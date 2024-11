Đại hội Biển Đông Á 2024: Việt Nam kêu gọi thúc đẩy kinh tế xanh, tài chính xanh

Cục trưởng Cục Biển và Hải đảo Việt Nam (Bộ Tài nguyên và Môi trường) Nguyễn Đức Toàn phát biểu tại phiên khai mạc Đại hội biển Đông Á 2024. (Nguồn ảnh: Cục Biển và Hải đảo Việt Nam)

Ngày 6/11/2024, phát biểu tại Đại hội biển Đông Á 2024 với chủ đề “Hợp lực xanh vì một tương lai chung: Một đại dương bền vững và có sức chống chịu” (Blue Synergy for a Shared Future: One Sustainable and Resilient Ocean) được tổ chức tại thành phố Hạ Môn (Trung Quốc), thay mặt Chính phủ Việt Nam, Cục trưởng Cục Biển và Hải đảo Việt Nam Nguyễn Đức Toàn nhấn mạnh tài chính xanh và đầu tư xanh không chỉ là động lực thúc đẩy thịnh vượng của khu vực mà còn đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam.

Việt Nam hy vọng các tổ chức quốc tế, và chính phủ các nước sẽ tăng cường hợp tác quốc tế để có thể huy động nguồn tài chính dồi dào hơn, tăng cường chuyển giao công nghệ cho việc thúc đẩy kinh tế xanh, tài chính xanh.

Nguồn lực thực hiện dự án xanh còn hạn chế

Nêu quan điểm tại phiên khai mạc Đại hội biển Đông Á 2024, Cục trưởng Cục Biển và Hải đảo Việt Nam Nguyễn Đức Toàn nhấn mạnh Việt Nam đặt mục tiêu chiến lược là trở thành một quốc gia mạnh về biển, giàu từ biển.

Trong đó, Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, được thông qua năm 2018, đã đưa ra các chủ trương và đột phát về phát triển kinh tế biển xanh, trong đó nhấn mạnh đến phát triển mô hình tăng trưởng xanh và bảo vệ môi trường.

Để thực hiện chiến lược trên, Chính phủ Việt Nam cũng đã ban hành kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm của chính phủ.

Đưa Đà Nẵng thành trung tâm kinh tế biển lớn của cả nước, đô thị biển quốc tế Theo Chương trình hành động của Chính phủ, xây dựng và phát triển Đà Nẵng trở thành trung tâm kinh tế biển lớn của cả nước, đô thị biển quốc tế, đô thị du lịch lớn gắn với kinh tế biển.

Cho đến nay, Việt Nam đã thực hiện khâu đột phá về hoàn thiện thể chế phát triển bền vững kinh tế biển với việc ban hành một số chiến lược như Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch không gian biển quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

“Phù hợp với Chiến lược phát triển bền vững cho các vùng biển Đông Á (SDS-SEA), Việt Nam đã có nhiều nỗ lực trong việc thúc đẩy thực hiện quản lý tổng hợp vùng bờ, hợp tác với các nước khác trong khu vực để phát triển bền vững biển và vùng bờ ở khu vực biển Đông Á,” ông Toàn nói.

Với sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế, đặc biệt là Tổ chức Đối tác quản lý môi trường các vùng biển Đông Á (PEMSEA), Việt Nam đã thực hiện thành công SDS-SEA. Cụ thể, Việt Nam đã mở rộng quy mô quản lý tổng hợp vùng ven biển tại toàn bộ 28 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có biển; ban hành Luật Tài nguyên và Môi trường Biển và Hải đảo; xây dựng và công bố Báo cáo quốc gia về tình trạng đại dương và bờ biển; Báo cáo quốc gia về Hiện trạng môi trường biển và hải đảo giai đoạn 2016 - 2021; và thực hiện nhiều hoạt động ở cấp quốc gia và địa phương.

