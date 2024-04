Đặc sắc Lễ hội ẩm thực Pháp 2024 “Balade En France” tại Hà Nội

Đặc sản thịt đến từ Pháp được giới thiệu tại lễ hội. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Tối 5/4, tại khu vực Công viên Thống Nhất (Hà Nội), Đại sứ quán Pháp phối hợp với Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội khai mạc Lễ hội ẩm thực Pháp 2024 “Balade En France.”

Trong đêm khai mạc lễ hội, khách tham quan đã được thưởng thức các tiết mục văn nghệ đặc sắc như phần trình diễn của dàn nhạc giao hưởng Sức sống mới; ca sỹ Thu Thủy; ca sỹ Hứa Thanh Tú và Etiene; các em học sinh Trường tiểu học Nguyễn Tri Phương (Hà Nội)...

Lễ hội Ẩm thực Pháp "Balade en France" năm 2024 diễn ra từ ngày 5-7/4 tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội).

Với gần 80 gian hàng, người tham gia sự kiện này sẽ có cơ hội thưởng thức ẩm thực Pháp trứ danh tại các quầy hàng được bài trí độc đáo với các đặc sản nông nghiệp và thực phẩm Pháp đến từ các nhà hàng danh tiếng, lâu đời của Pháp như La Table Hanoia, Metropole… Cùng với đó còn có những hoạt động nếm thử và trình diễn của các đầu bếp.

Diễn ra tại Công viên Thống Nhất, số lượng gian hàng tại Lễ hội năm nay tăng gấp rưỡi năm trước với hơn 80 gian hàng.

Khu chợ Pháp với các gian hàng đặc sản nông nghiệp, thực phẩm Pháp cùng các hoạt động nếm thử, trình diễn của các đầu bếp sẽ giúp khách tham quan khám phá các sản phẩm chủ lực của nền ẩm thực Pháp như các sản phẩm từ sữa, chocolate, bánh mỳ, phomát, thịt nguội, trái cây và rượu vang.

Đại sứ Olivier Brochet và đại biểu tham quan gian hàng. (Ảnh: Quỳnh Anh/TTXVN phát)

Đại sứ Olivier Brochet khẳng định sự kiện lần này sẽ tôn vinh ẩm thực Pháp trên mọi khía cạnh, đồng thời nâng tầm các nguyên liệu thường ngày bằng sự đa dạng và tính liên kết với từng vùng đất tại Pháp. Bên cạnh đó, sự kiện cũng dịp nhấn mạnh mối quan hệ hợp tác văn hóa giữa Pháp và Việt Nam.

Cũng theo Đại sứ Olivier Brochet, trong khuôn khổ sự kiện "Balade en France," Ban tổ chức sẽ dành một không gian 300m2 để tạo ra một làng thể thao nhằm quảng bá cho Thế vận hội Olympic và Paralympic Paris 2024. Tại đây, khách tham quan có cơ hội cùng khám phá, thử sức với một số môn thể thao Olympic như: bóng rổ, bóng đá, bắn cung và phi tiêu, cầu lông, bóng bàn.

Theo Ban Tổ chức, lễ hội năm nay sẽ có sự tham gia của các nhân vật nổi tiếng như: Đội bóng Thăng Long Warriors, Celline Nhã Nguyễn (Nguyễn Thị Thanh Nhã) - phụ nữ Việt Nam đầu tiên chinh phục đỉnh Everest...

Trong khuôn khổ sự kiện sẽ diễn ra Liên hoan nhảy đường phố Balade En France - All in One 2024 với những màn biểu diễn đến từ các trường thuộc khối Pháp ngữ tại Hà Nội.

Lễ hội ẩm thực Pháp Balade En France là chương trình thường niên được Đại sứ quán Pháp và Hà Nội tổ chức 2 năm một lần và được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2018.

Năm 2023, lễ hội đã diễn ra thành công và đón 300.000 lượt khách đến tham dự lễ hội trong 3 ngày diễn ra chương trình./.

