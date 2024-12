Diễn biến vụ cháy kinh hoàng tại quán càphê qua lời kể của nhân chứng

Liên quan đến vụ cháy làm chết 11 người tại quán càphê tại số 258 đường Phạm Văn Đồng, nhân chứng sống gần đó cho biết lực lượng chức năng đã phản ứng rất nhanh chóng và cứu được nhiều nạn nhân, nếu không con số người tử vong sẽ còn tăng hơn nữa.

Một người dân sống ở nhà bên cạnh cho biết, ngọn lửa bốc cao rất nhanh, khói bao trùm cả 4 tầng của căn nhà xảy ra đám cháy. Anh và một số hộ dân khác đã lấy nước tham gia chữa cháy, nhưng do ngọn lửa bốc cao nên nỗ lực này không đem lại hiệu quả. Chỉ đến khi lực lượng chức năng tới nơi và dùng nhiều biện pháp nghiệp vụ chuyên nghiệp thì đám cháy mới được khống chế.

Như tin đã đưa, sáng sớm 19/12, Công an thành phố Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã ra Quyết định khởi tố vụ án “Giết người,” khởi tố bị can đối với C.V.H (sinh năm 1973, hiện trú tại xã Đại Mạch, huyện Đông Anh, Hà Nội, có 2 tiền án về tội “Cướp tài sản” và “Trộm cắp tài sản”) để điều tra, xử lý hành vi đốt quán càphê làm nhiều người tử vong tại quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) vào đêm ngày 18/12.

Tại cơ quan Công an, C.V.H bước đầu khai nhận, H đến quán uống bia rồi phát sinh mâu thuẫn với nhân viên quán nên đã mua xăng đổ vào khu vực tầng 1 quán càphê (nơi có nhiều xe máy) rồi châm lửa đốt; khi thấy ngọn lửa bùng lên, H bỏ đi./.

