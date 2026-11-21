Một hệ thống pháp luật có khả năng tháo gỡ những vướng mắc trước mắt, đồng thời đủ linh hoạt để thích ứng với những biến động nhanh chóng của tình hình thế giới là điều kiện quan trọng để duy trì đà phát triển và theo đuổi mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Dấu ấn của Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI không chỉ thể hiện ở 38 luật, 18 nghị quyết được thông qua, mà còn ở những cơ chế mới nhằm tăng tính chủ động trong điều hành, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trong thực tiễn.

Đặc biệt, cơ chế cho phép Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ ban hành nghị quyết điều chỉnh quy định của luật, nghị quyết của Quốc hội trong trường hợp khẩn cấp, cấp bách mà Quốc hội không thể họp được là một điểm mới đáng chú ý.

Trao đổi về kết quả kỳ họp với phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus, đại biểu Phan Thị Mỹ Dung (Đoàn đại biểu Quốc hội Tây Ninh) đánh giá đây là bước đột phá trong tư duy xây dựng thể chế, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục hoàn thiện pháp luật, bảo đảm các quyết sách vừa phù hợp, vừa khả thi và thực sự phát huy hiệu quả trong đời sống.

Tháo gỡ điểm nghẽn từ những quyết sách lập pháp

- Nhìn lại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI, bà đánh giá như thế nào về những dấu ấn lập pháp của kỳ họp, đặc biệt là khả năng tháo gỡ các điểm nghẽn đang cản trở phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số?

Đại biểu Phan Thị Mỹ Dung: Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI đã thành công rất tốt đẹp. Tôi đã là đại biểu Quốc hội qua nhiều khóa, nhưng đánh giá rất cao chất lượng và nội dung của kỳ họp lần này. Có nhiều vấn đề quan trọng, khó, phức tạp, liên quan đến những vấn đề chiến lược được đưa ra để Quốc hội thảo luận, xem xét và quyết định.

Kỳ họp đã thông qua 38 luật, 18 nghị quyết và một số vấn đề khác được đưa vào Nghị quyết chung. Theo tôi, đây là cơ sở quan trọng để tháo gỡ những điểm nghẽn mà Chính phủ đã rất tích cực, trách nhiệm rà soát, nhận diện trong quá trình quản lý nhà nước, thu hút đầu tư, tổ chức sản xuất, kinh doanh cũng như thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về an sinh xã hội.

Đại biểu Phan Thị Mỹ Dung bên hành lang nghị trường. (Ảnh: Thùy Giang/Vietnam+)

Những quyết sách được Quốc hội thông qua lần này tạo cơ sở để giải quyết các vướng mắc hiện nay. Chẳng hạn, trong lĩnh vực đầu tư, đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản, dù nhiều luật mới được xem xét, thông qua nhưng trước tốc độ phát triển và những xu hướng mới, chúng ta vẫn phải tiếp tục rà soát, sửa đổi để theo kịp yêu cầu quản lý, điều hành, phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế.

Bên cạnh đó, trong tiến trình chuyển đổi số mạnh mẽ theo xu hướng toàn cầu, những vấn đề như an ninh mạng, chuẩn hóa các cơ sở dữ liệu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây là những vấn đề mang tính quyết định đối với tiến trình phát triển của đất nước, đòi hỏi phải có các giải pháp hiệu quả, phù hợp với xu hướng hiện nay và khả năng hội nhập với thế giới.

Khi các quyết sách của Quốc hội được Chính phủ triển khai thực hiện, tôi tin tưởng và kỳ vọng chúng ta sẽ có được hành lang pháp lý vừa an toàn, vừa bền vững, tạo nền tảng để tự tin theo đuổi mục tiêu tăng trưởng hai con số trong thời gian tới.

Trao quyền chủ động để thể chế theo kịp thực tiễn

- Đại biểu đánh giá hệ thống pháp luật được Quốc hội thông qua tại kỳ họp lần này đã đáp ứng đến đâu yêu cầu tháo gỡ điểm nghẽn? Trong bối cảnh tình hình thế giới biến động nhanh và phức tạp, đâu là những cơ chế có ý nghĩa đột phá để bảo đảm tính chủ động, linh hoạt trong điều hành?

