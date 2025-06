Chủ đề Đại hội Đảng bộ Chính phủ phải mang tính hành động

Chiều 3/6, Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức Hội nghị lần thứ hai để thảo luận, cho ý kiến, hoàn thiện thêm một bước các văn kiện trình Đại hội Đảng bộ Chính phủ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ thảo luận cho ý kiến vào Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.

Cụ thể, Hội nghị tập trung đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ 5 năm giai đoạn 2020-2025; phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2025-2030; công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020- 2025 và phương hướng, nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2025-2030.

Các đại biểu cũng cho ý kiến vào Dự thảo Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, các đại biểu cho rằng, Báo cáo đã nêu bật những ưu điểm cũng như điểm cần nỗ lực hơn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng Chính phủ; kiểm điểm công tác của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ; kiểm điểm việc đổi mới phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc; đồng thời chỉ ra các bài học kinh nghiệm.

Sau khi các đại biểu thảo luận, đóng góp ý kiến, kết luận hội nghị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao các ý kiến trách nhiệm, chất lượng của các đại biểu; yêu cầu Tiểu ban Văn kiện và các Ban chuyên môn của Đảng ủy tiếp tục tiếp thu, hoàn thiện các văn kiện chuẩn bị trình Đại hội Đảng bộ Chính phủ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.

Bí thư Đảng ủy Chính phủ yêu cầu các Đảng bộ trực thuộc lãnh đạo, tổ chức Đại hội đảm bảo chất lượng 4 nội dung cơ bản, trong đó có thảo luận, đóng góp ý kiến vào các văn kiện sẽ trình Đại hội Đảng bộ Chính phủ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, cũng như các văn kiện của Đảng bộ mình với phương châm bám sát thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, tôn trọng thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo.

Tiểu ban Văn kiện và các Ban chuyên môn của Đảng ủy tiếp thu ý kiến của đại biểu, hoàn thiện chủ đề của Đại hội theo hướng vừa bao quát, ngắn gọn, phản ánh đúng tình hình, mang tính hành động, vừa mang tính chiến đấu, phản ánh được chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Chính phủ; phương châm hành động phải thể hiện được tầm nhìn xa, trông rộng, nghĩ sâu, làm lớn, thể hiện tính chiến đấu.

Về đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ giai đoạn 2020-2025, Bí thư Đảng ủy, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu phải thể hiện được các nội dung, nêu bật được kết quả thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ, đặc biệt là phải nêu được bối cảnh nhiệm kỳ xảy ra nhiều sự kiện, vấn đề đột xuất, bất ngờ, chưa có tiền lệ như dịch bệnh COVID-19, chiến tranh, xung đột, cạnh tranh chiến lược, thiên tai, chính sách thuế quan của các nước…

Các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ tham dự Hội nghị. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Trong khi ở trong nước, thực hiện cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy; xây dựng và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ mang tính đột phá, trong đó đột phá về hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, hạ tầng năng lượng, hoàn thiện thể chế với khối lượng việc chưa từng có, đào tạo nguồn nhân lực; đặc biệt là thực hiện các Nghị quyết “bộ tứ trụ cột” được Bộ Chính trị ban hành; thực hiện các chỉ đạo của Bộ Chính trị mang tính chuyển đổi trạng thái về y tế, giáo dục…

Trong bối cảnh đó, Đảng bộ Chính phủ chỉ đạo đạt được kết quả quan trọng: ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, đảm bảo các cân đối lớn nền kinh tế; kiểm soát được bội chi, nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài; chống đại dịch COVID-19 thành công; xử lý nhiều vấn đề, dự án tồn đọng như ngân hàng yếu kém, dự án khí lô B, Nhiệt điện Long Phú 1, Nhiệt điện Thái Bình 2, Trung tâm nhiệt điện Ô Môn…

Cùng với đó, công tác an sinh xã hội được quan tâm, nhất là trong thời gian xảy ra đại dịch COVID-19, chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, khắc phục hậu quả bão lũ… không để ai bị đói, bị rét, không để ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình phát triển; phát triển văn hóa, phát huy sức mạnh nội sinh của cả dân tộc, thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí; khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phong trào khởi nghiệp được thúc đẩy; công tác đối ngoại và hội nhập là điểm sáng, với các hoạt động cấp cao sôi động; quốc phòng an ninh được giữ vững, tăng cường; độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững; trật tự an toàn xã hội đảm bảo; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên.

Bí thư Đảng ủy Chính phủ Phạm Minh Chính cũng yêu cầu các văn kiện phải chỉ rõ những hạn chế cần khắc phục như thể chế vẫn chồng chéo, vẫn còn điểm nghẽn; vấn đề phân cấp, phân quyền, vấn đề cắt giảm thủ tục hành chính vẫn chưa như mong muốn; kỷ cương, kỷ luật hành chính có nơi, có lúc chưa nghiêm…

Chỉ rõ các báo cáo phải đưa ra được các bài học kinh nghiệm, Bí thư Đảng ủy Chính phủ yêu cầu phân tích rõ bối cảnh tình hình, những thời cơ, thuận lợi, khó khăn, thách thức phải đối mặt, trên cơ sở đó, có giải pháp thực hiện mục tiêu đề ra.

Trong đó nhiệm kỳ tới phải đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số; thu nhập bình quân đầu người đạt 8.500 USD; hằng năm có 20% tổ chức Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ…

Để đạt được mục tiêu trên phải chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng phát triển nhanh, xanh, bền vững; triển khai hiệu quả các Nghị quyết mang tính chiến lược, mang tính đột phá của “bộ tứ trụ cột”; xây dựng chính quyền địa phương hai cấp; thực hiện chống biến đổi khí hậu; tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; hoàn thành các hạ tầng chiến lược đường bộ, đường sắt, hàng không để kết nối trong nước với khu vực, quốc tế; nâng cao hiệu quả đối ngoại, trong đó có trụ cột chính trị, an ninh, kinh tế, kết nối; tiếp tục 3 đột phá chiến lược...

Bí thư Đảng ủy Chính phủ đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo của các Đảng bộ trực thuộc, góp phần tạo nên sự thành công trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo chung của Đảng bộ Chính phủ; yêu cầu tiếp tục phát huy, nhất là trong việc thích ứng ứng linh hoạt, hiệu quả; nắm chắc tình hình, xây dựng cơ chế chính sách nó phù hợp; lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt…

Nhấn mạnh yêu cầu truyền thông góp phần thành công của Đại hội; giao các cơ quan giúp việc tiếp thu ý kiến, hoàn thiện các văn kiện, chuyển cho các cấp đóng góp ý kiến, Bí thư Đảng ủy Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo, các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ cùng nhau thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội Đảng các cấp thực sự chất lượng, hiệu quả, tránh bệnh hình thức; đồng thời phát động phong trào thi đua sôi nổi trong toàn bộ Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thường xuyên, thích ứng với nhiệm vụ đột xuất linh hoạt, hiệu quả.

Tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ Phạm Minh Chính trao quyết định chỉ định Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ (nhiệm kỳ 2020-2025)./.

