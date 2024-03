Cử tri Nga tại Việt Nam tiến hành bỏ phiếu bầu cử Tổng thống Liên bang

Một cử tri Nga bỏ phiếu bầu Tổng thống Liên bang Nga tại điểm bỏ phiếu ở Đại sứ quán Liên bang Nga (Hà Nội). (Ảnh: Việt Đức/TTXVN)

Ngày 17/3, các cử tri Nga tại Việt Nam đã tiến hành bỏ phiếu bầu Tổng thống Liên bang Nga, tại 4 điểm bỏ phiếu gồm Đại sứ quán Nga (Hà Nội), Tổng Lãnh sự quán Nga tại Đà Nẵng, Tổng Lãnh sự quán Nga tại Thành phố Hồ Chí Minh và “Làng Nga" Vietsovpetro (Bà-Rịa-Vũng Tàu).

Trước đó, vào ngày 6/3, một số cử tri Nga tiến hành việc bỏ phiếu trước thời hạn tại Nha Trang (Khánh Hòa). Các điểm bỏ phiếu ở Việt Nam nằm trong số 281 điểm bầu cử bên ngoài Nga tại 144 nước. Tại hai điểm bầu cử Đà Nẵng và Hà Nội, có sự hoạt động của các quan sát viên quốc tế đã đăng ký.

Cuộc bầu cử tổng thống Nga diễn ra từ ngày 15-17/3. Lần đầu tiên, sự kiện này được tổ chức trong 3 ngày và áp dụng cả hình thức bỏ phiếu điện tử. Có 4 ứng cử viên tham gia bầu cử, gồm ông Vladislav Davankov của Đảng Những con người Mới, ông Leonid Slutsky của Đảng Dân chủ Tự do Nga (LDPR), ông Nikolai Kharitonov của Đảng Cộng sản Liên bang Nga (KPRF) và đương kim Tổng thống Vladimir Putin - người ứng cử với tư cách ứng cử viên độc lập.

Tại Đại sứ quán Nga (Hà Nội), ngay từ đầu giờ mở cửa điểm bỏ phiếu, hàng chục cử tri Nga là công dân Nga đang sinh sống, làm việc cũng như du lịch tại Việt Nam đã đến thực hiện quyền công dân của mình.

Quy trình tiến hành bỏ phiếu diễn ra nhanh chóng. Cử tri đăng ký và kiểm tra giấy tờ tùy thân với các nhân viên phụ trách bầu cử. Sau khi các thông tin được xác nhận, họ sẽ nhận phiếu bầu, đưa ra lựa chọn và bỏ phiếu vào hòm phiếu.

Đại sứ Nga tại Việt Nam Gennady Stepanovich Bezdetko cho biết, tại thời điểm bỏ phiếu lúc 11 giờ có khoảng 200 cử tri đến bỏ phiếu ở Hà Nội trên tổng số 300 cử tri đã đăng ký trước đó. Con số này chưa tính đến các công dân Nga đang có thời gian du lịch ngắn ngày ở Hà Nội.

Chia sẻ sau khi bỏ phiếu, bà Anna Shukurova - một người Nga đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam, cho biết bà thấy không khí tại điểm bỏ phiếu ở Hà Nội rất tốt đẹp và các thủ tục diễn ra thuận lợi.

Cùng thời điểm, tại Tổng Lãnh sự quán Liên bang Nga ở Đà Nẵng diễn ra hoạt động bầu cử Tổng thống Liên bang Nga. Điểm bầu cử ở Đà Nẵng mang số 8069, dự kiến có 427 công dân Nga đến bỏ phiếu tại đây. Điểm bầu cử 8069 mở cửa từ 8 giờ và đóng cửa vào 20 giờ.

Theo bà Maria Mizonova, Tổng Lãnh sự Liên bang Nga tại thành phố Đà Nẵng, Chủ tịch điểm bầu cử số 8069, các hoạt động chuẩn bị cho bầu cử đã được chuẩn bị sẵn sàng. Công tác đảm bảo an ninh trật tự được Công an thành phố Đà Nẵng bảo vệ trật tự an toàn.

Ngay khi điểm bầu cử 8069 mở cửa, các công dân Nga đã đến bỏ phiếu thực hiện việc bầu cử của mình theo quy định.

Đến bỏ phiếu tại điểm bầu cử số 8069, chị Alesya chia sẻ rất vui mừng và hân hạnh khi được là cử tri đầu tiên ở ngoài nước Nga đi bỏ phiếu tại thành phố Đà Nẵng và hoàn thành xong việc bầu cử của mình nhanh chóng. Chị Alesya đến thành phố Đà Nẵng du lịch và đã chọn điểm bầu cử số 8069 để bỏ phiếu.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, đúng 8 giờ ngày 17/3, điểm bầu cử đặt tại Tổng Lãnh sự quán Liên bang Nga trên đường Bà Huyện Thanh Quan, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh mở cửa đón những cử tri Nga đang sinh sống, làm việc, du lịch tại Thành phố và một số địa phương lân cận đến thực hiện quyền công dân, bầu Tổng thống Liên bang Nga.

Ông Sadykov Timur Sirozhevich, Tổng Lãnh sự Liên bang Nga tại Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử Tổng thống Nga tại Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết hoạt động bầu cử Tổng thống Nga là một sự kiện chính trị quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến sự phát triển của nước Nga trong 6 năm tới. Vì vậy, mọi công dân Nga ở trong nước và nước ngoài hiểu rõ trách nhiệm và quyền đi bỏ lá phiếu bầu vị Tổng thống tương lai của nước Nga.

Việc tổ chức bỏ phiếu cho những công dân Nga đang làm ăn, sinh sống, du lịch tại Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương lân cận là thực hiện đúng quy định của pháp luật nước Nga và đáp ứng quyền công dân của người dân Nga.

Nhân dịp này, Tổng Lãnh sự Liên bang Nga tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng gửi lời cảm ơn đến chính quyền Việt Nam, trong đó có chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp, tạo điều kiện để ngày bầu cử diễn ra thuận lợi, an toàn; thể hiện việc thực hiện cam kết của lãnh đạo hai nước trong gìn giữ, phát huy tình đoàn kết hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước.

Hoạt động bỏ phiếu bầu Tổng thống Nga của điểm bầu cử số 8068 ở Trụ sở Tổng Lãnh sự quán Liên bang Nga tại Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra trong không khí hào hứng, vui vẻ, nghiêm túc. Tổng Lãnh sự quán Nga tại Thành phố Hồ Chí Minh đã chuẩn bị chu đáo các khâu phục vụ bầu cử, đảm bảo quá trình bầu cử diễn ra bảo mật và an toàn.

Theo Ủy ban Bầu cử Trung ương (CEC) Liên bang Nga, kết quả sơ bộ của cuộc bầu cử tổng thống sẽ được công bố vào sáng 18/3. CEC sẽ bắt đầu công bố các kết quả đầu tiên từ 21 giờ ngày 17/3 (1 giờ ngày 18/3 theo giờ Hà Nội). Tổng thống nhiệm kỳ 6 năm tới của Liên bang Nga sẽ nhậm chức vào ngày 7/5./.

