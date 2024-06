Công dụng kỳ diệu của quả vải đối với sức khỏe và sắc đẹp

Vải thiều Việt Nam ngon nổi tiếng thế giới. (Ảnh: TTXVN)

Quả vải, cũng được gọi là vải thiều, có tên khoa học là Litchi chinensis, thuộc loại thực vật họ Bồ hòn (Sapindaceae), được xếp cùng họ với mận, mơ, đào và xuân đào.

Cây vải có hơn 200 giống, được trồng nhiều ở Việt Nam, miền nam Trung Quốc, Đài Loan, một số vùng nhiệt đới thuộc khu vực Đông Nam Á, Tiểu lục địa Ấn Độ cũng như một số nước khác.

Loại trái cây nhiệt đới này thường mọc thành chùm, quả tròn nhỏ, có vỏ vảy màu đỏ, cùi ngọt, mọng nước bao quanh một hạt lớn sẫm màu bên trong.

Vải thiều là một loại trái cây rất cân bằng với hàm lượng trong 100gram vải (khoảng 10 quả vải) chứa 64 calo; tổng lượng chất béo dao động khoảng 1mg; vitamin và khoáng chất tới 120%.

Trong 100g vải thiều cũng chứa 1% vitamin C; 5% hoặc 0,31mg sắt; 17g carbohydrate; 0,80g protein. Các khoáng chất và kim loại khác trong vải bao gồm đồng, mangan, magiê, phốt pho, sắt và canxi.

Đây là thực phẩm lành mạnh không có cholesterol (0mg/0%) và lượng chất xơ ấn tượng (1,3g/3,5%).

Loại trái cây giàu flavanol này còn có khả năng chống oxy hóa tuyệt vời và cải thiện hoạt động trao đổi chất. Khi sử dụng hàng ngày với liều lượng thích hợp sẽ mang lại những công dụng kỳ diệu cho sức khỏe và sắc đẹp.

Lợi ích đối với sức khỏe

Ngăn ngừa ung thư

Quả vải rất giàu vitamin C và các hợp chất phenolic, giúp ngăn chặn sự phá hủy của các tế bào do các chất ô nhiễm, hóa chất độc hại và các gốc tự do dẫn đến một số vấn đề về sức khỏe như ung thư, viêm khớp và bệnh tim.

Các gốc tự do sẽ phát triển khi cơ thể bạn tiếp xúc với thuốc lá, bức xạ hoặc khói. Đặc tính chống oxy hóa của quả vải sẽ giúp bạn chống lại các độc tố trong cơ thể một cách hiệu quả.

Quả vải thiều có nhiều công dụng tuyệt vời cho sức khỏe. (Nguồn: iStock)

Trong thịt của quả vải thiều cũng cung cấp một lượng lớn các hợp chất flavonoid cùng các chất chống oxy hóa khác. Những chất này có đặc tính kháng ung thư tuyệt vời. Do đó, những người bị ung thư đang trong quá trình điều trị bệnh nên ăn quả vải để ngăn ngừa các tác dụng phụ do hóa trị liệu gây ra.

Nhiều nghiên cứu trên động vật cũng cho thấy phần vỏ của quả vải thiều có khả năng ức chế sự phát triển của các tế bào gây ung thư vú.

Tăng cường khả năng miễn dịch

Chúng ta đều biết rằng hệ thống miễn dịch yếu có thể dẫn đến nhiều vấn đề sức khỏe về lâu dài.

Trong khi đó, với hàm lượng vitamin C dồi dào và các khoáng chất như phức hợp B, quả vải hoàn toàn có thể chúng ta giúp tăng cường khả năng miễn dịch nhằm chống lại các bệnh nhiễm trùng theo mùa và các bệnh mãn tính khác.

Ngoài ra, vitamin C cũng góp phần kích thích cơ thể sản sinh ra nhiều tế bào bạch cầu, giữ vai trò như một chất chống oxy hóa, giúp loại bỏ tác hại của quá trình oxy hóa.

Cải thiện tiêu hóa

Hệ thống tiêu hóa của con người vô cùng phức tạp. Nó đòi hỏi lượng chất xơ, axit và vi khuẩn phù hợp.

Vải thiều chứa nhiều axit ascoricic, có hàm lượng chất xơ tuyệt vời và hỗ trợ sản xuất lượng dịch dạ dày phù hợp. Nó cũng làm tăng thêm khối lượng cho phân. Những lợi ích tổng hợp này giúp chuyển động của ruột dễ dàng hơn.

Sự hiện diện cân bằng của các hợp chất và khoáng chất khác nhau của vải thiều mang lại một môi trường hoàn hảo cho đường ruột khỏe mạnh, ngăn ngừa tình trạng táo bón.