Phiên khai mạc Đại hội biển Đông Á 2024 diễn ra tại thành phố Hạ Môn, Trung Quốc. (Nguồn ảnh: Cục Biển và Hải đảo Việt Nam)



“Tuy nhiên, có một thực tế là nguồn lực thực hiện các dự án xanh còn rất hạn chế, năng lực triển khai chưa được cải thiện. Do đó, chúng tôi hy vọng rằng thông qua những diễn đàn như hôm nay, PEMSEA, các tổ chức quốc tế và chính phủ các nước sẽ tăng cường hợp tác quốc tế để có thể huy động nguồn tài chính dồi dào hơn, tăng cường chuyển giao công nghệ cho việc thúc đẩy Kinh tế Xanh, tài chính xanh. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể đạt được kết quả nhất định,” ông Toàn nhấn mạnh.

Cơ hội mở ra động lực đổi mới

Thông tin thêm với phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus, đại diện Cục Biển và Hải đảo Việt Nam cho biết Đại hội biển Đông Á diễn ra đồng thời với Tuần lễ Đại dương Thế giới trong thời gian từ ngày 6-8/11/2024 do Bộ Tài nguyên Thiên nhiên nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa phối hợp với Chính quyền Nhân dân thành phố Hạ Môn và PEMSEA đồng chủ trì tổ chức.

Đoàn công tác của Bộ Tài nguyên và Môi trường do Cục trưởng Cục Biển và Hải đảo Việt Nam Nguyễn Đức Toàn làm trưởng đoàn. Tham gia cùng đoàn còn có đại diện lãnh đạo các địa phương là thành viên của các mạng lưới thuộc PEMSEA như Đà Nẵng, Quảng Nam và Thừa Thiên-Huế.

Đại hội biển Đông Á được PEMSEA tổ chức định kỳ 3 năm một lần, luân phiên tại các quốc gia thành viên. Đây là một hội nghị quốc tế về phát triển bền vững và quản lý các khu vực vùng bờ, đại dương, tập trung vào các biển Đông Á, trong đó một sự kiện quan trọng là Diễn đàn Bộ trưởng và ký Tuyên bố Bộ trưởng.

Ngoài ra, nhiều hoạt động khác cũng được tổ chức trong khuôn khổ đại hội bao gồm: Triễn lãm về các thành tựu về phát triển bền vững biển và vùng bờ của các nước trong khu vực biển Đông Á; các cuộc đối thoại về hiệu ứng cộng hưởng trong việc đảm bảo sự tham gia của nhiều bên liên quan và giao diện khoa học-chính sách, hiệu ứng cộng hưởng trong việc đổi mới công nghệ và phương pháp tiếp cận; đầu tư, tài chính xanh; các hội thảo quốc tế về các chủ đề đổi mới và tài chính đại dương; diễn đàn và cuộc họp thường niên của Mạng lưới các Chính quyền địa phương của PEMSEA; Mạng lưới các Trung tâm học thuật của PEMSEA…

Tại đại hội, các bên sẽ đánh giá những tiến bộ đã đạt được và những thách thức để đạt được các cam kết và các mục tiêu của khu vực và toàn cầu trong thời gian qua cũng như chặng đường phía trước để xây dựng hành động hợp tác lớn hơn thông qua hợp tác, điều phối và chia sẻ tri thức giữa các nhóm các bên liên quan; đảm bảo mục tiêu hướng tới đại dương bền vững và có sức chống chịu cho một tương lai chung.

Việc tổ chức đại hội được kỳ vọng sẽ giúp thúc đẩy việc chia sẻ các kiến thức, các mô hình thực hành tốt nhất, cũng như các giải pháp tối ưu hóa tại địa phương để duy trì biển, đại dương bền vững; mở rộng kết nối xuyên biên giới để đẩy nhanh quá trình phát triển ứng dụng công nghệ và phương pháp tiếp cận nhằm thúc đẩy lợi ích về môi trường, xã hội và kinh tế.

“Quan trọng hơn là tạo ra động lực đổi mới và huy động các mối quan hệ đối tác và nguồn lực để thực hiện tầm nhìn của Chiến lược Phát triển bền vững các biển Đông Á và Kế hoạch thực hiện Chiến lược giai đoạn 2023-2027 đã được thông qua,” đại diện Cục Biển và Hải đảo Việt Nam nhấn mạnh./.