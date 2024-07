Chuyên gia gợi ý "tập" năm thói quen giúp bạn cảm thấy hạnh phúc hơn

Đắm mình vào những gì mình đang làm có thể giúp bạn cảm nhận niềm vui. (Nguồn: CNN)

Nếu bạn nhìn xung quanh gia đình và bạn bè, thậm chí là chính bạn, rõ ràng một số người sẽ thấy cuộc sống như “ly nước đầy một nửa, trong khi với những người khác đó lại là chiếc ly một nửa vơi.”

"Một số người hạnh phúc hơn những người khác. Họ không cần phải cố để hạnh phúc, phải không? Họ chỉ đơn giản là như vậy" - nhà tâm lý học xã hội Sonja Lyubomirsky nói với Tiến sỹ Sanjay Gupta, một chuyên gia của CNN trên podcast “Chasing Life” mới đây của ông.

"Giống như những người gầy tự nhiên, họ không cần nỗ lực để đạt được điều đó."

Lyubomirsky, Giáo sư tâm lý học danh dự tại Đại học California, Riverside, đã nghiên cứu về trạng thái hạnh phúc trong hơn 35 năm qua. Bà cũng đã viết một số cuốn sách về chủ đề này, bao gồm "The How of Happiness: A New Approach to Getting the Life You Want" (Tạm dịch: “Làm sao để hạnh phúc: Cách tiếp cận mới để có cuộc sống bạn hằng mong muốn.”)

Theo Lyubomirsky, “hạnh phúc có hai thành phần” và bạn cần cả hai để trở thành “một người hạnh phúc.” Một thành phần là cảm xúc tích cực, với những trải nghiệm thường xuyên như niềm vui, sự hào hứng, tình yêu thương, lòng tự hào...; còn thành phần thứ hai là cảm giác tốt đẹp về cuộc sống, và bạn hài lòng với cuộc sống của mình.

“Bạn không thể thay đổi gene của mình” - bà nói. Và việc cố gắng thay đổi hoàn cảnh trong cuộc sống, chẳng hạn như bắt đầu một công việc hay một mối quan hệ mới, có thể chỉ giúp bạn “tiến xa” đến một chừng mực nhất định.

“Vậy thì chúng ta có thể làm gì? - Chúng ta có thể thay đổi cách suy nghĩ và hành xử của mình,” bà nói. “Chúng ta có thể thay đổi thói quen, chúng ta có thể phát triển những thói quen mới.”

Lyubomirsky và các nhà nghiên cứu khác nhận thấy những người hạnh phúc có xu hướng có một số thói quen nhất định. Bà gợi ý năm cách mà bạn có thể thực hành để tăng mức độ hạnh phúc của mình:

“Đắm mình” vào những gì bạn làm

Hãy “đắm chìm” vào những gì bạn đang làm.

“Khi bạn đắm mình vào những gì mình làm đến nỗi không để ý đến thời gian trôi qua, bạn sẽ ở trong trạng thái ‘flow’ (tạm hiểu: ‘thả mình theo dòng chảy’) - một trạng thái gắn với niềm vui,” Lyubomirsky nói. “Hãy cố gắng tăng số lượng trải nghiệm này trong cuộc sống hằng ngày của bạn, trong đó bạn quên đi chính mình. Đây là những trải nghiệm đầy thử thách và hấp dẫn.”

Bạn không cần phải tham gia một trận đấu quần vợt hay leo núi Everest, nhưng hãy thử một điều đơn giản như hoàn thành một dự án nhóm tại văn phòng, chơi với con cái hoặc tận hưởng một thú vui với ai đó chung sở thích.

Thực hành làm “việc tử tế” một cách ngẫu nhiên

Hãy dành một chút thời gian để làm những điều tốt đẹp cho người khác mỗi ngày.

"Đối xử tốt với người khác sẽ mang lại nhiều kết quả tích cực. Nó khiến bạn cảm thấy hào phóng và có năng lực, giúp bạn thêm biết ơn về cuộc sống của mình và mang lại cho bạn cảm giác kết nối hơn với thế giới" - Lyubomirsky nói.

