CH Séc: Hàng trăm trường học nhận được thư điện tử đe dọa đánh bom

Cảnh sát Séc. (Nguồn: AFP)

Theo phóng viên TTXVN tại Praha, ngày 4/9, Bộ trưởng Nội vụ Séc Vit Rakusan tuyên bố các thư điện tử đe doạ đánh bom trường học là “một cuộc tấn công có chủ đích.”

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh, trong hai ngày liên tiếp 3-4/9, hàng trăm trường học tại Cộng hòa Séc nhận được thư điện tử đe doạ đánh bom. Nhiều trường đã phải dừng hoạt động dạy học và cho sơ tán học sinh.



Bộ trưởng Nội vụ Rakusan cho biết, trong ngày 3/9, khoảng 600 trường học tại Cộng hòa Séc đã nhận được thư điện tử đe doạ đánh bom. Trong ngày 4/9, con số này là 400.

Đây là các trường tiểu học và trung học, thuộc cả khu vực trường công và trường tư. Ông Rakusan đánh giá đây là cuộc tấn công “chưa từng có” và Cộng hòa Séc đã thành lập nhóm công tác gồm đại diện của các Bộ Giáo dục, Bộ Nội vụ, cảnh sát và uỷ viên nhân quyền.



Theo Bộ trưởng Nội vụ Séc, mục đích của những lời đe dọa là làm cho xã hội trở nên bất an, gây ra sự sợ hãi và hoang mang. Do đó, điều quan trọng hiện nay là bảo vệ an toàn cho học sinh và giáo viên, tìm ra thủ phạm gây ra mối đe doạ, đồng thời giảm thiểu gây gián đoạn hoạt động dạy học.

Đây là các trường tiểu học và trung học, thuộc cả khu vực trường công và trường tư. Ông Rakusan đánh giá đây là cuộc tấn công “chưa từng có” và Cộng hòa Séc đã thành lập nhóm công tác gồm đại diện của các Bộ Giáo dục, Bộ Nội vụ, cảnh sát và uỷ viên nhân quyền.



Theo Bộ trưởng Nội vụ Séc, mục đích của những lời đe dọa là làm cho xã hội trở nên bất an, gây ra sự sợ hãi và hoang mang. Do đó, điều quan trọng hiện nay là bảo vệ an toàn cho học sinh và giáo viên, tìm ra thủ phạm gây ra mối đe doạ, đồng thời giảm thiểu gây gián đoạn hoạt động dạy học.

Bên cạnh đó, Cộng hòa Séc cũng đang phối hợp với quốc gia láng giềng Slovakia để điều tra vụ việc. Cũng trong ngày 3/9, khoảng 270 trường học tại Slovakia đã nhận được thư điện tử đe doạ đánh bom.

Trong khi đó, phát biểu sau cuộc họp chính phủ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Séc Mikulas Bek bày tỏ cảm ơn lực lượng cảnh sát và Bộ Nội vụ, đánh giá cao việc thành lập nhóm công tác.

Bộ trưởng Giáo dục Mikulas Bek đã cùng Bộ trưởng Nội vụ Vit Rakusan gửi thư cho hiệu trưởng tất cả các trường tiểu học và trung học ở CH Séc nhằm phối hợp giải quyết tình hình./.

Ấn Độ: Một trường học tư thục nổi tiếng bị đe dọa đánh bom Trường tư thục tại Ramjinagar, huyện Tiruchirappalli, phải cho học sinh nghỉ học ngày 29/8 sau khi nhận được email vào sáng cùng ngày với nội dung cảnh báo bom đã được đặt bên trong khuôn viên trường.