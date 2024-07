“Lên men": Dự án bảo tồn và quảng bá giá trị ẩm thực truyền thống Việt Nam

Nhà khoa học, chuyên gia lên men Jason Ignacio White chia sẻ về dự án. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)

Lần đầu tiên có dự án ẩm thực do một nhà hàng Việt được Michelin Guide vinh danh kết hợp với hai nhà khoa học trong nước và quốc tế vừa chính thức công bố khởi động vào chiều nay, ngày 8/7 tại Hà Nội.

Đặc biệt, không chỉ tôn vinh những món ăn lên men đang được thế giới quan tâm đón nhận, “Lên men: Umami Unleashed” còn hướng đến mục tiêu nâng tầm trải nghiệm ẩm thực cao cấp “fine dining” (ẩm thực đỉnh cao) với các hương vị bản địa độc đáo của Việt Nam, đồng thời góp phần thúc đẩy an ninh lương thực.

Kết hợp tinh hoa ẩm thực thế giới với bản sắc Việt Nam

Dưới sự dẫn dắt của bếp trưởng Hoàng Tùng, nhà khoa học và chuyên gia lên men Jason Ignacio White, chuyên gia nghiên cứu về lên men tại Việt Nam Daniel Hoài Tiến, dự án “Lên men” sẽ tập trung nghiên cứu và khám phá kỹ thuật nấu nướng truyền thống độc đáo của Hà Nội và vùng núi Tây Bắc.

Bếp trưởng Hoàng Tùng của TUNG Group chia sẻ: “Chúng tôi khám phá văn hóa ẩm thực địa phương độc đáo của Hà Nội và vùng núi Tây Bắc, tập trung tìm hiểu những món ăn và thức uống lên men truyền thống nơi đây. Chúng tôi mong muốn đổi mới và cải tiến công thức, tinh chỉnh kỹ thuật chế biến, và phát triển các phương pháp bảo quản hiệu quả, góp phần nâng tầm sự tinh tế của trải nghiệm ẩm thực cao cấp.”

Dự án này đồng thời là cam kết của nhà sáng lập trong việc khai phá ranh giới ẩm thực, tôn vinh di sản ẩm thực phong phú của Việt Nam, cũng như thể hiện tinh thần đổi mới và nâng tầm trải nghiệm ẩm thực phong phú cho cộng đồng.

Tương bần Đường Lâm là một trong những sản phẩm lên men truyền thống độc đáo của Việt Nam. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)

Hoàng Tùng bày tỏ mong muốn không chỉ mang đến những trải nghiệm ẩm thực độc đáo, kết hợp tinh hoa ẩm thực quốc tế với bản sắc Việt Nam, từng bước đưa nền ẩm thực cao cấp Việt Nam vươn tầm quốc tế, mà còn muốn khơi dậy niềm đam mê ẩm thực Việt trong thế hệ trẻ.

Theo đó, dự án sẽ giới thiệu ẩm thực mang tính đổi mới khi các đầu bếp chế biến sáng tạo những món ăn đặc trưng, hài hòa tinh tế giữa trải nghiệm ẩm thực cao cấp và nghệ thuật lên men thượng thừa.

Được biết, dự án “Lên men” sẽ có nhiều hoạt động nổi bật như: Khám phá Lào Cai để tìm kiếm nguyên liệu và phương pháp nấu ăn truyền thống tại vùng núi cao vốn có nền ẩm thực độc đáo và đa dạng; các lớp học nấu ăn nâng cao tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh do các đầu bếp nổi tiếng hướng dẫn; những bữa tiệc tối độc đáo; và chương trình giao lưu giữa các đầu bếp và học viên để chia sẻ kiến thức, kỹ năng, và bí quyết từ những chuyên gia ẩm thực hàng đầu.

