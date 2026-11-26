Thực hiện Kế hoạch số 311/KH-UBND triển khai thực hiện Chương trình “Đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo nghề nông thôn đến năm 2030” của Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, thời gian qua, thành phố đã triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm, ưu tiên hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo người khuyết tật.

Bình quân mỗi năm, thành phố phấn đấu đào tạo, đào tạo lại và bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghề cho khoảng 10.000 lao động nông thôn.

Cụ thể, nghề phi nông nghiệp chiếm khoảng 70%, nghề nông nghiệp và phát triển ngành nghề nông thôn chiếm khoảng 30%. Thành phố đặt mục tiêu lao động nữ được đào tạo nghề chiếm trên 45%; người khuyết tật có nhu cầu được hỗ trợ học nghề, tạo việc làm chiếm khoảng 4%.

Để đạt mục tiêu, hoạt động đào tạo nghề được định hướng gắn với nhu cầu của thị trường lao động, doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất, kinh doanh. Thành phố ưu tiên các nghề phục vụ nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chế biến nông sản, thủy sản, du lịch, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp và những ngành có nhu cầu tuyển dụng cao.

Bên cạnh các chương trình đào tạo nghề, Hội Nông dân thành phố Cần Thơ tích cực đổi mới nội dung, phương thức bồi dưỡng kỹ năng theo hướng sát thực tiễn. Từ đầu năm 2026 đến nay, các cấp Hội đã tổ chức 45 lớp bồi dưỡng kỹ năng cho hơn 1.370 lượt nông dân; cử 45 cán bộ, hội viên tham gia các lớp đào tạo.

Việc triển khai Chương trình đến năm 2030 được kỳ vọng sẽ nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo nghề cho lao động nông thôn, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động, cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, rút ngắn khoảng cách về tỷ lệ lao động qua đào tạo giữa khu vực nông thôn và thành thị, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của thành phố./.