Chủ tịch nước tiếp gia đình các nhân sỹ hữu nghị Trung Quốc

Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định Việt Nam hết sức trân trọng ghi nhớ sự giúp đỡ của các đồng chí cố vấn, chuyên gia Trung Quốc đã đồng cam cộng khổ cùng nhân dân Việt Nam.

Theo đặc phái viên TTXVN, sáng 4/9, trong khuôn khổ các hoạt động dự Lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phátxít của nhân dân thế giới và làm việc tại Trung Quốc, Chủ tịch nước Lương Cường đã tiếp đại diện gia đình nhân sỹ hữu nghị Trung Quốc.

Phát biểu tại buổi tiếp, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam hết sức trân trọng ghi nhớ sự giúp đỡ của các đồng chí cố vấn, chuyên gia Trung Quốc đã đồng cam cộng khổ cùng nhân dân Việt Nam và cũng không quên những chiến sỹ Việt Nam tham gia Hồng quân Trung Quốc như Lưỡng quốc tướng quân Nguyễn Sơn đã cống hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của nhân dân Trung Quốc cũng như nhân dân Việt Nam.

Chủ tịch nước mong muốn thân nhân các nhân sỹ hữu nghị luôn mạnh khỏe, tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống cách mạng của cha ông, góp phần xây dựng, tăng cường quan hệ Việt Nam-Trung Quốc phát triển, ổn định, bền vững lâu dài và hiệu quả trong thời gian tới./.