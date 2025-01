Đại tướng Phan Văn Giang thăm, chúc Tết tại tỉnh Nam Định

Ngày 18/1, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm Trưởng đoàn đến thăm và chúc Tết tại tỉnh Nam Định.

Cùng đi có Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà; Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc; Trung tướng Nguyễn Quang Ngọc, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tại Tỉnh ủy Nam Định, Đại tướng Phan Văn Giang chúc mừng kết quả rất đáng tự hào của tỉnh Nam Định đạt được những năm gần đây, nhất là phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, công tác an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới.

Trong hai năm liên tiếp, tỉnh đạt tăng trưởng 2 con số, đặc biệt năm 2024, tăng trưởng kinh tế đạt 10,01%, xếp thứ 4/11 trong vùng Đồng bằng sông Hồng và xếp thứ 9/63 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Cùng với đó, Nam Định đã triển khai toàn diện các chính sách an sinh xã hội, chăm lo ngày càng tốt hơn cho các đối tượng chính sách; đời sống nhân dân, công nhân, người lao động ngày càng được nâng cao; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ ổn định, qua đó tạo môi trường kinh doanh thuận lợi để tỉnh Nam Định thu hút đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh.

Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn tỉnh Nam Định tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tăng tốc, bứt phá trong năm 2025, đạt nhiều kết quả tích cực hơn nữa và hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Đại tướng Phan Văn Giang gửi lời chúc Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Nam Định đón Tết vui tươi, an toàn, tiết kiệm; lập nhiều thành tích chào mừng 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và hướng tới Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đoàn công tác đã đến thăm chúc Tết và tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Khu Công nghiệp Bảo Minh, huyện Vụ Bản và các gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn xã Hồng Quang, huyện Nam Trực./.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm, tặng quà tại các địa phương, đơn vị dịp Tết Ất Tỵ Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình thăm, tặng quà Tết tại Quảng Ngãi trong khi Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự Lễ đón Xuân Ất Tỵ của Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Tây Nguyên.