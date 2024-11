Dự báo biến động tỷ giá giữa đồng VND và USD sau khi ông Donald Trump đắc cử

Giao dịch ngoại tệ. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Kết quả cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đã chính thức ngã ngũ vào ngày 6/11, với việc ứng cử viên Donald Trump của đảng Cộng hòa giành chiến thắng.

Với chính sách điều hành đặc thù, giới đầu tư nhận định, các chính sách của ông Trump có thể khiến cho đồng USD mạnh lên và lạm phát của nước này cũng tăng lên. Tỷ giá VND/USD theo đó cũng được dự báo có nhiều biến động trong thời gian tới.

Chỉ số US Dollar Index (DXY) - đo sức mạnh đồng bạc xanh đã xác lập mức cao nhất trong gần 4 tháng trở lại đây sau khi ông Trump thắng áp đảo trong kỳ bầu cử Tổng thống Mỹ.

Tính đến 15 giờ chiều (giờ Việt Nam), chỉ số DXY dao động quanh mức 105 điểm, tăng khoảng 1,5% so với phiên trước đó. Đây cũng là mức tăng rất mạnh so với vùng 100 điểm hồi cuối tháng 9/2024.

Tại Ngân hàng Nhà nước, tỷ giá trung tâm ghi nhận tăng 10 đồng, lên 24.258 VND/USD trong ngày 6/11. Tỷ giá tại các ngân hàng thương mại cũng được điều chỉnh nhích tăng theo. Hiện Vietcombank giao dịch giá USD mua vào 25.170 đồng/USD, bán ra 25.470 đồng/USD, tăng 10 đồng so với hôm qua.

Trên thực tế, tỷ giá USD/VND đã bật tăng trở lại dưới áp lực tăng giá mạnh mẽ của đồng USD kể từ đầu tháng 10, sau khi hạ nhiệt đáng kể trong 2 tháng qua.

Báo cáo mới đây của Công ty cổ phần Chứng khoán MB (MBS) cho biết, sự mất giá của đồng VND không chỉ bị ảnh hưởng bởi các yếu tố bên ngoài mà còn bởi nhu cầu ngoại tệ trong nước gia tăng theo tính mùa vụ.

Theo MBS, nhu cầu ngoại tệ thường tăng vọt trong tháng 10 khi các doanh nghiệp đẩy mạnh việc nhập khẩu nguyên vật liệu để phục vụ cho mùa sản xuất cuối năm. Bên cạnh đó, các nghĩa vụ trả nợ quốc tế trị giá khoảng 1 tỷ USD cũng đã khiến nhu cầu mua USD của Kho bạc Nhà nước tăng cao trong thời gian gần đây.

Riêng trong tháng này, Kho bạc Nhà nước đã chào mua USD từ các ngân hàng thương mại với khối lượng tối đa khoảng 940 triệu USD, qua đó, nâng tổng khối lượng USD được mua từ đầu năm lên gần 1,3 tỷ USD. Điều này đã khiến nguồn cung ngoại tệ càng bị thắt chặt và gây thêm áp lực lên tỷ giá.

Trong bối cảnh này, vào ngày 24/10, Ngân hàng Nhà nước đã thông báo tới các ngân hàng về việc nối lại hoạt động bán ngoại tệ can thiệp tại mức tỷ giá 25.450 VND/USD, nhằm xoa dịu tâm lý thị trường và kiềm chế đà mất giá của đồng nội tệ.

Dự báo biến động tỷ giá giữa đồng VND và USD. (Ảnh: Vietnam+)

Kể từ đầu tháng 10, tỷ giá USD/VND liên ngân hàng đã tăng 2,8% lên mức 25.295 VND/USD vào ngày 30/10. Đồng VND hiện đã mất giá khoảng 3,9% so với đồng USD tính từ đầu năm, và đang tiến gần tới mức đỉnh 4,6% được ghi nhận vào tháng 5. Tỷ giá trên thị trường tự do cũng tăng lên mức 25.772 VND/USD, trong khi tỷ giá trung tâm đang niêm yết tại 24.246 VND/USD, tăng lần lượt 4,2% và 1,7% so với đầu năm 2024.

Theo ông Đinh Đức Quang, Giám đốc Khối Kinh doanh Tiền tệ, Ngân hàng UOB Việt Nam, tỷ giá USD/VND trong vài tuần qua đã tăng trở lại, gần đạt mức cao nhất vào thời điểm giữa năm 2024.

