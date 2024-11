Đồng Nai bỏ thông báo thu hồi đất làm dự án đường liên cảng 1.200 tỷ đồng

Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai cho biết, lý do bãi bỏ là do dự án chưa bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo Thông báo thu hồi đất số 6170/TB-UBND ngày 2/8/2010 của Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Ảnh minh họa. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)

Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai vừa ban hành thông báo số 616/TB-UBND về việc bãi bỏ Thông báo thu hồi đất số 6170/TB-UBND ngày 2/8/2010 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về thu hồi đất để thực hiện khảo sát, đo đạc, lập dự án đầu tư đường liên cảng tại các xã Phước Khánh, Phú Đông, Phú Hữu và Đại Phước (huyện Nhơn Trạch).

Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai cho biết, lý do bãi bỏ là do dự án chưa bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo Thông báo thu hồi đất số 6170/TB-UBND ngày 2/8/2010 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đồng thời, hướng tuyến dự án có sự thay đổi so với Thông báo số 6170.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai giao Ủy ban Nhân dân huyện Nhơn Trạch chỉ đạo công bố công khai việc bãi bỏ Thông báo thu hồi đất dự án của Ủy ban Nhân dân tỉnh cho người dân trong khu vực thực hiện dự án được biết; chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các xã Phước Khánh, Phú Đông, Phú Hữu và Đại Phước thực hiện việc họp phổ biến và niêm yết Thông báo bãi bỏ thông báo thu hồi đất tại trụ sở Ủy ban Nhân dân xã, địa điểm sinh hoạt của khu dân cư trong phạm vi các dự án để người dân biết việc bãi bỏ này.

Dự án đường liên cảng huyện Nhơn Trạch giai đoạn 1 là dự án nhóm A, có chiều dài hơn 8,9km.

Tháng 6/2024, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai có quyết định phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi thực hiện dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng đường liên cảng huyện Nhơn Trạch giai đoạn 1 với tổng mức đầu tư gần 1.200 tỷ đồng; thời gian thực hiện từ năm 2024 đến 2026.

Để thực hiện dự án đường liên cảng huyện Nhơn Trạch giai đoạn 1, huyện Nhơn Trạch phải thu hồi diện tích đất gần 52 ha; có 251 hộ dân phải giải quyết tái định cư./.

