"Cơn sốt" Pickleball: Khám phá môn thể thao mới trong cộng đồng

Môn thể thao Pickleball thu hút người chơi ở mọi lứa tuổi. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Là môn thể thao có cường độ vận động vừa phải, tiết kiệm thời gian, tối ưu chi phí, dễ chơi và phù hợp với nhiều lứa tuổi, bộ môn Pickleball từng bước trở thành hình thức giải trí được đông đảo người chơi Thủ đô ưu tiên mỗi khi có dịp rảnh rỗi.

'Cơn sốt' Pickleball

"Rất vui và không tốn quá nhiều thể lực! Dù có hình thức là sự pha trộn giữa ba môn thể thao, nhưng chơi Pickleball không mệt như chơi Tennis, không yêu cầu phản ứng nhanh như chơi bóng bàn và cũng cần dùng nhiều kỹ thuật như chơi cầu lông. Đây thực sự là môn thể thao có tính giải trí cao và là phương thức hiệu quả để xả stress," chị Cao Thị Hồng, người dân quận Hoàng Mai (Hà Nội) vừa lau mồ hôi vừa chia sẻ sau buổi tập cùng những người bạn cùng cơ quan ở sân Pickleball.

Chị Hồng chỉ là một trong số hàng chục, hàng trăm người chơi - đa dạng lứa tuổi - tại Thủ đô bị "cuốn" vào "cơn sốt" Pickleball đang lan tỏa trong cộng đồng. "Tính từ đầu tháng Bảy, các khung giờ/sân trong ngày luôn kín lịch khách đặt, với số lượng tăng từ vài chục đến hơn trăm người chơi/ngày, trong đó đông nhất là khung giờ 17-21 giờ/các ngày thường cũng như vào các khung giờ ngày nghỉ cuối tuần," chị Phi Tuyết, chủ cơ sở sân Pickleball Nguyễn Xiển (Hà Nội) cho biết.

Cường độ vận động nhẹ nhàng, Pickleball là môn thể thao phù hợp với phái nữ. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

"Nở rộ" tại Việt Nam từ thời điểm đại dịch COVID-19 bùng phát - khoảng thời gian những bộ môn thể thao trong nhà thu hút được sự quan tâm của cộng đồng, tuy nhiên phải đến giai đoạn cuối năm 2023 và đầu năm 2024, bộ môn Pickleball mới thực sự tạo ra "cơn sốt" với số lượng người tham gia tăng theo cấp số nhân tại các cơ sở giải trí. Bên cạnh đó, những bài đăng tìm lịch chơi, lịch học trên các hội, nhóm yêu thích Pickleball cũng thu hút hàng trăm, hàng nghìn lượt tương tác.

"Trước đây con có học tennis nhưng phải di chuyển nhiều nên rất mệt. Với môn Pickleball, mặt sân nhỏ nên con dễ dàng di chuyển hơn, lưới cũng thấp nên dễ đánh bóng qua hơn," bé Phạm Minh Vũ (12 tuổi) chia sẻ sau một tháng tập Pickleball cùng bố mẹ.

Dễ chơi, dễ học

Lý giải sức hút của môn thể thao mới mẻ, anh Phạm Văn Tuân, chủ nhiệm Câu lạc bộ Pickleball "Ba Dứa" (Hà Nội) cho biết đây là môn thể thao tốn ít thể lực, với những lợi thế như kích thước sân nhỏ (chiều dài khoảng 13m và chiều rộng khoảng 6m/mặt sân, ngang với sân cầu lông); bóng (nhựa tổng hợp) nhẹ hơn, an toàn hơn so với bóng tennis; vợt có kích thước lớn hơn, tay cầm dài hơn so với vợt bóng bàn... nên người chơi có thể tiếp cận nhanh hơn.

"Người chơi có thể làm quen 2-3 buổi là biết cách chơi Pickleball, trong khi thời gian tương đương với môn tennis có thể kéo dài cả năm. Về chi phí, thuê sân Pickleball chỉ hết khoảng 100.000 đồng/buổi; các chi phí về vợt, bóng cũng thấp hơn so với tennis, dao động từ 100.000 đồng đến khoảng một triệu đồng...," anh Tuân chia sẻ.

Pickleball có thể được chơi theo hình thức thi đấu đơn (chạm điểm số 11), thi đấu đôi hoặc thi đấu nhóm (chạm điểm số 15). Điểm đặc biệt trong quy tắc tính điểm của bộ môn này là chỉ bên giao bóng mới có thể ghi điểm. Khi giành chiến thắng trong một lượt chơi, người chơi không ghi điểm mà sẽ giành được quyền giao bóng ở lượt tiếp theo. Điểm số sẽ được ghi ở lượt người chơi giao bóng.

Không bị 'mệt sâu' như chơi tennis, người chơi Pickleball có thể kéo dài buổi chơi lâu hơn. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Về kỹ thuật, Pickleball có một số kỹ thuật giống môn tennis như forehand (động tác liên hoàn, cần tới sự kết hợp của chân, hông, vai và cánh tay), backhand (thực hiện tương tự như forehand, nhưng đánh bằng tay không thuận), dink (bỏ nhỏ bóng qua lưới) hay smash/volley (kỹ thuật đập/đánh bóng)..., tuy nhiên đòi hỏi ít sức mạnh và tốc độ hơn.

"Phạm vi di chuyển nhỏ làm tăng cường độ vận động, phản xạ của người chơi nhưng tránh được tình trạng 'mệt sâu' như khi chơi tennis: người chơi có thể nghỉ 5-10 phút sau đó có thể tiếp tục chơi, giúp kéo dài thời gian một buổi chơi kéo dài được lâu hơn," anh Đỗ Ngọc Tuấn, người chơi có 16 năm kinh nghiệm chơi tennis so sánh.

Không chỉ dễ tiếp cận, Pickelball - cũng như nhiều môn thể thao khác - còn mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe. "Chơi Pickleball giúp cải thiện tính linh hoạt của người chơi, giảm huyết áp và xây dựng cơ bắp khỏe mạnh. Việc tập luyện bộ môn này thường xuyên còn giúp cải thiện sức khỏe tim mạch, tăng tốc độ phản xạ, sự hiệu quả của phối hợp tay và mắt của người chơi," huấn luyện viên Josh York, đồng sáng lập Công ty chuyên cung cấp huấn luyện viên cá nhân tại nhà GYMGUYZ (Mỹ) nhấn mạnh về lợi ích của môn thể thao mới mẻ tại Việt Nam./.

VTV và Vietory Group chung tay phát triển môn Pickleball ở Việt Nam Hệ thống giải VVP Tour được kỳ vọng sẽ giúp các nhà quản lý về thể dục thể thao có cái cái nhìn tổng thể hơn về bộ môn Pickleball, cũng là tiền đề cho việc ra đời Liên đoàn Pickleball tại Việt Nam.