Đẩy mạnh hợp tác thương mại song phương Việt Nam-Tunisia

May quần áo xuất khẩu tại Công ty cổ phần May xuất khẩu Gia Tộc, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Phi, nhằm tăng cường hợp tác thương mại Việt Nam-Tunisia, trong tuần qua, Thương vụ Việt Nam tại Algeria kiêm nhiệm Tunisia đã phối hợp với Liên đoàn Công nghiệp, Thương mại và Thủ công Tunisia (UTICA) tổ chức Hội nghị giao thương trực tuyến tại thủ đô Tunis của nước này, với sự tham gia của đại diện một số bộ, ngành sở tại và 60 doanh nghiệp hai nước.

Phát biểu tại sự kiện, bà Noha Dallagi, Tổng Thư ký Liên đoàn Dệt may, đại diện Liên đoàn Thương mại, Công nghiệp và Thủ công Tunisia, đánh giá đây là cơ hội tốt để thúc đẩy quan hệ kinh tế-thương mại song phương.

Mặc dù là một quốc gia nhỏ với diện tích 163.610km2 và dân số khoảng 12,5 triệu người, song Tunisia là một trong những nền kinh tế năng động và cạnh tranh nhất khu vực châu Phi-Arab, hội nhập quốc tế sâu rộng và có vị trí thuận lợi gần châu Âu (cách 140km).

Nước này đã tham gia 8 hiệp định thương mại tự do (FTA) đa phương và song phương. Do vậy, đây có thể xem là cửa ngõ để hàng hóa các nước, trong đó có Việt Nam, thâm nhập thị trường châu Phi, Arab, nhất là khu vực Bắc Phi.

Mỗi năm, Tunisia có nhu cầu mua 30.000 tấn càphê thô (chủ yếu là càphê robusta) và 30.000 tấn gạo. Các mặt hàng cơ bản như gạo, đường, càphê và trà xanh do Cục Thương mại Tunisia độc quyền nhập khẩu thông qua đấu thầu quốc tế.

Bà Noha Dallagi kêu gọi các doanh nghiệp hai bên tích cực tìm hiểu các mặt hàng thế mạnh của nhau để tăng cường hợp tác trên cơ sở cùng có lợi, mời doanh nghiệp Việt Nam nghiên cứu khả năng đầu tư, liên doanh, liên kết với đối tác Tunisia trong các lĩnh vực như công nghiệp chế biến, công nghệ mới, nuôi cá biển… để tận dụng vị trí chiến lược, nguồn tài nguyên phong phú, cơ sở hạ tầng hiện đại, nhân công tay nghề cao và xuất khẩu sang những nước khác trong khu vực.

Nhân dịp này, ông Hoàng Đức Nhuận, Tham tán Thương mại Việt Nam tại Algeria kiêm nhiệm Tunisia, đã giới thiệu về tình hình kinh tế, thương mại Việt Nam, chính sách xuất nhập khẩu và quan hệ hai nước.

Càphê thô là một trong những mặt hàng Việt Nam xuất khẩu sang Tunisia. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Theo số liệu của Trung tâm thương mại quốc tế (ITC), năm 2023, trao đổi thương mại giữa Việt Nam và Tunisia đạt khoảng 92 triệu USD, tăng 15% so với năm 2022, trong đó Việt Nam xuất khẩu các mặt hàng như càphê thô, hạt tiêu, hạt điều, thủy sản, máy móc trang thiết bị, dao cạo, vải sợi, giày dép… và nhập khẩu các mặt hàng như hải sản, chà là, hóa chất, đồ nhựa, quần áo, nguyên liệu làm thức ăn gia súc…

Về khuôn khổ pháp lý, Việt Nam và Tunisia đã ký một số văn bản quan trọng như Hiệp định thương mại (năm 1994), trong đó hai bên cam kết dành cho nhau Quy chế tối huệ quốc; Hiệp định Hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật (1999); Hiệp định khung Hợp tác nông nghiệp (2002); Bản ghi nhớ về hợp tác, hỗ trợ và phát triển cộng đồng doanh nghiệp giữa Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Liên đoàn Công nghiệp, thương mại và thủ công mỹ nghệ Tuinisa (UTICA) (2005); Hiệp định Miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao, công vụ và đặc biệt (2007); Hiệp định tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa trốn thuế (2010).

