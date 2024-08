Đồng Tháp: Bắt đầu khai thác mỏ cát phục vụ cao tốc Cao Lãnh-An Hữu

Công ty CP Đầu tư xây dựng-kỹ thuật VNCN E&C khai thác theo cơ chế đặc thù với mỏ cát trên sông Tiền có diện tích 18,02ha, khối lượng khai thác 420.000m3, ở 2 xã An Hiệp và An Nhơn (Châu Thành).

Mỏ cát trên sông Tiền thuộc xã An Hiệp và An Nhơn, huyện Châu Thành, bắt đầu khai thác để cung ứng cho công trình cao tốc Cao Lãnh-An Hữu-Dự án thành phần 1. (Ảnh: Nhựt An/TTXVN)

Ngày 23/8, tại khu vực sông Tiền, thuộc xã An Nhơn, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp, Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật VNCN E&C phối hợp các sở, ngành liên quan tỉnh Đồng Tháp tổ chức lễ khởi công dự án khai thác cát san lấp phục vụ Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Cao Lãnh-An Hữu, giai đoạn 1 (Dự án thành phần 1).

Mỏ cát này được Ủy ban Nhân dân tỉnh giao cho nhà thầu thực hiện thủ tục và khai thác theo cơ chế đặc thù theo Nghị quyết số 106/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình đường bộ.

Cụ thể, Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật VNCN E&C khai thác theo cơ chế đặc thù đối với mỏ cát trên sông Tiền có diện tích 18,02ha thuộc 2 xã An Hiệp và An Nhơn, huyện Châu Thành. Mỏ cát có tổng trữ lượng khoảng 674.953m3; trong đó, trữ lượng cát san lấp được phép khai thác là 420.000m3.

Thời hạn khai thác mỏ cát 6 tháng (tính từ tháng 8/2024 đến tháng 2/2025), thời gian cải tạo phục hồi môi trường để đóng cửa mỏ là 6 tháng. Mỏ cát được phép khai thác đến độ sâu -17m bằng 2 xáng cạp (dung tích gàu 3,5m3), từ 7 giờ đến 17 giờ hàng ngày, không khai thác vào ban đêm. Công suất khai thác cát không vượt quá 2.570m3/ngày và không vượt quá 77.100m3/tháng.

Ông Đỗ Minh Châu, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật VNCN E&C, cho biết mỏ cát thuộc xã An Hiệp, An Nhơn (huyện Châu Thành) đưa vào khai thác ngay thời điểm gấp rút cung cấp cát cho dự án cao tốc Cao Lãnh-An Hữu thành phần 1, giúp giảm bớt áp lực về công suất khai thác đối với 2 mỏ cát khai thác trước đó.

Như vậy, với 3 mỏ cát đang khai thác sẽ cung ứng cho cao tốc Cao Lãnh-An Hữu thành phần 1 khoảng 6.800m3/ngày, tạm thời giải quyết được nhu cầu về cát san lấp trong tháng Tám này. Nhà thầu đã chuẩn bị thiết bị, máy móc, mặt bằng để đón nhận cát phục vụ thi công.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp yêu cầu nhà thầu khai thác cát theo đúng khối lượng, công suất, kế hoạch, phương pháp; chỉ cung cấp cát cho dự án cao tốc Cao Lãnh-An Hữu thành phần 1; thống kê, kiểm kê, tổng hợp đầy đủ khối lượng khoáng sản khai thác thực tế để thực hiện nghĩa vụ tài chính và những nghĩa vụ khác theo đúng quy định của pháp luật. Cùng với đó là phải thuê đơn vị chức năng giám sát sự ổn định của đường bờ, khảo sát địa hình đáy sông trong khu vực khai thác nhằm đưa ra kế hoạch khai thác phù hợp, cảnh báo rủi ro khi có dấu hiệu bất thường.

Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh phối hợp với nhà thầu và các ngành chức năng theo dõi, quản lý chặt chẽ, đảm bảo toàn bộ nguồn cát khai thác cung ứng cho cao tốc Cao Lãnh-An Hữu thành phần 1; thường xuyên kiểm tra, yêu cầu nhà thầu thực hiện đúng, đủ về yêu cầu lắp đặt thiết bị giám sát trong quản lý, khai thác theo Nghị định số 23/2020/NĐ-CP của Chính phủ và những quy định hiện hành khác.

Nhu cầu vật liệu cát san lấp của Dự án cao tốc Cao Lãnh-An Hữu thành phần 1 khoảng 2,3 triệu m3; trong đó, nhu cầu năm 2024 là 1,7 triệu m3. Đến nay, 3 mỏ cát mà Ủy ban Nhân dân tỉnh giới thiệu cho nhà thầu đã đưa vào khai thác để cung ứng cho cao tốc Cao Lãnh-An Hữu thành phần 1, gồm: mỏ cát thuộc xã Tân Thuận Đông (thành phố Cao Lãnh) và xã Mỹ An Hưng A, Mỹ An Hưng B (huyện Lấp Vò); mỏ cát thuộc xã Thường Lạc, Long Khánh A (huyện Hồng Ngự) và phường An Lạc (thành phố Hồng Ngự); mỏ cát thuộc xã An Hiệp, An Nhơn (huyện Châu Thành).

Nhằm đảm bảo cung ứng đủ nhu cầu cát, đáp ứng tiến độ thi công dự án, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp giới thiệu thêm một mỏ cát trên sông Tiền, đoạn qua Phường 11 và xã Tân Thuận Tây (thành phố Cao Lãnh) để thực hiện thủ tục khai thác mỏ cát theo cơ chế đặc thù. Nhà thầu thi công phối hợp với đơn vị tư vấn thực hiện khoan thăm dò xác định trữ lượng cát. Sở Tài nguyên và Môi trường đã thẩm định báo cáo trữ lượng khoáng sản, dự kiến mỏ cát này sẽ đưa vào khai thác trong tháng 10 tới.

Dự án cao tốc Cao Lãnh-An Hữu thành phần 1 dài 16km, tổng mức đầu tư khoảng 3.640 tỷ đồng, do Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp làm cơ quan chủ quản, đã khởi công ngày 25/6/2023. Quy mô giai đoạn 1, mặt cắt ngang 4 làn xe hạn chế với bề rộng mặt đường 16m, vận tốc khai thác 80km/h. Quy mô giai đoạn hoàn thiện, mặt cắt ngang 4 làn xe hoàn chỉnh với bề rộng mặt đường hơn 23m, vận tốc khai thác 100km/h.

Dự án cao tốc Cao Lãnh-An Hữu thành phần 1 có thời gian thực hiện từ năm 2022 đến hết năm 2027; đến nay, tiến độ xây dựng của dự án này đạt 34,9%./.

