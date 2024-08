Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, giá vé máy bay tăng thế nào?

Các hãng hàng không Việt Nam đều đã có kế hoạch triển khai tăng số lượng chuyến bay trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Theo khảo sát dữ liệu giá vé của các hãng hàng không Việt Nam, giá vé trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 tăng so với ngày thường trước kỳ nghỉ lễ.

"Đổ tải" vào nhiều đường bay nội địa

Theo báo cáo của các hãng hàng không Việt Nam, trong giai đoạn từ ngày 30/8-3/9/2024, các hãng sẽ khai thác tổng số 4.257 chuyến bay, bình quân 840 chuyến/ngày, tăng 3% so với tuần trước nghỉ lễ 2/9 và tăng 3,5% so với cùng kỳ năm 2023.

Trong đó, số chuyến bay nội địa bình quân là 600 chuyến/ngày, tăng 5% so với tuần trước nghỉ lễ và tăng 2,8% so với cùng kỳ năm 2023; số chuyến bay quốc tế bình quân là 241 chuyến/ngày, giảm 2% so với tuần trước nghỉ lễ và tăng 5,1% so với cùng kỳ năm 2023.

Với riêng hoạt động khai thác trên các đường bay nội địa, đường bay trục Bắc-Nam (các đường bay kết nối 3 thành phố lớn: Hà Nội-Đà Nẵng-Thành phố Hồ Chí Minh), các hãng hàng không Việt Nam đẩy mạnh khai thác có số chuyến bay tăng cao, với bình quân 241 chuyến/ngày, tăng 8% so với tuần trước lễ và tăng 14,9% so với cùng kỳ năm trước.

Các đường bay du lịch nội địa (đến các địa phương như Vinh, Bình Định, Đà Lạt, Nha Trang, Phú Quốc) và đường bay từ Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đến các địa phương cũng được các hãng đẩy mạnh khai tác, với bình quân 171 chuyến/ngày trên các đường bay du lịch nội địa và 187 chuyến/ngày đến các địa phương khác, tăng lần lượt 2% và 4% so với tuần trước nghỉ lễ.

“Việc tăng cường khai thác số chuyến bay trong dịp nghỉ lễ tới đây, đặc biệt trên các đường bay nội địa đã cho phép các hãng hàng không Việt bổ sung cung ứng số lượng ghế ra thị trường,” lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam đánh giá.

Theo đó, tổng số ghế cung ứng trên các đường bay nội địa trong các ngày 30/8-3/9/2024 dự kiến là hơn 600.000 ghế, bình quân 122.000 ghế/ngày, tăng 5% so với tuần trước nghỉ lễ và tăng 1,5% so với cùng kỳ năm trước.

Các đường bay du lịch và đường bay trục Bắc-Nam vẫn là những đường bay có số lượng ghế cung ứng tăng nhiều nhất, với lần lượt bình quân 33.000 ghế/ngày và 55.400 ghế/ngày, tăng trung bình 6,8% so với tuần trước nghỉ lễ và tăng 3% so với cùng kỳ năm trước.

Dịp nghỉ lễ 2/9 kéo dài 4 ngày nên dự báo nhu cầu đi lại bằng đường hàng không tăng cao. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Trong bối cảnh đội máy bay của các hãng hàng không Việt bị sụt giảm và việc tập trung ưu tiên cho khai thác nội địa phục vụ dịp cao điểm Lễ Quốc khánh 2/9, để đáp ứng nhu cầu di chuyển của hành khách khiến cho hoạt động khai thác trên các đường bay quốc tế của các hãng bay giảm nhẹ (giảm 2%).

Dù vậy, tính riêng trên các đường bay du lịch quốc tế, theo báo cáo của các hãng, số lượng chuyến bay vẫn được có sự gia tăng, với tổng số chuyến bay của Vietnam Airlines và Vietjet khai thác bình quân 27 chuyến/ngày, tăng 5% so với trước nghỉ lễ và tăng 95% so với cùng kỳ năm trước. Số chuyến bay quốc tế khác giảm nhẹ, với bình quân 213 chuyến/ngày, giảm 3% so với tuần trước nghỉ lễ và giảm 0,8% so với cùng kỳ năm 2023.

Giá vé có chiều hướng tăng

Theo khảo sát giá vé bay của Cục Hàng không, trên đường bay Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh, giá vé cao nhất ghi nhận là khoảng 2,6 triệu đồng/chiều của Vietnam Airlines cung ứng ngày 30/8 vào khung giờ ban ngày (đã gồm suất ăn), tăng 8% so với một tuần trước đó (ngày 23/8); cũng với thời gian bay này, Vietjet Air có mức giá khoảng 2,3 triệu đồng/chiều, tăng 25% so với một tuần trước.

Đường bay Hà Nội-Nha Trang, giá vé được các hãng công bố từ 2,4-3 triệu đồng/chiều, tăng khoảng 24% so với tuần trước nghỉ lễ… Giá vé có chiều hướng tăng, tuy nhiên xuất hiện chủ yếu vào ngày bắt đầu và kết thúc kỳ nghỉ lễ. Với những ngày giữa kỳ nghỉ, giá vé cơ bản tương đối ổn định, giữ mức tương đương với các ngày trước kỳ nghỉ.

Bên cạnh đó, khi so sánh với dữ liệu với dịp cao điểm nghỉ lễ 30/4-1/5/2024, dù cũng là giai đoạn cao điểm trong năm, giá vé dịp lễ 2/9 đã giảm hơn đáng kể và duy trì nhịp ổn định trong dịp Hè vừa qua, theo đó giá dịch vụ vận chuyển hành khách hạng phổ thông cơ bản trên các đường bay nội địa trong giai đoạn này đều thấp hơn, dao động 40-60% với mức tối đa theo quy định.

Giá vé máy bay tăng khoảng 20% trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9. (Ảnh: PV/Vietnam+)

“Việc các hãng bay Việt cân đối, sắp xếp kế hoạch khai thác vận chuyển hành khách dịp cao điểm nghỉ lễ 2/9 tới đây nói riêng và trong mùa Hè 2024 vừa qua, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, đặc biệt từ việc giảm số lượng đội máy bay, là cố gắng và nỗ lực rất đáng ghi nhận,” lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam nhấn mạnh.

Từ phía cơ quan quản lý chuyên ngành, Cục Hàng không Việt Nam cũng tạo điều kiện để các hãng có thể thuê bổ sung đội máy bay và xác nhận giờ lịch bay để các hãng kịp thời điều chỉnh kế hoạch, tăng cường khai thác, cung ứng ghế đáp ứng nhu cầu của thị trường vào những giai đoạn cao điểm.

Cục Hàng không Việt Nam khuyến cáo hành khách khi di chuyển bằng đường hàng không nên tiến hành đặt vé sớm trên tại các kênh chính thức của hãng hàng không để có nhiều lựa chọn về giá vé phù hợp với nhu cầu đồng thời chủ động theo dõi lịch trình kế hoạch bay và bố trí thời gian di chuyển đến các sân bay để tránh tình trạng ùn tắc hoặc gặp phải những bất tiện khi chậm trễ chuyến bay.

Ngoài ra, trong điều kiện cho phép của mỗi cá nhân, hành khách cũng có thể cân nhắc đặt vé trên các chuyến bay khởi hành sớm hoặc muộn trong ngày, để có thêm lựa chọn các mức giá rẻ hơn và những trải nghiệm bay đêm cùng các hãng bay Việt./.