Đại biểu Phan Thị Mỹ Dung: Tôi cho rằng hệ thống quy định pháp luật được thông qua tại Kỳ họp thứ hai đã khá toàn diện, tạo cơ sở để giải quyết những điểm nghẽn hiện tại. Tuy nhiên, trong đó cũng có những quy định, quyết sách mang tính chiến lược lâu dài.

Dẫu vậy, trước những biến động rất phức tạp và diễn biến nhanh của thế giới, chúng ta không thể khẳng định chắc chắn rằng hệ thống pháp luật hiện nay đã bảo đảm đáp ứng đầy đủ mọi yêu cầu trong thời gian tới.

Theo tôi, một trong những cơ chế đáng chú ý được quy định trong Luật Văn bản quy phạm pháp luật lần này là cơ chế cho phép Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ ban hành nghị quyết để điều chỉnh quy định của luật, nghị quyết của Quốc hội trong những trường hợp thực sự khẩn cấp, cấp bách khi Quốc hội không thể họp được.

Đây là cơ chế có phạm vi áp dụng chặt chẽ. Đối với nghị quyết của Chính phủ, phải được Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý trước; nội dung điều chỉnh phải xác định rõ phạm vi điều, khoản của luật, nghị quyết được phép điều chỉnh và đối tượng áp dụng. Văn bản có thời hạn hiệu lực không quá một năm và phải được trình Quốc hội xem xét, quyết định việc sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan tại kỳ họp gần nhất. Trường hợp Quốc hội không thông qua thì văn bản điều chỉnh đương nhiên hết hiệu lực.

Toàn cảnh phiên họp sáng ngày 21/11. (Ảnh: TTXVN)

Tôi đánh giá đây là cơ chế mang tính đột phá, tạo sự chủ động, linh hoạt trong ứng phó với những tình huống cấp bách của thực tiễn, đồng thời vẫn bảo đảm sự kiểm soát của Quốc hội đối với việc điều chỉnh các quy định do Quốc hội ban hành.

Tôi tin tưởng và kỳ vọng những cơ chế đã được Quốc hội quyết định sẽ góp phần giúp đất nước thực hiện tốt các mục tiêu phát triển đã đề ra.

Đại biểu Quốc hội đồng hành cùng Chính phủ

- Bên cạnh những quyết sách về thể chế, điều gì để lại ấn tượng sâu sắc nhất với bà tại kỳ họp lần này, nhất là từ hoạt động thảo luận, chất vấn và đóng góp của các đại biểu Quốc hội?

Đại biểu Phan Thị Mỹ Dung: Điều để lại ấn tượng với tôi là tinh thần trách nhiệm rất cao của các đại biểu Quốc hội trước khối lượng công việc lớn trong khoảng thời gian không dài.

Mỗi nội dung Chính phủ trình Quốc hội đều đi kèm một khối lượng tài liệu rất lớn, đòi hỏi đại biểu phải nghiên cứu sâu để có những ý kiến đóng góp xác đáng. Theo dõi xuyên suốt từ các phiên thảo luận tại tổ, thảo luận ở hội trường đến phiên chất vấn, tôi nhận thấy ý kiến của các đại biểu đều rất sát thực tế, thể hiện tinh thần trách nhiệm và có tầm nhìn vĩ mô.

Nhiều vấn đề cụ thể được các đại biểu phân tích ở góc độ điều chỉnh chính sách vĩ mô, qua đó thể hiện sự đồng hành cùng Chính phủ trong quá trình hoàn thiện các cơ chế, chính sách.

Chính phủ cũng đã nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến để tiếp tục trình Quốc hội xem xét, quyết định những cơ chế pháp lý phù hợp hơn. Theo tôi, điều quan trọng là các quy định khi được ban hành phải vừa phù hợp, vừa có tính khả thi, sát với thực tiễn và thực sự phát huy hiệu quả trong cuộc sống.

- Xin cảm ơn những chia sẻ của đại biểu./.

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