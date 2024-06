Đại hội Thể thao Học sinh Đông Nam Á: Điền kinh Việt Nam đoạt thêm 3 HCV

Các vận động viên nam tham gia chạy tiếp sức. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Ngày 5/6, tại Sân vận động Điền kinh Hòa Xuân (quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng) diễn ra 13 nội dung thi đấu của môn Điền kinh trong khuôn khổ Đại hội Thể thao Học sinh Đông Nam Á lần thứ 13. Đặc biệt, đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục đoạt thêm 3 huy chương Vàng.

Trong ngày thi đấu thứ 3, đội tuyển Việt Nam đã đoạt huy chương Vàng ở 3 nội dung, gồm: đẩy tạ nữ (3kg) do vận động viên Nguyễn Ngọc Khánh Băng thực hiện với kết quả 13,56 m; nội dung chạy 800m nữ do vận động viên Vũ Thị Trà My thực hiện với thành tích 2 phút 12 giây 20; nội dung chạy tiếp sức 4x400 m đồng đội do vận động viên Nguyễn Xuân An, Vũ Thị Trà My, Vũ Ngọc Khánh, Lê Thị Tuyết Mai thực hiện với thành tích 3 phút 30 giây 28.

Bên cạnh đó, tại nội dung chạy 800m nữ, vận động viên Nguyễn Thị Kim Thanh đoạt huy chương Bạc; nội dung chạy 1.500m nam, vận động viên Lương Bình Dương đoạt huy chương Bạc và Nguyễn Hoàng Thịnh đoạt huy chương Đồng.

Vận động viên Vũ Thị Trà My đoạt huy chương Vàng nội dung chạy 800m nữ. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Các đội tuyển quốc gia khác cũng đoạt huy chương Vàng trong môn thi Điền kinh, như: nội dung chạy tiếp sức đồng đội 4x100m, đội tuyển Thái Lan đạt thành tích 44 giây 98; nội dung nhảy ba bước nam, vận động viên Wachilavit Chaleeniwat (Thái Lan) với thành tích 15,07m; nội dung chạy 200m nữ, vận động viên Izzatul Musfirah (Malaysia) có thành tích 24 giây 62;nội dung chạy 200m, nam vận động viên Wirayut Daenkhanob (Thái Lan) có thành tích 21 giây 62; nội dung ném đĩa 1,5kg nam do vận động viên Ratchapong Malasri (Thái Lan) thực hiện; nội dung chạy 1.500m nam với thành tích 4 phút 5 giây 85 của vận động viên Yad Hapizudin; nội dung chạy tiếp sức 4x100m nam của đội tuyển Mailaysia với thành tích 40 giây 45.

Như vậy, trong 3 ngày thi đấu, Đội tuyển Điền kinh Việt Nam tạm dẫn đầu với 12 huy chương Vàng, 10 huy chương Bạc, 2 huy chương Đồng; xếp thứ hai là đội tuyển Malaysia với 6 huy chương Vàng, 8 huy chương Bạc, 6 huy chương Đồng; thứ ba là đội tuyển Thái Lan với 6 huy chương Vàng, 6 huy chương Bạc, 5 huy chương Đồng./.

Đại hội Thể thao học sinh ĐNA: Những người thầm lặng phía sau mỗi thành công Để có 1 kỳ Đại hội ấn tượng, Ban Tổ chức đã huy động số lượng lớn các lực lượng gồm học sinh, sinh viên, trọng tài, công an, nhân viên y tế… phục vụ, góp phần quan trọng cho sự thành công của Đại hội.