Chủ tịch nước Lương Cường: Phụ nữ Việt Nam tiếp tục làm rạng danh đất Việt

Chủ tịch nước Lương Cường gặp mặt đại biểu phụ nữ cao tuổi tiêu biểu toàn quốc. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Chiều 6/12, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường đã có cuộc gặp mặt thân mật với đoàn đại biểu phụ nữ cao tuổi tiêu biểu đại diện cho hơn 9 triệu phụ nữ cao tuổi toàn quốc trong phong trào xây dựng gia đình văn hóa, ấm no, hạnh phúc do Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam và Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam phối hợp tổ chức lựa chọn, tôn vinh.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến; Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà; Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng.

Báo cáo với Chủ tịch nước về hoạt động của Hội Người cao tuổi Việt Nam, Chủ tịch Hội Nguyễn Thanh Bình cho biết người cao tuổi nói chung và phụ nữ cao tuổi nói riêng có vai trò vô cùng quan trọng trong việc xây dựng gia đình văn hóa.

Họ là những người gìn giữ và trao truyền các giá trị văn hóa truyền thống, giá trị gia đình từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Hội nghị biểu dương phụ nữ cao tuổi toàn quốc trong xây dựng gia đình văn hóa, ấm no, hạnh phúc lần này nhằm tôn vinh 256 đại biểu phụ nữ cao tuổi tiêu biểu toàn quốc.

Chủ tịch nước Lương Cường gặp mặt đại biểu phụ nữ cao tuổi tiêu biểu toàn quốc. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Đây là tấm gương sáng được lựa chọn tại 63 tỉnh, thành phố, những bông hoa tươi thắm trong xây dựng gia đình văn hóa, ấm no hạnh phúc, góp phần làm rạng rỡ thêm truyền thống tốt đẹp của người cao tuổi Việt Nam và phụ nữ Việt Nam.

Nhân dịp này, người cao tuổi cả nước mong muốn và đề xuất với Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục quan tâm, động viên, tạo điều kiện thuận lợi để người cao tuổi, Hội Người cao tuổi Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tiếp tục cống hiến, đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; phát huy vai trò người cao tuổi thực sự là nguồn lực mạnh mẽ phát triển đất nước, lực lượng chính trị quan trọng bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ chế độ.

Đồng thời để người cao tuổi tích cực tham gia chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, tạo dựng nền “kinh tế bạc”- góp phần vào tăng trưởng GDP, nâng cao chỉ số hạnh phúc; bảo đảm tiến bộ công bằng xã hội, thúc đẩy và bảo vệ quyền của người cao tuổi, đóng góp cho cộng đồng quốc tế.

Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, khó khăn thách thức nào, người cao tuổi trong đó có phụ nữ cao tuổi quyết tâm tiếp tục phát huy truyền thống “Diên Hồng,” tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, là cầu nối vững chắc giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân, góp phần quan trọng đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Tại buổi gặp mặt, đại diện đại biểu phụ nữ cao tuổi bày tỏ vinh dự, cảm ơn Chủ tịch nước dành thời gian gặp mặt thân mật.

Các đại biểu phụ nữ cao tuổi chia sẻ về hoạt động xây dựng gia đình văn hóa, ấm no, hạnh phúc, tham gia sản xuất kinh doanh, tham gia hoạt động xã hội; bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm hơn nữa của Đảng, Nhà nước, các cấp, ngành đối với người cao tuổi.

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu tại buổi gặp mặt. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước gửi lời thăm hỏi ân cần, thân thiết và lời chúc tốt đẹp nhất tới các đại biểu phụ nữ cao tuổi tiêu biểu có mặt tại cuộc gặp, cũng như tới toàn thể phụ nữ cao tuổi trên khắp mọi miền Tổ quốc và phụ nữ cao tuổi người Việt Nam ở nước ngoài.

Chủ tịch nước chỉ rõ trong suốt chiều dài lịch sử vẻ vang của dân tộc, phụ nữ Việt Nam tự hào là con cháu Bà Trưng, Bà Triệu, luôn phát huy truyền thống yêu nước, kiên cường trong chống giặc ngoại xâm, bảo vệ Tổ quốc; cần cù, thông minh, sáng tạo trong lao động, sản xuất, đã có những cống hiến, đóng góp hết sức to lớn cho sự trường tồn và phát triển của dân tộc.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, những cống hiến to lớn của phụ nữ Việt Nam đã góp phần tạo nên bản hùng ca bất diệt của đất nước và con người Việt Nam trong chiến đấu, tô thắm và dệt nên những trang sử hào hùng, vẻ vang của dân tộc ta.

Trong thời kỳ đổi mới, xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc, thành công của phụ nữ trong sản xuất, kinh doanh, nghiên cứu khoa học, thể thao, văn hóa, nghệ thuật; xây dựng gia đình văn hóa, ấm no, hạnh phúc... đã tiếp tục làm rạng danh đất Việt, tô thắm hình ảnh một đất nước khát vọng phồn vinh, hạnh phúc, hòa bình, nhân ái; quyết tâm xây dựng một xã hội ngày càng tốt đẹp hơn, luôn luôn xứng đáng với 8 chữ vàng mà Bác Hồ đã trao tặng “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang.”

Chủ tịch nước cho rằng khi nhắc đến phụ nữ người cao tuổi Việt Nam, tất cả luôn trân trọng và tự hào không chỉ bởi thiên chức thiêng liêng cao quý làm bà, làm vợ, làm mẹ, mà còn bởi những phẩm chất tốt đẹp, những cống hiến, hy sinh to lớn, dù tuổi cao, sức yếu, xong vẫn tiếp tục cống hiến, trao truyền kinh nghiệm sống, chăm lo dạy bảo con cháu nên người.