Ngoài ra, hai nước cũng đã tổ chức 3 kỳ họp của Ủy ban Liên chính phủ, trong đó lần gần nhất diễn ra tại thủ đô Tunis hồi tháng 4/2018.

Tại hội nghị, các đại biểu đánh giá hợp tác thương mại giữa hai nước vẫn còn khiêm tốn, chưa tương xứng với tiềm năng, do doanh nghiệp chưa quan tâm đúng mức đến thị trường của nhau.

Một số khó khăn cũng được các doanh nghiệp nêu ra như giá một số mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam (càphê, hạt tiêu) thời gian qua tăng cao, cước vận chuyển cũng tăng mạnh do xung đột ở khu vực Trung Đông, trao đổi thương mại của Tunisia vẫn tập trung chủ yếu với Liên minh châu Âu (EU) và châu Phi do gần gũi về địa lý và có các hiệp định thương mại tự do...

Chế biến sản phẩm cá tra philê xuất khẩu. (Ảnh: Hồng Nhung/TTXVN)

Doanh nghiệp của hai bên đã đặt câu hỏi về triển vọng thị trường, mặt hàng, chính sách thương mại, các vấn đề thuế quan, thanh toán, thủ tục xin thị thực, các hội chợ, triển lãm quốc tế lớn …, và đã được Ban tổ chức trả lời thỏa đáng.

Một số đại biểu kiến nghị chính phủ hai nước cần có chính sách tạo điều kiện cho hàng hóa mỗi bên thâm nhập thị trường của nhau thông qua đàm phán giảm thuế nhập khẩu, đề xuất hai chính phủ ký hiệp định thương mại ưu đãi song phương và thành lập hội đồng doanh nghiệp.

Các đại biểu nhất trí rằng để thúc đẩy quan hệ thương mại song phương, cần tích cực tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, tuyên truyền về tiềm năng, thế mạnh của nhau, đẩy mạnh kết nối giao thương, thông tin và hỗ trợ doanh nghiệp tham dự các hội chợ, triển lãm quốc tế lớn tổ chức tại mỗi nước, phối hợp xác minh, tư vấn cho doanh nghiệp giải quyết các tranh chấp phát sinh trong quá trình giao dịch…

Nhân dịp này, Thương vụ đã trưng bày danh mục sản phẩm và hàng mẫu của doanh nghiệp Việt Nam, đồng thời mời các đại biểu trực tiếp thưởng thức những sản phẩm càphê, bánh ngọt.

Một số doanh nghiệp Tunisia đã tìm được đối tác để thương thảo khả năng nhập khẩu càphê thô, gia vị, gạo, sữa bột, thuốc thú y, nguyên liệu chất dẻo, sản phẩm cơ khí, hàng tiêu dùng và đổi lại xuất khẩu sang Việt Nam các mặt hàng như chà là, dầu ôliu, chân gà, hải sản…

Hội nghị giao thương trực tuyến là một trong những hoạt động nằm trong chương trình công tác diễn ra từ ngày 30/9-4/10 tại Tunis của Thương vụ Việt Nam tại Algeria kiêm nhiệm Tunisia.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Tham tán thương mại Hoàng Đức Nhuận cũng đã làm việc với lãnh đạo Vụ Hợp tác với các nước Arab và ASEAN, Cục Thương mại thuộc Bộ Thương mại và Phát triển xuất khẩu; Vụ Châu Á thuộc Bộ Ngoại giao, Di cư và Người Tunisia ở nước ngoài và Liên đoàn Công nghiệp, Thương mại và Thủ công Tunisia (UTICA) để trao đổi về tình hình hợp tác thương mại cùng các biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương./.

