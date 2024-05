Công ty gọi xe công nghệ hàng đầu Trung Quốc Didi Global "thay máu"

Theo Cơ quan Quản lý không gian mạng của Trung Quốc, Didi đã lưu trữ trái phép thông tin cá nhân của hơn 57 triệu lái xe ở dạng văn bản thuần túy thay vì một loại định dạng nào đó an toàn hơn.

Chốt phiên 3/12 giá cổ phiếu của Didi giảm khoảng 57% so với mức giá khi IPO vào ngày 30/6, ở mức 6,07 USD/cổ phiếu.

26/11/2021 15:03

Ứng dụng gọi xe Didi đã bị Cơ quan quản lý không gian mạng Trung Quốc điều tra vì lý do an ninh mạng, vài ngày sau khi chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng tại New York hồi tháng 6.