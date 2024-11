Dấu ấn của VFF trong nhiệm vụ "chắp cánh" cho Bóng đá Việt

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Trần Quốc Tuấn (phải) đại diện VFF nhận giải thưởng ghi nhận của Chủ tịch AFC dành cho Bóng đá trẻ cộng đồng. (Ảnh: AFC)

"Để một nền bóng đá phát triển mạnh và bền vững cần nhiều yếu tố, tuy nhiên 'gốc rễ' vẫn phải là đào tạo bóng đá trẻ. Sau một quãng trầm, bóng đá Việt Nam cần tái cấu trúc nền tảng, xác lập lại mô hình phát triển bóng đá ở cả khía cạnh chuyên nghiệp lẫn phong trào."

Đó là lời nhận xét của chuyên gia-cựu huấn luyện viên Đoàn Minh Xương về câu chuyện chuẩn bị nền tảng để hướng đến những mục tiêu trong giai đoạn tiếp theo của bóng đá Việt Nam. Và, trong năm 2024, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã và đang tiếp tục gặt hái những thành quả trong quá trình "xây móng" cho bóng đá nước nhà...

Khẳng định vị thế trong khu vực

Năm 2024 đánh dấu một năm thành công của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam trong nhiệm vụ phát triển các hoạt động bóng đá trẻ cộng đồng.

Tại Lễ trao Giải thưởng thường niên của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC Annual Awards) được tổ chức vào tháng 10/2024, VFF đã có lần đầu tiên được trao hạng Đồng giải thưởng ghi nhận của Chủ tịch AFC dành cho Bóng đá trẻ cộng đồng.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino (thứ 3 từ trái sang) chúc mừng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và Chủ tịch Trần Quốc Tuấn tại Lễ trao giải thưởng thường niên của AFC. (Ảnh: VFF)

Trước khi vinh dự nhận giải thưởng này, Bóng đá Việt Nam cũng đã được vinh danh ở Giải thưởng đặc biệt của AFC về bóng đá phong trào trẻ em và Giải thưởng đặc biệt của AFC về bóng đá trẻ.

Theo đó, dự án "Bóng đá Cộng đồng tại Việt Nam" (Football For All in Vietnam - FFAV) hợp tác giữa Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Na Uy, đã giành giải thưởng Dự án phong trào xuất sắc nhất châu Á.

Cá nhân ông Nguyễn Hoàng Phương, Ủy viên Ban bóng đá Phong trào của VFF, Trưởng Đại diện Liên đoàn Bóng đá Na Uy tại Việt Nam, Giám đốc dự án "FFAV" cũng xuất sắc giành giải thưởng Lãnh đạo bóng đá phong trào xuất sắc nhất châu Á.

Vị thế của Bóng đá Việt Nam trong khu vực được khẳng định với thêm một giải thưởng đặc biệt của AFC về bóng đá trẻ, khi Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF giành giải thưởng Học viện trẻ của năm.

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) "bội thu" giải thưởng phát triển bóng đá cộng đồng của AFC. (Ảnh: VFF)

Trong năm 2024, Liên đoàn VFF đã tích cực tham gia vào các hoạt động trách nhiệm xã hội và cam kết là thành viên tích cực của Hiến chương bóng đá phong trào AFC, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày hội Bóng đá Nữ AFC (8/3/2023); Ngày hội Bóng đá Phong trào (15/5)...

Bên cạnh đó, VFF cũng là một trong 5 liên đoàn khu vực châu Á được Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) lựa chọn tham gia Dự án UEFA/AFC hỗ trợ phát triển bóng đá nữ, trong đó có các nội dung quan trọng như Chiến lược phát triển bóng đá nữ, phát triển bóng đá trẻ em, phát triển về truyền thông và hình ảnh cho bóng đá nữ, câu lạc bộ và giải vô địch quốc gia, các đội tuyển quốc gia, nguồn nhân lực cho bóng đá nữ với sự tham gia của các bộ phận chuyên môn liên quan thuộc VFF và các đối tác.

