CPI tăng 3,37% trong tháng đầu tiên của năm 2024

Trong tháng đầu tiên của năm 2024, CPI tăng 3,37%; đầu tư nước ngoài tăng 40,2%; khách quốc tế đến Việt Nam tăng 73,6%, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 18,3%…

Trong tháng đầu tiên của năm 2024, 190 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, tăng 24,2% so với cùng kỳ; tổng vốn đăng ký đạt hơn 2 tỷ USD, tăng 66,9% so với cùng kỳ. Đồng thời, vốn giải ngân cũng rất khả quan, đạt mức 1,48 tỷ USD, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 01/2024 so với cùng kỳ năm trước tăng ở 60 địa phương và giảm ở 3 địa phương trên cả nước.

Tháng 1/2024, cả nước có 13.500 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 2,2% so với tháng trước và tăng 24,8% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, cả nước có gần 13.800 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, gấp 2,2 lần so với tháng 12/2023.

Chính sách xúc tiến, quảng bá du lịch được thực hiện rộng khắp cùng với Việt Nam luôn là điểm đến an toàn nên khách quốc tế đến nước ta tháng 1 đạt hơn 1.5 triệu lượt người, tăng 10,3% so với tháng trước và tăng 73,6% so với cùng kỳ năm trước.../.

UOB: Triển vọng kinh tế Việt Nam sẽ được cải thiện trong năm 2024 Chuyên gia UOB cho rằng Ngân hàng Nhà nước sẽ duy trì lãi suất tái cấp vốn ở mức hiện tại là 4,50% vì hoạt động kinh tế đang phục hồi nên khả năng cắt giảm lãi suất hơn nữa đã giảm đi.