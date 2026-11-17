Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ Manila, ngày 17/11, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã tới Manila, bắt đầu chương trình tham dự Đại hội đồng liên Nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 47 (AIPA-47) tại Philippines theo lời mời của Chủ tịch Hạ viện nước Cộng hòa Philippines Faustino "Bojie" De Guzman Dy III, Chủ tịch Đại hội đồng AIPA-47.

Chuyến công tác diễn ra từ ngày 17-18/11.

Đón Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tại sân bay quốc tế Ninoy Aquino có bà Julienne Baronda, Phó lãnh đạo phe đa số tại Hạ viện Philippines, cán bộ phòng Quan hệ công chúng, đại diện hàng không của Hạ viện.

Về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Philippines Lại Thái Bình. Đông đảo cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines cùng cộng đồng người Việt Nam tại Philippines đã nồng nhiệt chào đón Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam khi đoàn về tới khách sạn.

Chủ đề của AIPA-47 là "Nghị viện bảo đảm một ASEAN hòa bình, thịnh vượng và lấy người dân làm trung tâm." Tham dự AIPA-47 có lãnh đạo các Nghị viện thành viên các nước ASEAN, Nghị viện các nước Quan sát viên AIPA, Ban Thư ký AIPA, Ban Thư ký ASEAN, cùng các khách mời và đối tác phát triển của AIPA.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, dự kiến Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ tham dự và phát biểu tại phiên họp Ban Chấp hành AIPA, dự Lễ khai mạc AIPA-47 và có bài phát biểu quan trọng tại Phiên họp toàn thể thứ nhất.

Ngoài ra, Chủ tịch Quốc hội cũng có các hoạt động tiếp xúc song phương với các Trưởng đoàn nghị viện thành viên AIPA và đối tác.

Đây là chuyến công tác đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham dự AIPA trên cương vị Chủ tịch Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031. Việc Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tham dự AIPA-47 tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của ngoại giao nghị viện trong tổng thể hoạt động đối ngoại của Việt Nam; cam kết của Quốc hội Việt Nam trong thúc đẩy hợp tác giữa kênh nghị viện và kênh chính phủ trong triển khai các ưu tiên hợp tác khu vực, từ đó góp phần tăng cường tin cậy chính trị, củng cố môi trường hòa bình, ổn định và thuận lợi cho phát triển.

Việt Nam trở thành thành viên của AIPA vào năm 1995. Quốc hội Việt Nam luôn là thành viên chủ động, tích cực và có trách nhiệm, cùng Nghị viện các nước thành viên phát huy những thành quả đạt được, củng cố đoàn kết, thống nhất, tăng cường liên kết nội khối, hiện thực hóa Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045, mở rộng hợp tác với bên ngoài, phát huy vai trò trung tâm của ASEAN trong duy trì hòa bình, an ninh, ổn định ở khu vực./.

Khẳng định vai trò, vị thế của Quốc hội Việt Nam ở Đại hội đồng AIPA-47 Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang trả lời phỏng vấn báo chí về chuyến tham dự Đại hội đồng AIPA-47 ở Philippines từ ngày 17-18/11/2026 của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.