Đại lễ cầu siêu: Tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông

Đại lễ Cầu siêu các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm 2023 diễn ra tại Chùa Long Hưng, Đông Anh, Hà Nội. (Ảnh: Phật Sự Long Hưng)

Sáng 29/12, tại Chùa Long Hưng (Đông Anh, Hà Nội), Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam phối hợp cùng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia tổ chức Đại lễ Cầu siêu các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm 2023.

Với tinh thần "Tưởng nhớ người đi-Vì người ở lại," Đại lễ Cầu siêu là sự kiện mang nhiều ý nghĩa nhân văn sâu sắc, nhằm tưởng nhớ những đồng bào không may qua đời vì tai nạn giao thông. Qua đó, Ban Tổ chức gửi đến toàn xã hội lời cảnh báo về những mất mát, thiệt hại to lớn mà từng gia đình, cộng đồng và xã hội phải gánh chịu do tai nạn giao thông.

Tham dự Đại lễ có Bộ trưởng Bộ Giao thông-Vận tải Nguyễn Văn Thắng, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia; Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đại diện các bộ, ngành, tổ chức chính trị-xã hội, Ban An toàn giao thông tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cùng đông đảo tăng, ni, Phật tử và khách thập phương.

Tại Đại lễ, các đại biểu, tăng, ni, Phật tử và khách thập phương đã dâng hương, làm lễ cầu nguyện, tưởng nhớ các nạn nhân không may bị tử vong do tai nạn giao thông, cầu nguyện cho thân nhân của các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông sớm vượt qua những khó khăn, mất mát, ổn định cuộc sống, mong cho mọi người luôn mạnh khỏe, bình an và an toàn khi tham gia giao thông.

Theo Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, mỗi ngày ở Việt Nam có khoảng 20 người bước ra khỏi nhà và không bao giờ quay trở về; cùng với đó là hàng chục mái ấm gia đình tan nát vì tai nạn giao thông, hàng trăm người đau xé lòng vì mất đi người thân yêu. Nhiều bậc phụ lão mất đi điểm tựa trong những năm tháng cuối đời, con trẻ mất đi cha mẹ.

Nỗi đau này nhắc nhở mỗi chúng ta hãy tự trân quý bản thân mình và cùng chung tay hướng đến mục tiêu an toàn giao thông. Qua đây, Ban Tổ chức kêu gọi các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân và toàn thể nhân dân hãy nâng cao ý thức chấp hành quy định pháp luật về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông; chung tay chia sẻ những tổn thất, mất mát của các nạn nhân, gia đình nạn nhân tai nạn giao thông để sự bình yên, an toàn, hạnh phúc đến với mọi người, mọi nhà khi tham gia giao thông.

Đại lễ nằm trong chuỗi các hoạt động "Tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm 2023," hưởng ứng tinh thần Nghị quyết A/74/L.86 của Đại Hội đồng Liên hợp quốc về "Cải thiện an toàn giao thông đường bộ toàn cầu," công bố Thập kỷ Hành động thứ hai vì An toàn đường bộ giai đoạn 2021-2030./.