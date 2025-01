Dàn sao vô địch AFF Cup gây thất vọng, lộ tình trạng Đình Triệu trong bệnh viện

Trong trận đấu diễn ra tại Hàng Đẫy giữa Công an Hà Nội và Sông Lam Nghệ An, đội hình của đội bóng ngành công an được ví như đội tuyển Việt Nam thu nhỏ với những cái tên nổi bật như Quang Hải, Văn Thanh, Bùi Hoàng Việt Anh, Lê Phạm Thành Long hay Nguyễn Filip.

Ngược lại, đối thủ của câu lạc bộ Công an Hà Nội chỉ là một Sông Lam Nghệ An gồm nhiều cầu thủ trẻ và ít kinh nghiệm trận mạc. Thế nhưng, điều bất ngờ đã xảy ra khi đội bóng xứ Nghệ mới là những người vượt lên ngay trong hiệp 1.

Nỗ lực sau đó của đội chủ nhà đã giúp họ có được bàn gỡ nhưng đó là pha lập công của một ngoại binh. Những nội binh chất lượng của câu lạc bộ Công an Hà Nội chơi khá mờ nhạt ở trận đấu này và thậm chí dù được chơi hơn người trong phần lớn thời gian hiệp 2, song đội bóng ngành công an vẫn bất lực trong việc tìm kiếm 3 điểm trong ngày V-League trở lại.

Trận hòa như thua khiến câu lạc bộ Công an Hà Nội hụt hơi trong cuộc đua vô địch, đồng thời, phong độ sa sút của những cầu thủ vừa cùng đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup khiến huấn luyện viên Kim Sang Sik khá lo lắng khi những giải đấu quan trọng đang tới gần với bóng đá Việt Nam./.