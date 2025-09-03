Cho ý kiến về công tác chuẩn bị Đại hội các đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030

Tại buổi làm việc, các Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, Đắk Lắk, Lào Cai đã trình bày dự thảo các văn kiện chủ yếu của địa phương, gồm: Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, dự thảo Nghị quyết Đại hội, Đề án nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2025-2030 và báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của các ban, bộ, ngành Trung ương đối với dự thảo văn kiện, phương án nhân sự cấp ủy chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030.
Các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã có ý kiến phát biểu, tập trung nhấn mạnh những kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ vừa qua; đề nghị bổ sung, đánh giá sâu hơn kết quả thực hiện các khâu đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm; công tác sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành tổ chức của đơn vị hành chính 2 cấp.../.