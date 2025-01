Công nghệ mới loại bỏ khối u không cần mổ chính thức được cấp phép ở Việt Nam

Điều trị các khối u bằng sóng siêu âm hội tụ cường độ cao dưới hướng dẫn của siêu âm (US-HIFU) tại Bệnh viện Phụ sản Thiện An là một kỹ thuật mới, lần đầu tiên được đưa vào Việt Nam, do Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Viết Tiến, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Thiện An thực hiện.

Ngày 27/12/2024, kỹ thuật này được Bộ Y tế cấp phép sau thời gian triển khai thí điểm. Kỹ thuật này đã được ứng dụng tại nhiều quốc gia trên thế giới.

Đây được coi là bước ngoặt trong ngành điều trị không xâm lấn. Thay vì phải ra nước ngoài chữa bệnh tốn nhiều chi phí, giờ đây người dân Việt Nam có thể tiếp cận kỹ thuật y học đỉnh cao ngay trong nước./.