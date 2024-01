Chương trình Học bổng Chính phủ New Zealand bậc Trung học 2024 tuyển ứng viên

NZSS 2024 mang đến cơ hội tiếp cận học bổng vào một trong 18 trường trung học New Zealand và chỉ dành riêng cho học sinh Việt Nam. (Ảnh: ENZ)

Chiều 18/1, đại diện Cơ quan Giáo dục New Zealand (Education New Zealand - ENZ) cho biết Chính phủ nước này chính thức công bố Học bổng Chính phủ New Zealand bậc Trung học năm 2024 (New Zealand Schools Scholarships - NZSS).

Đây là học bổng dành riêng cho học sinh Việt Nam mong muốn trải nghiệm nền giáo dục hàng đầu thế giới ngay từ bậc Trung học.

Chương trình học bổng gồm các suất hỗ trợ 50% học phí cho năm học đầu tiên tại một trong 18 trường trung học hàng đầu New Zealand. Điểm mới năm nay là các ứng viên nếu không đạt học bổng NZSS, chương trình sẽ tiếp tục cân nhắc các ứng viên này cho các học bổng khác từ các trường trung học New Zealand. Cơ chế xét tuyển kép này đảm bảo ứng viên có thể tối đa hóa cơ hội nhận học bổng khi nộp đơn ứng tuyển.

Học sinh trung học có nguyện vọng ứng tuyển học bổng NZSS cần đáp ứng các tiêu chí theo quy định, bao gồm điểm trung bình (GPA) từ 8 trở lên và chứng chỉ tiếng Anh tương đương với IELTS 5.0. Ứng viên tham khảo chi tiết về chương trình Học bổng NZSS 2024 và các hướng dẫn nộp đơn ứng tuyển tại trang web chính thức tại địa chỉ: https://bit.ly/NZSS2024-01

Chương trình học bổng nhận đơn ứng tuyển từ ngày 22/1 đến hết ngày 17/3.

Học bổng Chính phủ New Zealand bậc Trung học (NZSS) là sáng kiến giáo dục của Cơ quan Giáo dục New Zealand (Education New Zealand - ENZ) được triển khai từ năm 2019. Chương trình là minh chứng cho cam kết của New Zealand trong việc hỗ trợ Việt Nam phát triển thế hệ công dân toàn cầu thế kỷ 21.

Đây là chương trình học bổng chính phủ New Zealand đầu tiên và duy nhất dành cho học sinh bậc trung học với hình thức ứng tuyển độc đáo, giúp học sinh có cơ hội thể hiện tối đa tiềm năng của bản thân. Chính vì vậy mà trong thời gian qua, NZSS đã được đón nhận rộng rãi và được đánh giá cao từ phía phụ huynh, học sinh và các cơ sở giáo dục tại Việt Nam. Sau thời gian gián đoạn vì đại dịch COVID-19, chương trình được tái khởi động vào năm 2023./.