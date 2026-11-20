Đến 6 giờ 30 ngày 20/11, Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Công an thành phố Cần Thơ cùng các lực lượng liên quan vẫn đang khẩn trương triển khai phương án dập lửa tại kho nguyên liệu của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Giấy Lee & Man Việt Nam, thuộc Cụm công nghiệp Phú Hữu A (giai đoạn 1), xã Châu Thành.

Vụ cháy bao trùm diện tích khoảng 20.000m2, khu vực chứa hàng chục nghìn tấn giấy nguyên liệu, một người thuộc lực lượng chữa cháy tại chỗ bị thương.

Ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ, đã có mặt tại hiện trường lúc 5 giờ 30 trực tiếp chỉ đạo các đơn vị phối hợp, tập trung nhân lực, phương tiện, khẩn trương triển khai công tác chữa cháy.

Theo Đại tá Lê Đức Bảy, Phó Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ, Công an thành phố huy động hơn 20 xe chữa cháy cùng hơn 120 cán bộ, chiến sỹ, phối hợp với hơn 200 người thuộc lực lượng chữa cháy tại chỗ của doanh nghiệp tham gia ứng phó.

Các lực lượng được chia thành nhiều mũi tiếp cận hiện trường, khoanh vùng, cô lập khu vực cháy, tập trung khống chế ngọn lửa và ngăn cháy lan sang khu vực lân cận.

Bước đầu, lực lượng chức năng ngăn được đám cháy lan sang các nhà xưởng sản xuất và khu văn phòng của công ty. Tuy nhiên, do khu vực cháy có diện tích lớn, chứa khối lượng giấy nguyên liệu rất lớn nên công tác dập lửa bên trong kho gặp nhiều khó khăn.

Khoảng 23 giờ ngày 19/11, hỏa hoạn xảy ra tại nhà máy giấy của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Giấy Lee & Man Việt Nam, thuộc Cụm công nghiệp Phú Hữu A (giai đoạn 1), xã Châu Thành, thành phố Cần Thơ.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng khẩn trương triển khai công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Đại tá Lê Đức Bảy trực tiếp chỉ huy công tác ứng phó, huy động lực lượng, phương tiện tiếp cận nhiều hướng, tổ chức khoanh vùng, cô lập đám cháy.

Đám cháy xảy ra ở khu vực kho nguyên liệu rộng trên 50.000m2, hiện lưu trữ khoảng 60.000 tấn nguyên liệu. Trong đó, khu vực bị cháy khoảng 20.000m2, chứa khoảng 30.000 tấn nguyên liệu.

Đây là loại vật liệu dễ bắt lửa khiến đám cháy nhanh chóng lan rộng, tạo thành cột khói đen và lửa bốc cao, có thể quan sát từ khoảng cách xa.

Đến hơn 4 giờ ngày 20/11, sau hơn 5 giờ từ khi phát hiện hỏa hoạn, đám cháy vẫn diễn biến phức tạp. Một người thuộc lực lượng chữa cháy tại chỗ của nhà máy bị thương, được đưa đi cấp cứu.

Lực lượng chức năng chưa phát hiện trường hợp người mắc kẹt bên trong khu vực xảy ra cháy.

Theo thông tin ban đầu, khu vực kho bãi chứa nguyên liệu không có người làm việc vào ban đêm, góp phần hạn chế nguy cơ có người bị mắc kẹt khi đám cháy bùng phát.

Theo hình ảnh từ camera an ninh của nhà máy, ban đầu một đốm lửa nhỏ xuất hiện giữa khu vực kho chứa nguyên liệu. Vài phút sau, lực lượng chữa cháy tại chỗ tiếp cận để dập lửa nhưng không thành công.

Ngọn lửa nhanh chóng bén vào giấy nguyên liệu, bùng phát dữ dội rồi lan rộng trên diện tích lớn.

Nhà máy giấy Lee & Man Việt Nam thuộc Tập đoàn Giấy Lee & Man (Hong Kong, Trung Quốc), rộng khoảng 82,8ha, công suất thiết kế 420.000 tấn giấy bao bì mỗi năm.

Theo thông tin công bố trước đây, dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 300 triệu USD. Tháng 5/2026, doanh nghiệp có hơn 760 lao động.

Nhà máy nằm ven sông Hậu, trên địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang trước đây, nay thuộc thành phố Cần Thơ.

Lực lượng chức năng tiếp tục tập trung phương tiện, nhân lực khống chế đám cháy, bảo vệ khu vực sản xuất lân cận và làm rõ nguyên nhân vụ việc. Thiệt hại về tài sản đang được thống kê./.

Hà Nội kiên quyết xử lý nghiêm nhà xưởng, kho bãi vi phạm phòng cháy chữa cháy Sau nhiều vụ cháy gây hậu quả nghiêm trọng, thành phố Hà Nội yêu cầu rà soát, xử lý dứt điểm nhà xưởng, kho bãi vi phạm vi phạm phòng cháy chữa cháy