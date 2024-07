Đại biểu HĐND chỉ ra nguyên nhân khiến tai nạn lao động ở Đồng Nai tăng đột biến

Hiện trường nơi xảy ra vụ nổ lò hơi tại Công ty TNHH gỗ Bình Minh. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 16/7, Báo cáo về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật an toàn, vệ sinh lao động 6 tháng đầu năm 2024 tại Kỳ họp 18 Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa 10 cho thấy, tình hình tai nạn lao động trên địa bàn tăng đột biến, làm chết 30 người.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai cho biết, theo báo cáo của 350 doanh nghiệp trên địa bàn, từ ngày 1/1-26/6/2024 đã xảy ra 195 vụ tai nạn lao động khiến 205 người bị nạn, trong đó có 25 vụ tai nạn lao động khiến 30 người chết.

Cùng thời gian này, Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã thực hiện thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định về an toàn, vệ sinh lao động tại 81 doanh nghiệp.

Qua đó xử phạt vi phạm hành chính đối với 11 doanh nghiệp có các hành vi vi phạm như: Không tổ chức huấn luyện về công tác an toàn, vệ sinh lao động, không nhận diện đánh giá các yếu tố nguy hiểm, có hại nơi làm việc với tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính trên 587 triệu đồng.

Theo đánh giá của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai, nguyên nhân dẫn đến số vụ tai nạn và số người chết tăng là do nhiều doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa, cơ sở sản xuất kinh doanh chưa chú trọng đầu tư cải thiện môi trường làm việc; chưa tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động hoặc có tổ chức huấn luyện nhưng không đầy đủ nội dung, thời gian, chương trình theo quy định.

Dù Luật An toàn, vệ sinh lao động đã có quy định về quyền và trách nhiệm của tổ chức công đoàn trong công tác đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động rất cao, tuy nhiên nhiều tổ chức công đoàn cơ sở chưa thực hiện hết trách nhiệm của mình trong công tác an toàn, vệ sinh lao động.

Báo cáo tổng hợp kết quả thảo luận tổ trước Kỳ họp thứ 18, Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa 10, các đại biểu cho rằng tình hình tai nạn lao động 6 tháng đầu năm 2024 tăng đột biến (tăng 14 vụ, tăng 19 người chết).

Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Nai đề nghị ngành Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với các đơn vị có liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm các quy định an toàn, vệ sinh lao động, trong đó có việc kiểm định các máy móc, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động; việc thực hiện trang bị các thiết bị bảo hộ cho người lao động; việc đảm bảo quyền của người lao động được làm việc trong điều kiện đảm bảo an toàn vệ sinh lao động.

Trong số các vụ tai nạn lao động trong 6 tháng đầu năm trên địa bàn Đồng Nai, điển hình là vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra ngày 1/5 tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại gỗ Bình Minh (huyện Vĩnh Cửu) khiến 6 người chết, 5 người bị thương.

Liên quan đến vụ việc này, hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục điều tra làm rõ./.

