Đại tướng Phan Văn Giang: Phát triển công nghiệp quốc phòng để tự lực, tự cường

Đại tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang trao đổi, rút kinh nghiệm với lực lượng đặc công tham gia biểu diễn phục vụ triển lãm. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Sáng 30/11, tại sân bay Gia Lâm (Hà Nội), Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã chủ trì kiểm tra công tác chuẩn bị Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024.

Sau khi xem phần trình diễn chuẩn bị cho Lễ khai mạc Triển lãm, phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra, Đại tướng Phan Văn Giang ghi nhận, đánh giá cao tinh thần quyết tâm của Ban Tổ chức và các cơ quan, đơn vị, lực lượng liên quan, đã tích cực, chủ động triển khai công tác chuẩn bị phục vụ Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024.

Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá cao sự nỗ lực, phối hợp nhịp nhàng của các cán bộ, chiến sỹ, nghệ sỹ, diễn viên... và các thành phần tham gia trình diễn; đồng thời lưu ý Ban Tổ chức cố gắng biên tập lại kịch bản sao cho thể hiện đúng sức mạnh, sự đoàn kết nhất trí của Quân đội.

"Sức mạnh là đây, tinh thần quyết chiến quyết thắng là đây. Chúng ta khẳng định với thế giới rằng, Quân đội nhân dân Việt Nam là đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất; phát triển lĩnh vực công nghiệp quốc phòng để tự lực, tự cường, tự vệ, lưỡng dụng, hiện đại. Rất mong các đồng chí thể hiện rõ vai trò này," Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu.

Biểu dương lực lượng không quân Việt Nam tham gia bay chào mừng tại Lễ khai mạc Triển lãm, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh: "Những phi công của chúng ta - những phi công anh hùng, góp phần thể hiện sức mạnh của Quân đội với thế giới... Hình ảnh của các đồng chí sẽ lan tỏa trên thế giới, những cán bộ, chiến sỹ Quân đội nhân dân Việt Nam thể hiện sức mạnh của mình, sức mạnh để bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới được thể hiện trong Triển lãm Quốc phòng lần này... Hành động của mỗi chúng ta đại diện cho dân tộc Việt Nam hơn 4.000 năm lịch sử nhân kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân... để đó thực sự là ngày hội thể hiện sức mạnh, sự đoàn kết, nhất trí, trên dưới đồng lòng."

Đại tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang trao đổi rút kinh nghiệm với lãnh đạo các cơ quan Bộ Quốc phòng sau buổi kiểm tra. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Nhấn mạnh thời gian từ nay đến ngày tổ chức Lễ khai mạc Triển lãm không còn dài, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị tất cả các lực lượng tham gia, các đơn vị liên quan nỗ lực hết sức mình, "ngày làm việc, đêm suy nghĩ xem còn những gì để ngày mai ta sẽ làm tốt hơn ngày hôm trước," để mọi người dân trên đất nước Việt Nam và bạn bè năm châu quốc tế đến dự và theo dõi Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2024 sẽ thấy rằng, không chỉ trong chiến đấu mà trong thời bình, lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam mãi mãi xứng danh Bộ đội Cụ Hồ.

Tại Lễ khai mạc Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2024 sẽ diễn ra chương trình biểu diễn hoành tráng mang chủ đề "Việt Nam-Hòa bình-Hợp tác-Phát triển," qua đó gửi tới bạn bè quốc tế thông điệp ý nghĩa của Việt Nam về hòa bình, hợp tác và phát triển. Với sự tham gia của hơn 2.000 cán bộ, chiến sĩ từ các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội, Lễ khai mạc sẽ diễn ra trong khoảng 1 giờ, bao gồm 30 phút dành cho chương trình nghệ thuật, 30 phút cho phần lễ chính.

Điểm nhấn của Lễ khai mạc là hoạt động bay chào mừng của lực lượng Không quân Việt Nam, trình diễn võ thuật của bộ đội Đặc công và huấn luyện Quân khuyển của Bộ đội Biên phòng. Số lượng máy bay trình diễn tại triển lãm lần này sẽ nhiều hơn so với Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ nhất, năm 2022. Dự kiến 10 máy bay SU-30MK2 sẽ bay theo đội hình 3-4-3 và 10 trực thăng bay theo đội hình 3-4-3 tại Lễ khai mạc Triển lãm.

Phi đội Su30 MK2 sẽ biểu diễn chào mừng trong ngày khai mạc Triển lãm. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Trong phần nghệ thuật, các lực lượng sẽ trình diễn 4 tiết mục gồm: "Tre Việt Nam" do 500 chiến sỹ đặc công trình diễn; 165 chiến sỹ biểu diễn trống, 200 chiến sĩ biểu diễn cờ hội. "Việt Nam-đất nước-con người" với liên khúc dân ca ba miền từ Tây Bắc, đồng bằng Bắc Bộ đến Tây Nguyên do 200 diễn viên múa chuyên nghiệp và 200 chiến sỹ trình diễn.

"Việt Nam muôn màu" với các ca khúc "Hello Việt Nam," "Dòng máu lạc hồng," "Quân đội ta quân đội anh hùng" do đội múa súng Đoàn Nghi lễ Quân đội cùng tốp ca nam nữ, tốp múa và 200 chiến sỹ trình diễn. "Khát vọng hòa bình - kết nối năm châu" gồm các ca khúc Khát vọng hòa bình, Heal the world do 200 diễn viên múa, 600 chiến sỹ đặc công, 200 chiến sỹ trình diễn.

Sau phần nghệ thuật là phần lễ dự kiến có sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội, khách mời trong nước và quốc tế.

Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024 sẽ diễn ra từ ngày 19 - 22/12/2024 tại khu vực sân bay Gia Lâm (Hà Nội). Triển lãm có tổng diện tích toàn bộ khu vực tổ chức hơn 100.000 m2 với diện tích trưng bày trong nhà 15.000m2 (tăng gấp đôi so với triển lãm năm 2022) và diện tích ngoài trời hơn 20.000m2.

Tại Triển lãm, ngoài khu vực trưng bày của các đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài nước, Ban Tổ chức bố trí khu vực Không gian văn hóa Việt Nam, khu vực trưng bày "Thành tựu xây dựng Lực lượng vũ trang nhân dân, xây dựng nền Quốc phòng toàn dân" giới thiệu về truyền thống, thành tựu 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân; giới thiệu sản phẩm kinh tế-quốc phòng, kết quả chuyển đổi số của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp quân đội; giới thiệu sản phẩm tiêu biểu, đặc trưng của các bộ, ngành, địa phương, tổ chức, hiệp hội, tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp.

Chương trình nghệ thuật mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc Việt Nam sẽ được biểu diễn trong lễ khai mạc. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Bên cạnh đó, trong khuôn khổ Triển lãm sẽ diễn ra các chương trình giao lưu, trao đổi, thúc đẩy hợp tác giữa cơ quan, đơn vị với doanh nghiệp; doanh nghiệp với doanh nghiệp; hội thảo chuyên đề kỹ thuật quân sự; các hoạt động giới thiệu thành tựu kinh tế kết hợp quốc phòng...

Triển lãm sẽ mở cửa cho người dân vào tham quan miễn phí từ 13 giờ 30 ngày 21/12 đến 15 giờ ngày 22/12./.