Chủ tịch nước đánh giá cao Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam và Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam đã phối hợp tổ chức phát động, triển khai các phong trào thi đua, cuộc vận động để xây dựng, phát triển tổ chức Hội. Đồng thời động viên phụ nữ cao tuổi phát huy vai trò, kinh nghiệm trong tham gia, hưởng ứng và thực hiện hiệu quả phong trào xây dựng gia đình, xã hội văn minh, tiến bộ, nổi bật là “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với “Xây dựng gia đình văn hóa, ấm no, hạnh phúc."

Ấn tượng với những kết quả mà phụ nữ người cao tuổi đã đóng góp, Chủ tịch nước bày tỏ cảm động trước nhiều tấm gương phụ nữ tiêu biểu, mặc dù tuổi cao vẫn rất tích cực với các hoạt động của Hội Phụ nữ và các phong trào của địa phương.

Phụ nữ người cao tuổi là người bà, người mẹ, người chị mẫu mực trong gia đình, luôn là tấm gương sáng cho con cháu noi theo về tính cần cù, chịu khó, đức hy sinh và tình yêu thương con cái vô bờ bến, trao truyền những giá trị tốt đẹp của dân tộc, gia đình, người phụ nữ Việt Nam cho con cháu.

Họ là một kho sử sống, sẵn sàng chia sẻ cho thế hệ con cháu về kinh nghiệm sống, về bí kíp giữ gìn hạnh phúc gia đình, nuôi dạy con cái, những truyền thống tốt đẹp của gia đình, của phụ nữ Việt Nam.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước biểu dương, ghi nhận những đóng góp mà phụ nữ cao tuổi Việt Nam đã góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đánh giá cao thành tích của Hội Người cao tuổi Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trong sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò phụ nữ người cao tuổi trên cả nước trong thời gian qua.

Nhấn mạnh đất nước đang đứng trước vận hội mới, để bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình vì phồn vinh, thịnh vượng của dân tộc, Chủ tịch nước cho rằng mục tiêu lớn lao đó chỉ có thể thành hiện thực khi chúng ta phát huy mạnh mẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, có sự chung sức, đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, trong đó có phụ nữ người cao tuổi. Đảng, Nhà nước ta luôn đề cao công tác chăm lo cho người cao tuổi, trong đó có phụ nữ người cao tuổi, coi đây là một nguồn lực rất quan trọng đảm bảo an sinh xã hội và phát triển đất nước.

Trong bối cảnh đó, Chủ tịch nước đề nghị Hội Người cao tuổi Việt Nam và Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tiếp tục phối hợp chặt chẽ, đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động, xây dựng các chương trình ý nghĩa, thiết thực để phụ nữ người cao tuổi thực sự là lực lượng truyền cảm hứng, nuôi dưỡng khát vọng, tiếp lửa cho thế hệ sau, nhất là phụ nữ trẻ, phát huy ý chí tự lực, tự cường, tự hào, tự tôn dân tộc, giữ gìn, vun đắp, phát huy truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam, góp phần tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cùng với đó, cần phải tiếp tục đẩy mạnh phong trào xây dựng gia đình văn hóa, ấm no, hạnh phúc. Đây là phong trào rất ý nghĩa và giá trị to lớn bởi vì gia đình là tế bào của xã hội, nếu mỗi gia đình Việt Nam đều là Gia đình văn hóa, ấm no, hạnh phúc thì đất nước sẽ phát triển giàu mạnh, vững bền, xã hội thêm tươi đẹp.

Chủ tịch nước cũng yêu cầu các cấp, ngành, địa phương, tổ chức, đoàn thể tiếp tục quan tâm thực hiện hiệu quả công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của phụ nữ cao tuổi, nhất là chăm sóc sức khỏe, tư vấn, hỗ trợ tinh thần.

Cùng với đó là có các giải pháp hỗ trợ phúc lợi xã hội, để cải thiện nhà ở, nhà sinh hoạt cộng đồng, các điều kiện thiết yếu về cuộc sống, nhất là phụ nữ cao tuổi ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, không nơi nương tựa.

Chủ tịch nước mong muốn Hội Người cao tuổi Việt Nam, Hội Phụ nữ Việt Nam quan tâm tổ chức cho người cao tuổi nói chung, phụ nữ cao tuổi nói riêng phát huy kinh nghiệm, tích cực tham gia xây dựng, hoàn thiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về người cao tuổi; xây dựng và tổ chức triển khai “Chiến lược quốc gia người cao tuổi”, Đề án “người cao tuổi tham gia khởi nghiệp, tạo việc làm, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh”, Chương trình nhân đạo “Mắt sáng cho người cao tuổi”, nhất là sáng kiến tổ chức “Diễn đàn kinh tế bạc”, trong đó chú trọng đến phụ nữ người cao tuổi chủ động thích ứng trong quá trình già hóa dân số nhanh hiện nay, đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng, phát triển và hội nhập quốc tế của đất nước.

Chủ tịch nước tin tưởng rằng phụ nữ cao tuổi tiếp tục phát huy truyền thống tự hào của phụ nữ, người cao tuổi Việt Nam, phát huy tinh thần "Tuổi cao - Gương sáng", “Tuổi cao ý chí càng cao”, tích cực đóng góp ý kiến xây dựng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, xây dựng gia đình, xã hội, đất nước ngày giàu mạnh, càng phồn vinh, văn minh, hạnh phúc./.

Chủ tịch nước Lương Cường gặp mặt đại biểu phụ nữ cao tuổi tiêu biểu toàn quốc Đoàn đại biểu phụ nữ cao tuổi tiêu biểu đại diện cho hơn 9 triệu phụ nữ cao tuổi toàn quốc trong phong trào xây dựng gia đình văn hóa, ấm no, hạnh phúc.