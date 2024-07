Đồng yen yếu, người Nhật Bản cắt giảm nhu cầu đi du lịch nước ngoài

Du khách Nhật Bản khám phá trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh bằng xích lô. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Trái ngược với sự phục hồi mạnh mẽ của du lịch trong nước, đồng yen của Nhật Bản xuống thấp kỷ lục trong nhiều tháng liên tiếp (so với đồng USD) đã khiến người dân Nhật Bản buộc phải cân nhắc cắt giảm nhu cầu đi du lịch nước ngoài trong mùa Hè này.

Ngoài ra, các lựa chọn du lịch đến các nước châu Á lân cận cũng được quan tâm nhiều hơn so với đến Mỹ hoặc châu Âu.

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, thống kê của hãng du lịch JTB cho thấy số lượng các tour du lịch nước ngoài trong kỳ nghỉ Hè năm 2024 dự kiến sẽ tăng 1% so với năm ngoái, lên mức 1,75 triệu lượt khách, nhưng chỉ tương đương với 60% so với trước đại dịch COVID-19.

Ngoài ra, các địa điểm nghỉ Hè vốn được người dân Nhật Bản ưa chuộng như Hawaii (Mỹ) hoặc các nước châu Âu tăng trưởng chậm, thay vào đó là những lựa chọn đến các nước châu Á, khu vực Đông Nam Á có chi phí rẻ hơn.

Một đại diện của JTB cho biết chi phí cho một chuyến du lịch nước ngoài đối với người Nhật Bản trong năm 2024 trung bình là 239.000 yen/người (gần 1.500 USD), tăng 3% so với năm trước. Ngoài lý do đồng yen yếu thì lạm phát, phí lưu trú, phí hướng dẫn ở các nước đến cũng tăng cao hơn năm ngoái.

Hãng du lịch HIS ban đầu dự báo mức độ phục hồi du lịch nước ngoài đối với người dân Nhật Bản vào mùa Hè này sẽ tương đương 80% so với trước đại dịch nhưng tính đến ngày 14/6, con số này chỉ ở mức 60%.

Đáng chú ý, các tour đến Hawaii và Guam chỉ ở mức tương đương 50% so với năm 2019 do đơn giá gói đã tăng gấp 1,5 lần so với 4 năm trước, vào khoảng 300.000 yen/người (1.850 USD).

Trong khi đó, các tour du lịch đến các quốc gia/vùng lãnh thổ quanh khu vực châu Á như Hàn Quốc, vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc) tăng trưởng khá ổn định.

Theo Rakuten Travel, số lượng người Nhật Bản đặt chuyến du lịch đi Hàn Quốc tăng 60%, đến Thái Lan tăng 20%, đến Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) tăng 6,7 lần và đến Việt Nam tăng gấp đôi so với năm ngoái.

Chi phí trung bình cho một chuyến du lịch đến Hàn Quốc chỉ là 100.000 yen/người (620 USD), còn đến Hong Kong (Trung Quốc) là 150.000 yen/người (930 USD), thấp hơn khá nhiều so với các chuyến du lịch xa hơn.

Theo Teikoku Databank, mặc dù số tiền thưởng Hè năm nay dự báo sẽ tăng khoảng 40% và lương trung bình cũng tăng khoảng 2%, nhưng người tiêu dùng Nhật Bản ngày càng tiết kiệm hơn do vật giá tăng cao.

Theo kết quả một cuộc khảo sát của JTB thực hiện trong tháng Sáu vừa qua, 28% số người được hỏi trả lời “Sẽ cố gắng cắt giảm các chi phí cho sinh hoạt, sở thích cá nhân và du lịch,” cao hơn nhiều so với 17% số người được hỏi trả lời “Sẽ chi tiêu mà không phải suy nghĩ.”

Ngoài ra, 32% số người được hỏi trả lời “sẽ chỉ lên kế hoạch du lịch nước ngoài nếu đồng yen mạnh lên”./.