"Làm việc tốt cũng mang lại niềm vui cho người khác, khiến họ thích bạn hơn và ‘đền đáp’ bạn trong những lúc bạn cần. Điều này giúp nuôi dưỡng lòng tự tôn của chính bạn. Thực hành các hành động tử tế ‘kích hoạt’ một ‘vòng xoáy đi lên’ - theo cách gọi của các nhà tâm lý học tích cực.”

Bạn có thể làm việc tốt cho bạn bè hoặc người lạ, có thể trực tiếp hoặc ‘ẩn danh,’ ngẫu nhiên hoặc có kế hoạch - Lyubomirsky nói thêm.

Bạn không biết phải làm gì? Lyubomirsky có một số gợi ý: Trả phí cầu đường cho chiếc xe phía sau bạn, sơn nhà giúp hàng xóm, nhặt rác trong khu phố của bạn, dạy một người mù chữ đọc sách, cứu hộ động vật, đến thăm viện dưỡng lão, giúp người lạ mang đồ, làm việc nhà, viết thiệp cảm ơn người đưa thư hoặc người thu gom rác, hoặc chỉ cần mỉm cười với một ai đó đang buồn.

Nuôi dưỡng các mối quan hệ của bạn

Các mối quan hệ cá nhân có tác động đến mức độ hạnh phúc của bạn nhiều hơn so với tiền bạc, chức danh, hay thậm chí là sức khỏe của bạn.

Chia sẻ thành công và thành tựu với người khác mang đến cho bạn niềm vui và hạnh phúc. (Nguồn: CNN)

"Dành nhiều thời gian chất lượng hơn cho vợ/chồng hoặc con cái của bạn, hoặc kết nối lại với những người bạn cũ, là những cách chắc chắn để tăng niềm vui cho chính bạn và mọi người" - Lyubomirsky nói. "Tuần này, bạn hãy chọn một mối quan hệ cần được củng cố và đầu tư thời gian, năng lượng vào việc vun đắp và tận hưởng mối quan hệ đó."

“Khoản đầu tư nhỏ” này có thể mang lại nhiều lợi ích.

Bày tỏ lòng biết ơn

“Đếm” những điều may mắn của bạn là một cách tuyệt vời để có cái nhìn tích cực về cuộc sống.

"Một cách để làm điều này là dành thời gian trong tuần để điểm lại ba đến năm điều mà bạn biết ơn" - Lyubomirsky gợi ý. "Bạn có thể chiêm nghiệm trước khi đi ngủ vào ban đêm…, bạn cũng có thể viết nhật ký hoặc chia sẻ những suy nghĩ biết ơn của mình với người thân thiết."

Một ý tưởng khác là gọi điện hoặc viết một lời cảm ơn đến một người quan trọng trong cuộc sống của bạn mà bạn chưa bao giờ cảm ơn đúng cách. "Hãy làm điều này đều đặn, nhưng đừng quá thường xuyên, vì ‘bài tập’ này có thể mất đi sự mới mẻ và ý nghĩa của nó" - bà nói.

Ăn mừng tin vui

Chia sẻ thành công và thành tựu với người khác mang đến cho bạn niềm vui và hạnh phúc.

"Vì vậy, khi bạn hoặc vợ/chồng, anh em họ hoặc bạn thân của bạn đạt được thành tựu nào đó, hãy chúc mừng và ăn mừng cùng họ" - Lyubomirsky nói.

“Hãy tận hưởng dịp này một cách trọn vẹn nhất. Chia sẻ và vui mừng trước tin vui sẽ giúp bạn đắm mình trong khoảnh khắc hiện tại, cũng như thúc đẩy mối quan hệ với mọi người."

Với chính bạn cũng vậy, "đừng ngại tự hào, hãy tự khen ngợi bản thân, tự nhủ rằng bạn đã làm việc chăm chỉ như thế nào để có được khoảnh khắc này, tưởng tượng mọi người sẽ cảm thấy ấn tượng như thế nào." Và sau đó hãy bật một chai sâmpanh cho mình./.