Bảo tồn và quảng bá giá trị ẩm thực truyền thống

Sự kiện đặc biệt khởi động dự án sẽ diễn ra vào ngày 13/7 tại Hà Nội và ngày 18/7 tại Thành phố Hồ Chí Minh với hai lớp học chuyên sâu (30-40 học viên mỗi lớp), dành cho những ai đam mê ẩm thực và muốn khám phá thế giới của nghệ thuật lên men. Ngoài ra, hai bữa tiệc tối độc đáo do 3 vị đầu bếp nổi tiếng chuẩn bị cũng sẽ được tổ chức tại hai thành phố kể trên.

Với mong muốn truyền cảm hứng và hỗ trợ thế hệ đầu bếp tương lai, TUNG Group sẽ tổ chức một buổi giao lưu dành riêng cho các học viên của KOTO (doanh nghiệp xã hội đầu tiên tại Việt Nam) có cơ hội tiếp thu kiến thức giá trị và hữu ích về các phương pháp nấu ăn truyền thống, cách sử dụng sáng tạo nguyên liệu địa phương, cũng như chia sẻ bức tranh tổng quan về di sản ẩm thực Việt phong phú.

Chuyên gia nghiên cứu về lên men tại Việt Nam Daniel Hoài Tiến về dự án. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)

Chương trình này còn nhằm phát triển những đầu bếp tay nghề cao, từ đó nâng cao chất lượng ngành dịch vụ du lịch và ăn uống của Việt Nam.

KOTO (Know One, Teach One - Biết một, Dạy một), doanh nghiệp xã hội do Việt kiều Australia Jimmy Phạm thành lập vào năm 1999 đã mang đến cho những thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn và có nguy cơ cao cơ hội thoát nghèo và gửi trao những giá trị tích cực cho xã hội thông qua phát triển giáo dục và đào tạo kỹ năng nghề nghiệp.

Ông Jimmy Phạm của KOTO nhấn mạnh rằng sự kiện giao lưu lần này sẽ là nơi cho các học viên tiếp nhận kiến thức, kỹ năng và học hỏi những bí quyết từ các chuyên gia ẩm thực hàng đầu.

“Sự hợp tác giữa TUNG Group và KOTO trong dự án ‘Lên Men’ không chỉ dừng lại ở việc tổ chức các sự kiện mà còn phản ánh cam kết chung của cả hai trong việc nâng cao chất lượng ẩm thực Việt Nam. Dự án thể hiện rõ nét về hoài bão chung của cả hai trong việc bảo tồn và quảng bá những giá trị ẩm thực truyền thống nước nhà, đồng thời giúp ẩm thực Việt Nam dễ tiếp cận hơn với những tín đồ yêu thích ẩm thực trong và ngoài nước,” ông Jimmy Phạm cho biết./.

Năm 2018, Chef Hoàng Tùng cùng các cộng sự đánh dấu bước ngoặt quan trọng với sự ra đời của T.U.N.G dining tại Hà Nội, mang đến những món ăn sáng tạo, tinh tế, tôn vinh hương vị đặc trưng của nguyên liệu Việt Nam. T.U.N.G dining đã trở thành nhà hàng Việt Nam duy nhất lọt vào danh sách 50 Nhà hàng Ngon nhất châu Á (51-100). Thành tích này đánh dấu sự trở lại của Việt Nam trên bảng xếp hạng này sau 8 năm vắng bóng. Dưới sự dẫn dắt của Hoàng Tùng, cả T.U.N.G dining và Å by TUNG đều được các bảng xếp hạng uy tín như Michelin Guide, La Liste, và Top 25 Nhà hàng Ngon nhất Việt Nam của Robb Report vinh danh, cùng nhiều giải thưởng và sự công nhận danh giá khác.

Việt Nam có 7 nhà hàng đạt 1 sao Michelin ở Hà Nội, Tp Hồ Chí Minh và Đà Nẵng Bên cạnh Gia, Hibana by Koki, Tầm Vị và Ănăn Saigon, có thêm Akuna, La Maison 1888, và 1 nhà hàng duy nhất từ danh sách Michelin Selected được thăng hạng lên một Sao Michelin là The Royal Pavilion.