Ngày 18/11, tại thủ đô Manila (Philippines), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam dự Lễ khai mạc Đại hội đồng liên Nghị viện ASEAN lần thứ 47.

Ngày 18/11, tại Thủ đô Manila, Philippines, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam dự Lễ khai mạc Đại hội đồng liên Nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 47 (AIPA-47) với chủ đề “Nghị viện bảo đảm một ASEAN hòa bình, thịnh vượng và lấy người dân làm trung tâm”.

Đây là lần đầu tiên Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Đại hội đồng AIPA trên cương vị Chủ tịch Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031./.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Phiên toàn thể thứ nhất AIPA-47 Trong khuôn khổ Đại hội đồng Liên nghị viện ASEAN lần thứ 47 (AIPA-47), chiều 18/11/2026, tại Manila, Philippines, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và phát biểu Phiên Toàn thể thứ nhất.