Tăng mức cholesterol tốt HDL

Quả vải là một nguồn cung cấp tốt chất niacin (vitamin B3), giúp điều chỉnh quá trình tổng hợp cholesterol của cơ thể. Niacin có tác dụng tăng cường mức cholesterol tốt HDL và làm giảm lượng chất béo trung tính có hại cũng như cholesterol xấu LDL trong máu.

Hỗ trợ sức khỏe tim mạch

Thủ phạm chính gây ra huyết áp cao là nồng độ natri cao. Để giải quyết vấn đề này là phải cắt giảm lượng muối ăn trong khẩu phần.

Điều thú vị là lợi ích của quả vải cũng bao gồm việc cải thiện sức khỏe tim mạch. Vải thiều cung cấp một số khoáng chất và Folate giúp kiểm soát huyết áp. Hơn nữa, hàm lượng kali cao trong loại quả này giúp cân bằng lượng natri trong cơ thể.

Làm chậm quá trình lão thị

Lão hóa gây ra sự thoái hóa của các cơ quan trong cơ thể, bao gồm cả thị lực. Việc bổ sung vải thiều vào chế độ ăn uống hàng ngày có thể ngăn ngừa và làm chậm quá trình lão thị của bạn.

Chất phytochemical trong quả vải giúp ngăn ngừa các bệnh như đục thủy tinh thể, mù lòa và giảm thị lực. (Nguồn: iStock)

Thoái hóa điểm vàng là do sự phát triển bất thường của các tế bào, điển hình là sản phẩm phụ của stress oxy hóa. Chất phytochemical trong quả vải làm chậm sự phát triển của tế bào, ngăn ngừa các bệnh như đục thủy tinh thể, mù lòa và giảm thị lực.

Cung cấp năng lượng và hydrat hóa

Vải thiều không chỉ là một loại trái cây ngon. Giá trị dinh dưỡng của quả vải còn tuyệt vời hơn thế.

Với hàm lượng hơn 80% nước và gần 17% carbohydrate, quả vải cung cấp đủ nước và khiến bạn có cảm giác no, trong khi vitamin B3 và B6 giúp phân hủy carbs thành năng lượng một cách chậm rãi, giúp bạn linh hoạt suốt cả ngày.

Lợi ích đối với nhan sắc

Hỗ trợ giảm cân

Quả vải có hàm lượng calorie thấp, không chứa chất béo bão hòa hay cholesterol và giàu chất xơ, rất cần thiết đối với ai đang muốn giảm cân.

Mỗi ngày chỉ nên tiêu thụ từ 8-10 quả vải là tốt nhất cho sức khỏe. (Ảnh: iStock)

Một trong những nghiên cứu gần đây đã phát hiện ra rằng vải thiều cũng chứa một loại polyphenol thực sự giúp giảm cân/giảm mỡ. Tuy nhiên, vải cũng chứa khá nhiều đường nên cần tiêu thụ có kiểm soát.

Làm đẹp da

Vải giàu vitamin C và chất chống oxy hóa như oligonol. Vitamin C giúp ngăn ngừa tăng sắc tố, làm mờ đốm nâu, giảm nếp nhăn và các vấn đề về da liên quan đến tuổi tác.

Trong khi đó, oligonol có trong vải thiều chống lại các tác nhân bên ngoài gây tổn thương da như tia UV hoặc các chất ô nhiễm. Nó cũng tăng cường lưu thông và thúc đẩy quá trình tổng hợp các tế bào da mới.

Hàm lượng polyphenol cao trong vải thiều còn giúp giảm tình trạng kích ứng và ngứa do viêm da. Do đó, việc sử dụng thường xuyên vải thiều với lượng thích hợp, hoặc các sản phẩm có chứa chiết xuất vải thiều, có thể mang lại cho bạn làn da mịn màng, trẻ trung và đầy sức sống.

Chống rụng tóc

Chiết xuất từ ​​quả vải còn có tác dụng chống rụng tóc quá mức và kích thích mọc tóc mới. Chất chống oxy hóa trong vải thiều chống lại tổn thương ở nang tóc và tăng cường lưu thông máu ở da đầu.

Lượng vitamin C dồi dào trong vải giúp tóc bạn chắc khỏe, trong khi hàm lượng đồng cao sẽ kích thích các nang tóc và thúc đẩy quá trình tạo tóc mới.

Lưu ý khi ăn vải

Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị một người trưởng thành khỏe mạnh, có thể ăn 8-10 quả vải mỗi ngày; phụ nữ mang thai và trẻ em chỉ nên ăn 3-4 quả mỗi ngày vì vải có tính nhiệt, ăn quá nhiều sẽ gây nóng trong cơ thể.

Bên cạnh đó, vải cũng chứa nhiều đường, không tốt cho những người bị bệnh tiểu đường

Thời điểm thích hợp nhất để ăn vải là vào giữa buổi sáng, khi bụng hơi đói sẽ giúp cơ thể hấp thụ dưỡng chất tốt nhất, đồng thời duy trì năng lượng và ngăn bạn không ăn các đồ ăn vặt khác./.

