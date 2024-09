Cục Thủy lợi: Điều chỉnh mực nước hồ chứa để chủ động đón lũ

Cục Thủy lợi có công điện về việc bảo đảm về việc bảo đảm về việc bảo đảm an toàn công trình thủy lợi, đề phòng ngập lụt, úng, thiếu nước sinh hoạt do mưa lớn ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới khẩn cấp.

Hồ Tà Lọt được đưa vào sử dụng sẽ đảm bảo cấp nước tưới phục vụ sản xuất cho hơn 430ha đất nông nghiệp của bà con nông dân xã An Hảo, thị xã Tịnh Biên, tỉnh AN Giang. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)

Ngày 18/9, Cục Thủy lợi thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có công điện số 12/CĐ-TL-ATĐ về việc bảo đảm an toàn công trình thủy lợi, đề phòng ngập lụt, úng, thiếu nước sinh hoạt do mưa lớn ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới khẩn cấp.

Cụ thể, Cục trưởng Cục Thủy lợi điện cho Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn các tỉnh, thành phố khu Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ (từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa), Tây Nguyên; Chủ tịch, Giám đốc các công ty khai thác công trình thủy lợi các tỉnh, thành phố; Giám đốc Ban Quản lý dự án các tỉnh, thành phố đang quản lý các dự án sửa chữa, nâng cấp công trình thủy lợi trong vùng ảnh hưởng; Giám đốc các Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng thủy lợi 3, 4, 5; lãnh đạo các đơn vị cấp nước sạch khu vực nông thôn.

Để chủ động ứng phó với mưa lớn do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, bảo đảm an toàn công trình thủy lợi và đề phòng ngập lụt, úng, thiếu nước sinh hoạt, giảm thiểu thiệt hại do mưa lớn gây ra, Cục Thủy lợi đề nghị các đơn vị trên theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, dự báo của cơ quan chuyên ngành khí tượng thủy văn, các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và chỉ đạo từ cấp có thẩm quyền để thực hiện phương án bảo đảm an toàn, vận hành công trình thủy lợi tiêu nước phục vụ chống úng, ngập; thực hiện kiểm tra, rà soát, đánh giá khả năng hệ thống cấp nước sẽ bị ảnh hưởng, có phương án đảm bảo cung cấp nước cho người dân.

Các đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm túc các Công điện: số 97/CĐ-TTg ngày 17/9/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão; số 6851/CĐ-BNN-ĐĐ ngày 16/9/2024 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc ứng phó với áp thấp nhiệt đới gần biển Đông.

Các đơn vị rà soát, khoanh vùng cụ thể diện tích cây trồng có nguy cơ bị ngập lụt, úng để có phương án tiêu úng cụ thể, phù hợp với đặc điểm địa hình, tình hình mưa và năng lực công trình tiêu úng; chủ động tiêu nước đệm trên hệ thống kênh mương theo điều kiện cho phép.

Kênh mương tại xã Hành Thuận, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi. (Ảnh: Phạm Cường/TTXVN)

Các đơn vị tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người dân các giải pháp thu, trữ, xử lý nước đơn giản trong trường hợp không có nước sạch và sử dụng nước sạch tiết kiệm, an toàn, hiệu quả; thông báo cho người dân chủ động tích trữ nước tại hộ gia đình để đảm bảo nước sinh hoạt phòng sự cố xảy ra.

Đặc biệt là việc xác định công trình trọng điểm, nguy cơ xảy ra sự cố khi có mưa lớn để chủ động triển khai phương án ứng phó với mưa lớn, bảo đảm an toàn công trình; đặc biệt quan tâm an toàn các hồ thủy lợi đang thi công, hồ thủy lợi xung yếu; đối với hồ thủy lợi xung yếu, không đảm bảo an toàn cần xem xét tích nước hạn chế hoặc không tích nước.

Các đơn vị thực hiện vận hành các hồ chứa nước theo quy trình vận hành được phê duyệt. Đối với các hồ chứa có cửa van xả lũ, căn cứ vào tình hình dự báo mưa để thực hiện điều chỉnh mực nước hồ nhằm chủ động đón lũ, bảo đảm tuyệt đối an toàn công trình và không xả lũ bất thường gây mất an toàn cho vùng hạ du đồng thời tích nước đảm bảo phục vụ sản xuất. Đặc biệt là thực hiện nghiêm túc việc cảnh báo sớm cho người dân vùng hạ du trước khi hồ chứa xả lũ và khi có nguy cơ xảy ra sự cố.

Cục Thủy lợi cũng yêu cầu tổ chức trực ban 24/24 giờ trong thời gian có mưa, lũ; bố trí đầy đủ nhân lực, vật tư, phương tiện tại công trình có nguy cơ xảy ra sự cố để kịp thời ứng cứu khi có tình huống khẩn cấp xảy ra theo phương châm “4 tại chỗ”; kịp thời xử lý tình huống theo phương châm “4 tại chỗ.”

Các đơn vị thường xuyên báo cáo tình hình an toàn công trình thủy lợi, sự cố công trình và vận hành công trình thủy lợi phòng, chống ngập lụt, úng về bộ phận thường trực bảo đảm an toàn công trình thủy lợi và phòng, chống ngập lụt, úng, thiếu nước sinh hoạt của Cục Thủy lợi.

Theo bản tin dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, áp thấp nhiệt đới khẩn cấp có khả năng mạnh lên thành bão cường độ cấp 8, giật cấp 10, có khả năng gây mưa to đến rất to ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi với lượng mưa phổ biến từ 100-300 mm, cục bộ có nơi trên 500 mm; khu vực Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, có nơi trên 100mm./.

