Chương trình hòa nhạc đặc biệt ở Hà Nội thu hút nhiều nghệ sỹ nổi tiếng thế giới

Nghệ sỹ Giuseppe Gipali - giọng nam cao người Italy - cùng với vợ là ca sỹ Meni Ardita sẽ tới Việt Nam biểu diễn trong chương trình hòa nhạc đặc biệt “The First sounds of Love" diễn ra ngày 10/7.

Nghệ sỹ Giuseppe Gipali và vợ - ca sỹ Meni Ardita. (Nguồn: Nhà hát Hồ Gươm)

Theo thông tin từ Nhà hát Hồ Gươm, các nghệ sỹ nổi tiếng thế giới Katherine Jenkins, Giuseppe Gipali sẽ tới Việt Nam và biểu diễn trong chương trình hòa nhạc đặc biệt “The First sounds of Love," diễn ra ngày 10/7 nhân kỷ niệm 1 năm khánh thành Nhà hát Hồ Gươm.

Nghệ sỹ Giuseppe Gipali - giọng nam cao người Italy - cùng với vợ là ca sỹ Meni Ardita sẽ tới Việt Nam và tham gia biểu diễn trong chương trình.

Giuseppe Gipali có sự nghiệp biểu diễn quốc tế nổi bật tại rất nhiều sân khấu opera hàng đầu thế giới. Gipali theo học violin từ khi còn nhỏ nhưng lớn lên ông lại chuyển sang ngành kỹ thuật điện với hy vọng tìm được một công việc ổn định. Tuy nhiên, tình yêu âm nhạc đã đưa Giuseppe Gipali đến Italy và theo học ở sân khấu Opera Tirana dưới sự dẫn dắt của Aldo Botion.

Sự nghiệp lẫy lừng của ông được khẳng định khi ông trở thành ca sỹ khách mời của nhiều nhà hát danh tiếng nhất thế giới như: Teatro dell'Opera ở Rome, Teatro La Fenice ở Venice, Covent Garden ở London, ở Sydney Opera House...

Ông còn thường xuyên cộng tác với các nhạc trưởng nổi tiếng như: Riccardo Muti, Zubin Mehta, Daniele Gatti, Nicola Luisotti và nhiều nghệ sỹ khác.

Với giọng Tenor nội lực đầy mạnh mẽ, Giuseppe Gipali luôn được giao đảm nhận vai diễn quan trọng trong các vở opera nổi tiếng. Năm 2003, ông đã giành chiến thắng trong cuộc thi Operalia của Domingo.

Bên cạnh đó, chương trình hòa nhạc đặc biệt lần này còn có sự xuất hiện của siêu sao nhạc cổ điển Katherine Jenkins, người được Classic FM trao danh hiệu “Nghệ sỹ cổ điển có lượng đĩa bán chạy nhất thế kỷ."

Katherine tạo tiếng vang trên sân khấu âm nhạc từ năm 2003 khi cô biểu diễn tại Nhà thờ Westminster để vinh danh 25 năm triều đại Giáo hoàng John Paul II. Kể từ đó, cô liên tiếp nhận các giải thưởng cũng như lời mời hát cho các Giáo hoàng, Thủ tướng và các vị Hoàng thân.

Katherine Jenkins là ca sỹ yêu thích của Hoàng gia Anh khi được mời hát "God Save The Queen" tại Lễ kỷ niệm Kim cương của Nữ hoàng Elizabeth II.

Nổi tiếng với vai trò siêu sao nhạc cổ điển, Katherine còn được biết đến với tư cách là một nghệ sỹ đa tài với nhiều tác phẩm crossover và bán cổ điển đáng chú ý. Cô cũng thường xuyên xuất hiện trên truyền hình và điện ảnh với tư cách là cố vấn, vũ công, diễn viên và người dẫn chương trình.

Katherine đã giành được danh hiệu “Kho báu quốc gia” (National Treasure của Anh quốc) không chỉ nhờ sự cống hiến cho âm nhạc mà còn nhờ những nỗ lực từ thiện to lớn của cô.

Năm 2013, Katherine được Vua Charles của Vương quốc Anh - khi đó là Hoàng tử xứ Wales - trao tặng Huân chương Đế quốc Anh vì những đóng góp cho âm nhạc và từ thiện.

Tại chương trình hòa nhạc đặc biệt “The First sounds of Love," lần đầu tiên Dàn nhạc Giao hưởng ở hai miền Nam-Bắc là Hanoi Philharmonic Orchestra và Saigon Pops Orchestra cùng nghệ sỹ violin Bùi Công Duy, Dàn hợp xướng phương Nam Gió Xanh sẽ hội tụ và cùng thăng hoa cảm xúc nghệ thuật trên sân khấu Nhà hát Hồ Gươm, dưới sự dẫn dắt của nhạc trưởng Trần Nhật Minh.

Nghệ sỹ Nhân dân Bùi Công Duy chia sẻ anh cùng đồng nghiệp đang luyện tập đầy hứng khởi, chuẩn bị cho chương trình hòa nhạc “The first sounds of Love."

Theo Nghệ sỹ Nhân dân Bùi Công Duy, tháng 8/2023, anh được tham gia vào chuỗi sự kiện khánh thành Nhà hát Hồ Gươm và cảm thấy rất vui khi là một trong những người đầu tiên được cất lên tiếng đàn trên sân khấu của Nhà hát. Sắp tới, anh lại một lần nữa được đứng trên sân khấu Nhà hát Hồ Gươm biểu diễn nhân dịp kỷ niệm một năm khánh thành.

"Niềm vui sẽ nhân đôi khi tôi được cùng Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội Philharmonic Orchestra - đơn vị tôi đang công tác và Dàn nhạc Giao hưởng Sài Gòn Pops Orchestra biểu diễn cùng các nghệ sỹ Opera, chắc chắn sẽ tạo nên một đêm nhạc thật ý nghĩa, nhiều cảm xúc dành tặng khán giả," Nghệ sỹ Nhân dân Bùi Công Duy chia sẻ.

Sau một năm kể từ ngày khánh thành, tại Nhà hát Hồ Gươm đã diễn ra gần 50 chương trình biểu diễn nghệ thuật phục vụ công chúng. Trong số đó, nhiều chương trình nghệ thuật, sự kiện mang dấu ấn vượt trội với sự góp mặt của các nghệ sỹ nổi tiếng thế giới như: nghệ sỹ Saxophone Kenny G; nghệ sỹ violin Caroline Campbell, nghệ sỹ dương cầm Anna Polonsky, ca sỹ Katy Perry, giọng ca baritone Vladislav Sulimsky, các nghệ sỹ Nhà hát Opera Hoàng gia Versailler…

Nhà hát Hồ Gươm được xây dựng và hoạt động với mục tiêu trở thành một không gian văn hóa nghệ thuật hiện đại, kết hợp hài hòa những yếu tố truyền thống.

Nhà hát đã được Tổ chức Giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards - WTA) vinh danh là 1 trong top 10 nhà hát Opera tốt nhất thế giới. Nhà hát đã và đang trở thành nhà hát đầu tiên tại Việt Nam đáp ứng các tiêu chuẩn cao nhất về kết cấu âm học để thực hiện những chương trình nghệ thuật đỉnh cao, là nơi để nghệ sỹ của các đoàn, các nhà hát trong nước và quốc tế đến biểu diễn./.

