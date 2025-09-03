Cho ý kiến về công tác chuẩn bị Đại hội các đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030

Sáng 3/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổ công tác số 4 Bộ Chính trị do Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình, Đắk Lắk, Lào Cai.

Tại buổi làm việc, các Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, Đắk Lắk, Lào Cai đã trình bày dự thảo các văn kiện chủ yếu của địa phương, gồm: Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, dự thảo Nghị quyết Đại hội, Đề án nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2025-2030 và báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của các ban, bộ, ngành Trung ương đối với dự thảo văn kiện, phương án nhân sự cấp ủy chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030.

Các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã có ý kiến phát biểu, tập trung nhấn mạnh những kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ vừa qua; đề nghị bổ sung, đánh giá sâu hơn kết quả thực hiện các khâu đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm; công tác sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành tổ chức của đơn vị hành chính 2 cấp.../.