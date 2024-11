Danh sách tuyển Việt Nam dự ASEAN Cup: Có Hoàng Đức, Văn Lâm; vắng Công Phượng

Công Phượng không có tên trong danh sách Đội tuyển Việt Nam chuẩn bị tham dự ASEAN Cup 2024. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Chiều nay 18/11, huấn luyện viên trưởng Kim Sang-sik đã công bố danh sách 30 cầu thủ được triệu tập vào Đội tuyển Việt Nam, chuẩn bị cho Giải Vô địch Đông Nam Á - ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024.

Về cơ bản, phần lớn những gương mặt được nhà cầm quân người Hàn Quốc lựa chọn đều đã từng góp mặt trong các đợt hội quân của Đội tuyển từ tháng 6/2024 cho đến nay, có thể kể đến là thủ môn Nguyễn Filip (Công an Hà Nội); các hậu vệ Bùi Hoàng Việt Anh, Vũ Văn Thanh (Công an Hà Nội); các tiền vệ Quang Hải (Công an Hà Nội), Khuất Văn Khang (Thể Công-Viettel), Nguyễn Thái Sơn (Đông Á Thanh Hóa); các tiền đạo Tiến Linh, Bùi Vĩ Hào (Becamex Bình Dương); Tuấn Hải (Hà Nội FC)...

Đáng chú ý, dù cùng xuống thi đấu và đạt phong độ cao ở Giải hạng Nhất Quốc gia 2024-2025, trong khi bộ đôi của Phù Đổng Ninh Bình là tiền vệ Hoàng Đức và thủ môn Đặng Văn Lâm tiếp tục có tên trong danh sách triệu tập, thì ngôi sao của Trường Tươi Bình Phước là tiền đạo Nguyễn Công Phượng lại bất ngờ vắng mặt.

Đây được xem là quyết định đáng tiếc với cá nhân Công Phượng, tiền đạo đang sắm vai "đầu tàu" trên hàng tấn công của Trường Tươi Bình Phước với 3 bàn thắng và 1 kiến tạo sau 4 trận đấu ở Giải hạng Nhất.

Một sự vắng mặt đáng chú ý khác ở danh sách tập trung lần này là trường hợp của Quế Ngọc Hải. Trung vệ thuộc biên chế Becamex Bình Dương đã không có được trạng thái thể lực tốt nhất nên không thể thuyết phục được nhà cầm quân người Hàn Quốc. Tương tự là trường hợp của Đỗ Hùng Dũng. Vấn đề về tuổi tác đã trở thành rào cản khiến tiền vệ của Hà Nội FC khó đạt tới hiệu suất thi đấu cao nhất.

Trung vệ Quế Ngọc Hải (số 3) cũng không được triệu tập lên tuyển do không đảm bảo thể lực. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Ở đợt tập trung lần này, huấn luyện viên Kim Sang-sik cũng trao cơ hội cho hai tân binh lần đầu tiên được khoác áo đội tuyển là tiền vệ Trần Bảo Toàn (Hoàng Anh Gia Lai) và tiền vệ Doãn Ngọc Tân (Đông Á Thanh Hóa).

Trần Bảo Toàn là gương mặt quen thuộc tại các đội tuyển trẻ quốc gia, trong khi Doãn Ngọc Tân chưa từng khoác áo đội tuyển, kể cả từ ở cấp độ các đội tuyển trẻ. Tiền vệ đội trưởng của "Đội bóng xứ Thanh" là nhân tố quan trọng giúp Đông Á Thanh Hóa dẫn đầu tại V-League 2024-2025, do đó việc được góp mặt trong danh sách tập trung đội tuyển chuẩn bị tham dự ASEAN Cup 2024 là phần thưởng xứng đáng cho “máy quét không phổi” sinh năm 1994.

Danh sách Đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục có sự bổ sung sau khi Thép Xanh Nam Định hoàn thành lịch thi đấu tại vòng bảng AFC Champions League Two 2024-2025.

Theo kế hoạch, Đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân trở lại vào ngày 21/11 tới tại Hà Nội, sau đó sẽ di chuyển sang Hàn Quốc để tập huấn từ ngày 23/11 đến 3/12.

Trước ra trận quân trên sân khách gặp đội tuyển Lào vào ngày 9/12, huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ chốt lại danh sách chính chức gồm 26 cầu thủ chuẩn bị cho ASEAN Cup 2024./.

Danh sách 30 cầu thủ được triệu tập lên Đội tuyển Việt Nam chuẩn bị tham dự ASEAN Cup 2024. (Ảnh: VFF)