Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Ngài Irineo Cruz Espino, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Philippines. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Chiều 22/11, tại Hà Nội, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và ông Irineo Cruz Espino, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Philippines, đồng chủ trì Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam-Philippines lần thứ 5.

Đối thoại lần này là dịp để hai bên đánh giá kết quả hợp tác quốc phòng thời gian qua - kể từ phiên Đối thoại Chính sách Quốc phòng lần thứ 4 (năm 2019), sau một thời gian dài bị gián đoạn bởi dịch COVID-19.

Đây cũng là cơ hội để hai bên chia sẻ những vấn đề cùng quan tâm ở cấp chiến lược, thống nhất, định hướng những nội dung hợp tác nhằm đưa hợp tác quốc phòng giữa hai nước ngày càng phát triển thực chất, hiệu quả, góp phần làm sâu sắc hơn mối Quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Philippines.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến và Thứ trưởng Irineo Cruz Espino thống nhất đánh giá, mặc dù bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, song với nỗ lực của cả hai bên, hợp tác quốc phòng Việt Nam-Philippines thời gian qua tiếp tục đạt nhiều kết quả quan trọng, đóng góp tích cực vào sự phát triển không ngừng của quan hệ hai nước.

Các nội dung trọng tâm hợp tác được lãnh đạo Bộ Quốc phòng hai nước thống nhất tại Đối thoại Chính sách quốc phòng lần thứ 4 đã được các cơ quan chức năng triển khai tích cực, linh hoạt, hiệu quả, phù hợp với khuôn khổ Thỏa thuận Hợp tác Quốc phòng giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Philippines (ký tháng 10/2010), đạt kết quả đáng ghi nhận trên các lĩnh vực: trao đổi đoàn các cấp; duy trì hiệu quả cơ chế tham vấn, đối thoại; hợp tác quân binh chủng; trao đổi giữa các học viện, nhà trường...

Tại Đối thoại, hai bên chia sẻ quan điểm về tình hình thế giới, khu vực cùng quan tâm; đánh giá cao vai trò của khu vực và các cơ chế do ASEAN dẫn dắt, khẳng định cùng nhau nỗ lực đóng góp tích cực vào việc tăng cường, củng cố sự đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc an ninh khu vực.

Hai bên cũng chia sẻ tầm quan trọng của việc bảo đảm tự do, an ninh, an toàn hàng hải, hàng không ở Biển Đông, nhấn mạnh sự cần thiết phải thúc đẩy cam kết và thực thi tuân thủ Tuyên bố về Ứng xử của các Bên trên Biển Đông (DOC) và xúc tiến sớm kết thúc đàm phán, ký kết Bộ Quy tắc Ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC) thực chất, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.

Về phương hướng hợp tác thời gian tới, hai bên thống nhất sẽ tiếp tục nỗ lực đưa hợp tác quốc phòng song phương ngày càng phát triển thực chất, hiệu quả, trọng tâm là tăng cường trao đổi đoàn các cấp, nhất là đoàn cấp cao; tiếp tục phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, đặc biệt là các cơ chế tham vấn, Đối thoại Chính sách Quốc phòng; hợp tác hiệu quả, thực chất giữa các quân, binh chủng hai nước; đẩy mạnh hợp tác đào tạo; chú trọng hợp tác về hậu cần; thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh và nhu cầu như quân y, cứu hộ, cứu nạn, công nghiệp quốc phòng; tiếp tục tham vấn, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn, cơ chế đa phương, nhất là các cơ chế do ASEAN dẫn dắt.

Nhân dịp này, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến chúc mừng Philippines tổ chức thành công Diễn tập Đa phương Hải quân các nước ASEAN lần thứ 2 (AMNEX-2) vào tháng 5/2023, đồng thời cảm ơn Philippines đã cử đoàn tham gia Chương trình Đánh giá Năng lực cho lực lượng chuẩn bị tham gia hoạt động Gìn giữ Hòa bình Liên hợp quốc trong khuôn khổ Nhóm Chuyên gia ADMM+ về gìn giữ hòa bình do Việt Nam và Nhật Bản đồng chủ trì được tổ chức tại Hà Nội vào tháng 9/2023, góp phần vào thành công chung của chương trình.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến trân trọng mời lãnh đạo Bộ Quốc phòng Philippines, lãnh đạo Lực lượng vũ trang Philippines cùng các doanh nghiệp sang Việt Nam tham dự Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024./.