng

Tại Orchard Hill, cư dân có thể tận hưởng phong cách nghỉ dưỡng độc đáo và vượt trội với hơn 100 tiện ích được thiết kế nhằm tô điểm trải nghiệm sống.

Các tiện ích nổi bật của dự án bao gồm phòng tập thể dục và yoga đẳng cấp, hồ bơi dài 50 mét cùng với bể sục jacuzzi, khu vực BBQ và phòng chờ bên hồ dành cho các buổi tụ họp, khu thương mại, sảnh lớn, cũng như phòng chờ cư dân và không gian làm việc chung với mục đích giải trí và công việc.

Các gia đình trẻ có thể thư giãn và giải trí tại phòng cho trẻ em và phòng trò chơi cũng như sân chơi rộng rãi. Các tiện ích giải trí khác bao gồm sảnh cho người sành ẩm thực và làm thủ công, thư viện, khu thể thao, rạp chiếu phim ngoài trời cũng như sảnh rượu và tiệc trên cao.

Sycamore đặt mục tiêu trở thành dự án có cơ sở hạ tầng cho xe điện đầu tiên tại Thành phố Mới Bình Dương với tất cả các điểm gửi xe đều được tích hợp trạm sạc xe điện. Cách tiếp cận sáng tạo này phù hợp với mong muốn của cộng đồng hướng đến cuộc sống có ý thức bảo vệ môi trường.

The Orchard là dự án cộng đồng khép kín đầu tiên của Sycamore.



Bên cạnh việc đáp ứng nhu cầu về xe điện, mặt tiền của các căn hộ được thiết kế với các tính năng chủ động và thụ động để tối đa hóa việc sử dụng ánh sáng tự nhiên và thông gió trong nhà. Dự án còn tận dụng diện tích bề mặt để thu gom nước mưa, nhằm cung cấp nước cho hệ thống tưới tự động, dự kiến tiết kiệm 30% nước tưới, tương đương 3 triệu lít nước mỗi năm.

Ngoài ra, dự án còn có vườn mưa giúp làm giảm dòng chảy đô thị. Đây còn là không gian cộng đồng vào những ngày không mưa.

Những giải pháp thiết kế bền vững này góp phần củng cố vị thế của Sycamore trở thành tiêu chuẩn cho cuộc sống đô thị bền vững tại Thành phố Mới Bình Dương. Sycamore còn kỳ vọng đạt chứng nhận EDGE từ IFC, thành viên của Nhóm Ngân hàng Thế giới.

Khách hàng quan tâm đến The Orchard và Orchard Hill có thể liên hệ hotline 1800 599 986 hoặc truy cập https://www.sycamore.com.vn/.