Tiếp tục xác định trọng tâm Bóng đá Học đường

"Liên đoàn VFF luôn xác định bóng đá cộng đồng, đặc biệt là bóng đá học đường là một nội dung quan trọng trong chiến lược phát triển toàn diện bóng đá Việt Nam. Năm 2024, VFF tiếp tục hợp tác với Bộ Giáo dục và Đào tạo để mở ra thêm nhiều sân chơi 'chắp cánh' cho ước mơ của các tài năng trẻ," ông Trần Anh Tú, Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam nhấn mạnh.

Thực hiện nhiệm vụ đã đề ra, Dự án bóng đá học đường FIFA do Liên đoàn VFF và Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp thực hiện đã được triển khai tới 1.000 trường học thuộc 63 tỉnh thành trên cả nước.

Dự án bóng đá học đường FIFA đã được triển khai tới 1.000 trường học thuộc 63 tỉnh thành trên cả nước. (Ảnh: VFF)

Đặc biệt, Dự án bóng đá cộng đồng FFAV tiếp tục được mở rộng mô hình tới hơn 15 tỉnh thành trên cả nước, trong đó nổi bật là sân chơi Cúp Việt Nam - Na Uy. Qua 5 năm tổ chức, mỗi mùa giải Cúp Việt Nam - Na Uy đều thu hút được khoảng 3.000-4.000 học sinh cấp Tiểu học và Trung học Cơ sở tham dự, với 50% đối tượng tham dự là nữ.

Hướng đến năm 2025, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp với dự án FFAV tìm kiếm các biện pháp hiệu quả hơn, thiết thực và khả thi để thực hiện triển khai nhân rộng mô hình bóng đá cộng đồng FFAV.

Trong năm 2024, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã nỗ lực để ổn định và phát triển các giải bóng đá trẻ trong hệ thống thi đấu quốc gia như: U21, U19 (Nam, Nữ), U20 Futsal Nam, U16 Nữ, U15, U13, U11, U9...

Nhằm gia tăng đầu tư cho phát triển bóng đá phong trào, Liên đoàn VFF cũng đã sớm hoàn thành xây dựng bộ tài liệu giảng dạy chính thức cho trẻ em từ U6 đến U12 và hỗ trợ tổ chức các giải bóng đá phong trào dành cho trẻ em và học sinh.

Theo kế hoạch, VFF sẽ tiếp tục hợp tác với Bộ Giáo dục và Đào tạo để xây dựng kế hoạch phát triển Bóng đá học đường tại Việt Nam, tập trung vào các nội dung: phát triển giáo trình giảng dạy, tổ chức các khóa đào tạo tập huấn giảng viên-huấn luyện viên bóng đá học đường, hỗ trợ trang thiết bị chuyên môn từ nguồn ngân sách của FIFA, AFC và các tổ chức quốc tế khác; phối hợp cùng với Vụ Giáo dục Thể chất xây dựng tài liệu về bóng đá và các định hướng, chủ trương phát triển Bóng đá học đường...

Bên cạnh đó, VFF cũng sẽ thực hiện song song các nhiệm vụ: tăng cường hợp tác quốc tế và tổ chức các khóa học đào tạo Bóng đá cộng đồng, các Khóa học đào tạo chứng chỉ huấn luyện viên bóng đá cộng đồng; tổ chức thêm nhiều ngày hội bóng đá phong trào tại các địa phương, nhằm tạo cơ hội giao lưu, kết nối cho các trung tâm bóng đá cộng đồng, các câu lạc bộ bóng đá học đường…

Những ngày hội bóng đá phong trào được tổ chức nhằm tạo cơ hội giao lưu, kết nối cho các trung tâm bóng đá cộng đồng, các câu lạc bộ bóng đá học đường. (Ảnh: VFF)

Từ những thành công trong năm 2024, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam kỳ vọng phong trào bóng đá trẻ cộng đồng sẽ ngày càng phát triển hơn nữa trong tương lai, trở thành "bệ phóng" vững chắc cho ước mơ "bay cao, vươn xa" của những cầu thủ trẻ./.