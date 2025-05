Đà Nẵng: Đưa bảo tàng đến gần hơn với người dân và du khách

Ngày 18/5, Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, trải nghiệm đặc sắc cho người dân và du khách đến tham quan Bảo tàng.

Đây là hoạt động chào mừng Ngày quốc tế Bảo tàng 18/5 và kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2025).

Trưởng phòng Nghiệp vụ, Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng Trương Nguyễn Nguyên Kha cho biết Ngày quốc tế Bảo tàng 18/5, Hội đồng Bảo tàng quốc tế (ICOM) đã lựa chọn chủ đề: “Tương lai của bảo tàng trong cộng đồng đang thay đổi nhanh chóng” (The Future of Museums in Rapidly Changing Communities).

Chủ đề này phản ánh vai trò thiết yếu của bảo tàng trong việc thích ứng và dẫn dắt cộng đồng vượt qua những biến đổi xã hội, công nghệ và môi trường ngày càng nhanh chóng.

Hưởng ứng chủ đề này, Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng tổ chức triển lãm “Các tác phẩm đồ họa của Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng” từ ngày 18-25/5, giới thiệu hơn 40 tác phẩm đồ họa đặc sắc, được tuyển chọn từ Bộ sưu tập tranh đồ họa của bảo tàng.

Các tác phẩm với nhiều đề tài độc đáo, đa dạng về kỹ thuật như thủ ấn họa, in thạch bản, in đồng, in mica, in khắc gỗ, in lưới, in thạch cao, đồ họa bút sắt… được sáng tác bởi các họa sỹ Việt Nam và quốc tế như: Lê Bá Đảng, Trần Nguyên Đán, Nguyễn Tường Vinh, Nguyễn Thị Hải Hòa, Sivilay Sapasert (Lào), Marilyn Mase (Mỹ)…

Triển lãm được thực hiện song song dưới hai hình thức trực tiếp và trực tuyến. Cách tiếp cận này góp phần thu hẹp khoảng cách địa lý, vượt qua rào cản ngôn ngữ, đồng thời tạo nên cầu nối bền vững giữa các họa sỹ và cộng đồng yêu nghệ thuật.

Dịp này, Bảo tàng cũng ra mắt không gian triển lãm trực tuyến “DNFAM Online Gallery,” đây là không gian trưng bày có giao diện bắt mắt, ấn tượng và nhanh chóng nhằm đáp ứng nhu cầu tham quan, thưởng lãm đối với công chúng muốn tìm hiểu và tham quan bảo tàng từ xa.

Qua đó tạo điều kiện cho các cá nhân, tổ chức, đặc biệt là họa sỹ địa phương và cả nước có thể giới thiệu các tác phẩm của mình đến đông đảo công chúng trên không gian này.

Nhằm mang đến một sân chơi vui tươi, nơi người dân và du khách có thể giao lưu, kết nối và nuôi dưỡng tình yêu với nghệ thuật, đặc biệt là các em thiếu nhi tự tin tham gia các hoạt động văn hóa bên ngoài nhà trường, giúp rèn luyện khả năng sáng tạo, Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng còn tổ chức chương trình trải nghiệm “Ngày hội sắc màu” gồm các hoạt động nghệ thuật hấp dẫn với sự tham gia của 2 họa sỹ trẻ tài năng: Hà Châu, Phạm Anh và nghệ nhân thư pháp Đặng Oanh Gin cùng các họa sỹ là cán bộ của Bảo tàng.

Các hoạt động trải nghiệm gồm ký họa chân dung; viết thư pháp; vẽ tranh trên cát; vẽ tranh màu bột, màu sáp dầu; khắc và in tranh đồ họa.

Ông Trương Nguyễn Nguyên Kha khẳng định các hoạt động được tổ chức nhằm kết nối, thu hút công chúng, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, dễ tiếp cận cho người dân và du khách, không chỉ trực tiếp tại các không gian trưng bày thực tế tại Bảo tàng mà còn trên không gian mạng.

Đặc biệt, Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng miễn 100% phí tham quan vào ngày 18/5./.