Các diễn biến này khá tương đồng với các biến động dữ dội gần đây trên thị trường ngoại hối và tiền tệ toàn cầu từ những sự kiện lớn như xung đột tại Ukraine và Trung Đông chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, dự báo kết quả bầu cử tại thị trường lớn nhất thế giới chưa có kết quả rõ ràng, chênh lệnh tốc độ phát triển kinh tế giữa các nền kinh tế lớn...

Ở góc độ toàn cầu, dữ liệu kinh tế Mỹ vẫn mạnh mẽ đáng ngạc nhiên so với các nền kinh tế lớn khác mặc dù lãi suất USD vẫn đang neo ở mức cao trong suốt hai năm qua. Đồng USD đã giảm giá trị trong tháng 9 sau khi Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất với mức cao là 50 điểm, nhưng ngay trong tháng 10, đồng bạc xanh đã gần như lấy lại toàn bộ giá trị mất đi sau các dữ liệu kinh tế vững chắc được công bố.

“Khi tỷ giá USD/VND tăng khá mạnh, Ngân hàng Nhà nước đã có động thái can thiệp thông qua việc phát hành tín phiếu hút bớt lượng thanh khoản dư thừa ra khỏi thị trường nhằm giảm áp lực tỷ giá. Số liệu giao dịch ngoại hối trong vài tháng qua cho thấy phát sinh nhu cầu mua ngoại tệ tương đối lớn từ Kho bạc nhà nước đi cùng việc Kho bạc giảm bớt lượng tiền gửi VND tại hệ thống các ngân hàng thương mại. Khi thị trường cần thêm thanh khoản VND, cơ quan quản lý đã bơm hỗ trợ thông qua kênh thị trường mở,” ông Đinh Đức Quang phân tích.

Vị chuyên gia này dự báo tỷ giá sẽ biến động quanh mức 3% hàng năm, trong đó cuối năm sẽ đạt khoảng 25.200 VND/USD, nhờ thặng dư thương mại, thu hút đầu tư nước ngoài, kiều hối, du lịch tăng trưởng...

“Kết quả bầu cử tại Mỹ sẽ ít có tác động trực tiếp đến lãi suất VND và tỷ giá USD/VND, do đồng tiền nội địa đã và đang được quản lý chặt chẽ trong khuôn khổ các hoạt động thương mại và đầu tư dài hạn hơn là công cụ đầu tư và đầu cơ ngắn hạn,” chuyên gia của UOB nhận định.

Tuy vậy, giới phân tích cũng dự báo áp lực tỷ giá vẫn còn hiện hữu trong ngắn hạn. Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Hữu Huân, Trưởng bộ môn Thị trường tài chính, Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, bất kể kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ như thế nào thì áp lực tỷ giá cũng vẫn sẽ tăng cao trong tháng 11 này. Thậm chí cao điểm, đồng VND có thể mất giá 5%, tỷ giá sẽ tiệm cận 26.000 VND/USD.

“Chưa kể yếu tố bên ngoài, việc các doanh nghiệp thường tăng nhập khẩu hàng hóa để phục vụ nhu cầu sản xuất, tiêu dùng cuối năm do yếu tố mùa vụ; và Kho bạc Nhà nước đẩy mạnh mua vào USD tới 1 tỷ USD chỉ trong vòng 1 tháng cũng đủ gây áp lực lên tỷ giá,” Phó Giáo sư, Tiến sỹ Huân cho biết.

Trong bản tin thị trường tiền tệ mới đây, Công ty cổ phần Chứng khoán SSI nhận định, nhu cầu về USD trên thị trường chưa hạ nhiệt khi tỷ giá niêm yết tại các ngân hàng thương mại đã giao dịch quanh mức trần theo quy định, trong khi tỷ giá trên thị trường tự do cũng đã bật nhanh về lại gần mức đỉnh.

SSI giữ quan điểm áp lực lên tỷ giá trong ngắn hạn là có, đặc biệt trong tuần này, do những yếu tố bên ngoài và kết hợp với các giao dịch thoái vốn đột biến trên thị trường chứng khoán.

Các chuyên gia của Công ty TNHH Chứng khoán Shinhan Việt Nam cũng cho rằng, nếu ông Trump là người chiến thắng trong cuộc đua Nhà Trắng, tỷ giá từ đây đến cuối năm sẽ có những thử thách nhất định khi tâm lý thị trường có thể chọn những phương án ít rủi ro để đầu tư và chờ đợi những tác động trực tiếp từ chính sách của ông Trump, thay vì hành động theo kỳ vọng của những đợt cắt giảm lãi suất của FED.

Đồng USD, trái phiếu chính phủ là những tài sản an toàn mà nhà đầu tư có thể tìm đến. Điều này có thể khiến USD tiếp tục tăng giá so với các đồng khác cho đến cuối năm./.

