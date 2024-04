Điện Biên: Hơn 600 người đang nỗ lực chữa cháy rừng ở huyện Tủa Chùa

Điện Biên huy động hơn 600 người chữa cháy rừng tại huyện Tủa Chùa. (Ảnh: Kiểm lâm cung cấp)

Ngày 4/4, có mặt tại hiện trường để chỉ huy lực lượng chữa cháy rừng, ông Hà Lương Hồng, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Điện Biên, cho biết hiện hơn 600 người chia thành 6 tổ đang nỗ lực chữa cháy rừng tại Tiểu khu 562A, thuộc xã Mường Báng, huyện Tủa Chùa.

Trước đó, vụ cháy rừng được phát hiện vào khoảng 20 giờ ngày 3/4. Toàn bộ khu vực xảy ra cháy là rừng tự nhiên, có một ít diện tích là rừng trồng nhưng đã lâu năm.

Nhận được tin báo, ngay trong đêm 3/4, Ủy ban Nhân dân huyện Tủa Chùa đã huy động hơn 300 người triển khai các biện pháp phát đường băng cản lửa để hạn chế đám cháy lan rộng.

Sáng 4/4, huyện Tủa Chùa tiếp tục huy động hơn 600 người để tăng cường lực lượng chữa cháy và cử lực lượng tiếp tục theo dõi phần diện tích đã được khống chế, tránh bị cháy bùng phát trở lại.

Ông Hà Lương Hồng cho biết thêm do nắng nóng khô hanh kéo dài, thời tiết tại hiện trường có lúc lên đến gần 40 độ C, thêm vào đó là địa hình dốc, gió lớn nên việc tiếp cận và khống chế đám cháy gặp rất nhiều khó khăn.

Hiện lực lượng chữa cháy mới khống chế được phần diện tích rừng nhìn từ phía xã Mường Báng, còn phần diện tích rừng nhìn từ phía xã Xá Nhè vẫn đang được các lực lượng tích cực chữa cháy.

Liên quan đến diện tích rừng bị cháy và thiệt hại ban đầu, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Điện Biên cho biết các lực lượng đang tập trung khống chế đám cháy nên chưa có thống kê sơ bộ. Nguyên nhân gây ra vụ cháy có thể do người đốt ong lấy mật gây ra.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Điện Biên, trong những ngày qua, trên địa bàn có nắng nóng diện rộng, có nơi nắng gay gắt với nhiệt độ phổ biến từ 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C, thời gian kéo dài từ 12-16 giờ mỗi ngày; độ ẩm tương đối thấp, chỉ từ 35-40%, nắng nóng kéo dài đến hết ngày 6/4. Thêm vào đó, do ảnh hưởng của gió Tây Nam thổi mạnh nên tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng./.

Điện Biên: Cháy rừng sản xuất, hàng chục người nỗ lực dập lửa Vào lúc 19 giờ ngày 25/3, người dân phát hiện đám cháy lan trên khu vực rừng sản xuất tại bản Noong Luống, xã Noong Luống, huyện Điện Biên, do thời tiết hanh khô kéo dài nên đám cháy lan rất nhanh.