Đào tạo nghề cho lao động nông thôn, người dân tộc thiểu số và các đối tượng chính sách luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm chỉ đạo, nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực vùng nông thôn, miền núi và đồng bào dân tộc thiểu số, giúp người lao động có việc làm và thu nhập ổn định.

Nhiều văn bản về vấn đề này đã được ban hành như Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 10/7/2024 của Ban Bí thư; Quyết định số 328/QĐ-TTg ngày 24/02/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình "Đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo nghề nông thôn đến năm 2030"; Nghị định số 338/2025/NĐ-CP ngày 25/12/2025 và Nghị định số 387/2026/NĐ-CP ngày 12/10/2026 của Chính phủ.

Tuy nhiên, qua kiểm tra, giám sát, Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận thấy việc triển khai ở một số địa phương còn khó khăn. Đáng chú ý, đào tạo nghề cho người dân tộc thiểu số tại các địa bàn thuộc khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ trước đây chưa đạt hiệu quả cao, nhiều nơi đào tạo chưa gắn với việc làm.

Để những chính sách đào tạo nghề cho người dân tộc thiểu số và miền núi đến đúng đúng đối tượng, đem lại hiệu quả như kỳ vọng, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có Văn bản số 8056/BGDĐT-GDNNGDTX gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, đề nghị tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn, người dân tộc thiểu số, bảo đảm đào tạo gắn với việc làm sau học nghề, trong đó tập trung vào 4 nhiệm vụ:

Một là, xây dựng, phê duyệt kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn, người dân tộc thiểu số năm 2027 và giai đoạn 2027-2030, với chỉ tiêu đào tạo và hỗ trợ đào tạo cụ thể theo từng địa bàn, nhóm ngành nghề. Chú trọng đào tạo theo nhu cầu thị trường lao động để tạo việc làm tại chỗ; gắn với phương thức sản xuất tiên tiến, phù hợp nông nghiệp xanh, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao; nâng cao giá trị gia tăng, phát huy lợi thế của từng vùng, miền.

Hai là, đẩy mạnh tuyên truyền về vai trò của đào tạo nghề đối với phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và nâng cao đời sống người dân. Nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền và người dân về tác động của biến đổi khí hậu, Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đối với sản xuất nông nghiệp, cơ cấu ngành nghề ở nông thôn. Quảng bá, nhân rộng các mô hình hay, điển hình tốt sau học nghề.

Ba là, bảo đảm nguồn lực và các điều kiện để nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo nghề.

Bốn là, đối với các tỉnh, thành phố thuộc phạm vi 3 Đề án theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, xây dựng Kế hoạch đào tạo nghề riêng cho người dân tộc thiểu số, phù hợp điều kiện kinh tế-xã hội, phong tục, tập quán địa phương. Ưu tiên đào tạo gắn với việc làm tại chỗ và theo nhu cầu của doanh nghiệp trên địa bàn. Các sở, ngành phối hợp xác định nhu cầu học nghề, nhu cầu nhân lực và việc làm tại chỗ; tư vấn hướng nghiệp, hỗ trợ người dân tộc thiểu số chọn ngành nghề phù hợp./.