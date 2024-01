Cung cấp điện: Phụ tải Quốc gia tăng trưởng hơn 11% trong nửa đầu tháng 1

Nhân viên EVN kiểm tra vận hành các thiết bị điện. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Đại diện Cục Điều tiết Điện lực (Bộ Công Thương) thông tin, trong tuần 2/2024 (từ ngày 8/1-14/1), nhu cầu phụ tải đã có dấu hiệu hồi phục và tăng trưởng trở lại với sản lượng điện Quốc gia trung bình tuần là 780,6 tr.kWh/ngày, miền Bắc là 357,3 tr.kWh miền Nam là 353,3 tr.kWh, miền Trung là 69,1 tr.kWh.

Tính từ đầu tháng 1 đến nay, phụ tải Quốc gia tăng trưởng khoảng 11,7% so với cùng kỳ năm 2023 (miền Bắc tăng 9,6%, miền Nam 15,5%, miền Trung 6,3%).

Đánh giá cho thấy các hồ thủy điện khu vực miền Bắc có lưu lượng nước về thấp hơn so với trung bình nhiều năm xấp xỉ 55-91% ngoại trừ hai hồ Thác Bà, Bản Vẽ. Hầu hết các hồ thủy điện miền Trung có nước về tốt, đạt xấp xỉ hoặc cao hơn trung bình nhiều năm (trừ một số hồ có nước có kém hơn như: Vĩnh Sơn B, Kanak, Nam Kong 3, Sông Ba Hạ, ĐakRTih, Sông Côn 2A (đạt khoảng 39-76% trung bình nhiều năm).

Hiện chỉ còn hồ Sông Hinh đang xả điều tiết. Các hồ khu vực miền Nam có nước về cao hơn so với trung bình nhiều năm ngoại từ Đại Ninh, Thác Mơ (60-90% trung bình nhiều năm).

EVN xây dựng kịch bản cho từng tháng, đảm bảo cung ứng điện năm 2024 EVN đã chuẩn bị kịch bản cho từng tháng, trong đó tập trung vào các giải pháp quan trọng như hoàn thành công tác sửa chữa tất cả các nhà máy, tích nước hồ thủy điện đặc biệt là thủy điện ở miền Bắc.

Thống kê cho thấy sản lượng điện theo nước về trung bình khoảng 130,1 tr.kWh/ngày, trong đó sản lượng nếu tính cả thủy điện nhỏ tại miền Bắc đạt khoảng 51,8 tr.kWh/ngày, miền Trung 66,6 tr.kWh/ngày và miền Nam 11,6 tr.kWh/ngày.

Trong tuần vừa qua, các nhà máy nhiệt điện miền Bắc được huy động để đảm bảo mục tiêu giữ nước thủy điện phục vụ vận hành mùa khô năm 2024, miền Trung và miền Nam theo nhu cầu hệ thống. Sản lượng trung bình ngày trong tuần khoảng 429,6 tr.kWh.

Các nhà máy BOT (Nghi Sơn 2, Duyên Hải 2, Phú Mỹ 22, Phú Mỹ 3) tiếp tục được huy động cao để đảm bảo yêu cầu bao tiêu. Tổng sản lượng thiếu hụt do sự cố và suy giảm công suất trong tuần lần lượt là: 289,2 tr.kWh và 35,4 tr.kWh, tuy vậy không có tổ máy bất khả dụng do thiếu than.

Ngoài ra, huy động tuabin khí theo nhu cầu hệ thống, đảm bảo các ràng buộc chống quá tải lưới điện, chất lượng điện áp và an toàn cho hệ thống cấp khí. Sản lượng trung bình ngày trong tuần khoảng 62,6 tr.kWh.

Về điện gió, điện Mặt Trời trong tuần qua đạt sản lượng trung bình ngày trong tuần khoảng 126,8 tr.kWh. Trong khi đó, trào lưu truyền tải trên lưới điện 500kV trong tuần qua chủ yếu theo hướng từ Trung ra miền Bắc và miền Trung vào miền Nam. Mức truyền tải cao nhất xuất hiện trên các cung đoạn đường dây 500kV Nho Quan-Nhà máy Nghi Sơn 2-Hà Tĩnh và liên kết Trung-Nam.

Cũng theo đại diện Cục Điều tiết Điện lực, trong tuần từ 15/1-20/1, các nhà máy thủy điện tiếp tục được vận hành theo tình hình thủy văn thực tế và định hướng điều tiết tối ưu trong kế hoạch vận hành tháng 1/2024, đáp ứng ràng buộc kỹ thuật của lưới điện, nhu cầu hệ thống, mực nước và yêu cầu cấp nước hạ du theo Quy trình liên hồ.

Cụ thể, tại miền Bắc, sẽ huy động thủy điện Hòa Bình, Tuyên Quang, Thác Bà đáp ứng nhu cầu nước gieo cấy cho vụ Đông Xuân 2023-2024 đợt 1 với thời gian xả nước từ 0h ngày 20/1 đến 12h ngày 30/1, đồng thời tiết kiệm triệt để các hồ thủy điện có mức nước thấp, duy trì mực nước các hồ còn lại ở mức cao và vận hành linh hoạt theo nước về.

Còn tại miền Trung và miền Nam, huy động tối đa có thể các thủy điện đang xả, các nhà máy còn lại khai thác tối ưu theo tình hình thủy văn thực tế để đảm bảo cung ứng điện.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng tiếp tục huy động các nhà máy nhiệt điện than miền Bắc để đảm bảo mục tiêu giữ nước thủy điện phục vụ vận hành mùa khô năm 2024, miền Trung và miền Nam theo nhu cầu hệ thống; đảm bảo các ràng buộc giới hạn truyền tải của lưới điện và chất lượng điện áp.

Điện gió ngoài khơi góp phần tích cực đảm bảo an ninh năng lượng. (Ảnh: Đức Duy/Vietnam+)

Đối với điện tuabin khí sẽ theo nhu cầu hệ thống, đảm bảo các ràng buộc chống quá tải lưới điện, chất lượng điện áp và an toàn cho hệ thống cấp khí. Cùng đó, huy động cao nhất có thể năng lượng tái thạo theo nguồn nhiên liệu sơ cấp, đảm bảo hệ thống điện vận hành an toàn, tin cậy, ổn định và không làm quá tải các phần tử trên hệ thống điện.

“Trung tâm điều độ Hệ thống điện Quốc gia đang thực hiện chuẩn bị cho cung ứng điện dịp Tết Nguyên Đán 2024; phối hợp chặt chẽ với các Đơn vị quản lý vận hành hồ chứa thủy điện để cập nhật tình hình thủy văn thực tế, yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền về nhu cầu sử dụng nước vùng hạ du, sử dụng tối ưu nguồn nước và nâng cao hiệu quả phát điện, đảm bảo giữ mức nước cao nhất chuẩn bị cho cấp điện mùa khô năm 2024…,” lãnh đạo Cục Điều tiết Điện lực lưu ý thêm./.